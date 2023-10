Pesta Koktel Terbesar Dunia Perkenalkan Jacob Martin sebagai Pelayan Bar Terbaik Dunia

SÃO PAULO, Brazil, Sept. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jacob Martin dari Kanada telah diiktiraf oleh legenda industri sebagai Pelayan Bar Global Bertaraf Dunia 2023 Tahunan. Dia mengetepikan persaingan daripada lebih 10,000 pelayan bar elit lain yang mencuba Everest pelayan bar tahun ini.

Pertandingan itu menyaksikan Jacob mengambil bahagian dalam beberapa siri cabaran selama empat hari. Daripada mencipta koktel klasik dan meningkatkannya kepada TEN dengan kegemaran pelayan bar, Tanqueray No. TEN, Jacob juga berani melangkah lebih jauh dengan kepelbagaian rasa Johnnie Walker Black Label, serta mencipta Ketel One Garnished with koktel Good yang bukan sahaja mengagumkan para juri dengan kreativiti perisanya tetapi memberikan impak positif dalam komuniti tempatan mereka di Kanada.

Setelah menang, Jacob berkata: “Memenangi Kelas Dunia merupakan suatu penghormatan yang luar biasa. Bukan sahaja kerana anugerah itu adalah tahap kemuncak dalam industri tetapi juga kerana saya berpeluang untuk bersaing dengan pelbagai syarikat gergasi pada minggu ini. Pelayan bar ialah komuniti yang hebat dan minggu ini sentiasa mengingatkan saya tentang itu. Kami semua telah saling berusaha, belajar daripada satu sama lain dan memberi tenaga yang menakjubkan dari bandar yang hebat ini. Standard pertandingan itu adalah luar biasa, tetapi sekarang saya tidak sabar untuk menikmati koktel yang dibuat oleh orang lain!”

Sebagai sebahagian daripada pertandingan, São Paulo telah melihat pelayan bar tersohor dalam dunia termasuk Monica Berg (dari London's Tayer + Elementary), Giacomo Giannotti (dari World's Best Bar, Paradiso di Barcelona) dan Ago Perrone (dari London's The Connaught Bar) turun ke bandar untuk menilai acara itu dan menganjurkan pengalaman istimewa 'Kelas Dunia' di beberapa tempat hiburan malam yang paling ikonik di bandar ini.

Pertandingan ini juga menandakan permulaan bagi Festival Koktel Bertaraf Dunia, dengan kerjasama bar yang menakjubkan di seluruh bandar termasuk Bar Dos Arcos, Tan Tan dan Guilhotina Bar.

Secara keseluruhannya, Festival Koktel Bertaraf Dunia meliputi lebih 1,000 tempat di seluruh Brazil, memberikan pengalaman unik kepada ratusan ribu pencinta koktel daripada mereka seperti Johnnie Walker, Tanqueray No. TEN dan Don Julio.

Kelas Dunia tahun ini juga menyaksikan kemasukan Forum Industri, peluang untuk melibatkan diri, mendidik dan memberi inspirasi kepada komuniti pelayan bar dengan seminar dan perbincangan panel daripada hakim dan tetamu Kelas Dunia - sorotannya termasuk: “Dari Insta ke IRL: trend dan cara menguasainya”, menampilkan pemenang Kelas Dunia 2017, Kaitlyn Stewart dan Pengurus Budaya Simpanan Global Diageo, Giuliana Pe Benito dan “Di Sebalik Tabir Bar Terbaik Dunia” dengan pemilik bar termasuk Monica Berg, Thiago Benares dan Benjamin Padron.

Marissa Johnston, Ketua Global bagi Kelas Dunia Diageo berkata: “Menyusuli Kelas Dunia tahun lepas di Sydney sentiasa menjadi persoalan yang besar, tetapi pasukan Kelas Dunia di seluruh dunia, pasukan Brazil dan sudah tentu 54 pesaing kami yang menakjubkan semuanya telah melangkah ke hadapan dan melaksanakannya. Tahap tenaga di atas tanah di sini adalah luar biasa dan selepas beberapa bulan merancang, sungguh menyeronokan untuk melihat pasukan bersatu seperti ini. Sungguh mengujakan untuk melihat bandar menjadi hidup dengan minuman yang hebat dan pengalaman yang hebat.

"Jacob benar-benar telah membawa pertandingan ini ke peringkat seterusnya - dia cemerlang di seluruh lembaga dan maklum balas daripada para hakim adalah luar biasa. Jacob ialah pemenang yang layak dan saya tidak sabar untuk bekerja dengan beliau dalam tempoh 12 bulan akan datang - dia akan pergi jauh."

Sejak dilancarkan pada tahun 2009, Diageo World Class telah memainkan peranan penting dalam memberi inspirasi kepada minuman yang lebih baik dan mengubah budaya koktel di seluruh dunia dengan menyokong lebih 450,000 pelayan bar di seluruh dunia melalui latihan dan pendidikan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Kelas Dunia dan untuk mengikuti perkembangan semasa bagi minuman, trend dan latihan terkini, lawati www.diageobaracademy.com/en_zz/world-class-/ dan ikuti @WorldClass di Instagram.

