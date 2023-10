世界最盛大的鸡尾酒节揭晓 Jacob Martin 成为世界最佳调酒师

巴西,圣保罗, Sept. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 来自加拿大的 Jacob Martin 被业界传奇人物认定为 2023 年 World Class 全球调酒师年度冠军。在今年顶级调酒师大赛中,他击败 1 万多名精英调酒师参赛对手。

比赛期间,Jacob 参加了为期四天的一系列挑战。首先,制作经典鸡尾酒,然后用调酒师最爱的 Tanqueray No. TEN 将这些经典鸡尾酒的品质和味道提升到 “TEN” 级,Jacob 还尝试制作了 Johnnie Walker Black Label 的多种口味。此外,他还制作了一款名 “Ketel One Garnished with Good” 的鸡尾酒,这款酒不仅以其独特的口感创新给评审留下深刻印象,同时也对其在加拿大的当地社区产生了积极的影响。

获胜后,Jacob 说:“赢得 World Class 比赛是一份令人难以置信的荣誉。不仅仅因为它是行业的巅峰,更是因为我有幸与这个星期的竞争对手们同台竞技。调酒师社区是个非常棒的群体,这个星期的经历不断让我意识到这一点。在这儿我们相互激励,相互学习,从这个美妙城市中汲取无尽的动力和灵感。比赛的水平超凡脱俗,但现在我只想享受别人调制的鸡尾酒!”

作为比赛的一部分,圣保罗迎来了包括 Monica Berg(来自伦敦的 Tayer + Elementary)、Giacomo Giannotti(来自巴塞罗那的世界最佳酒吧 Paradiso)和 Ago Perrone(来自伦敦的 The Connaught Bar)在内的国际著名调酒师,他们将在该市一些最具标志性的夜生活场所评判比赛并主持与众不同的“World Class”体验。

这次比赛还标志着 World Class 鸡尾酒节的开始,其中整个城市的许多酒吧,如 Bar Dos Arcos、Tan Tan 和 Guilhotina Bar 联合举办了一些精彩无比的活动。

总体而言,World Class 鸡尾酒节将在巴西的 1,000 多个场馆举行,为成千上万的鸡尾酒爱好者提供来自 Johnnie Walker、Tanqueray No. TEN 和 Don Julio 等品牌的独特体验。

今年的 World Class 比赛还包括了行业论坛,这是一个让调酒师社区参与、教育和激发灵感的机会,世界级评委和嘉宾进行了研讨会和小组讨论,其中的亮点包括:“从 Insta 到 IRL:趋势及如何掌握它们”,特邀 2017 年世界级冠军 Kaitlyn Stewart 和 Diageo Global Reserve Culture 的经理 Giuliana Pe Benito;酒吧老板 Monica Berg、Thiago Benares 和 Benjamin Padron 的“世界最佳酒吧行业幕后展示”。

Diageo World Class 全球负责人 Marissa Johnston 表示: “去年在悉尼举办的 World Class 比赛之后,今年的比赛肯定会有很大的压力,但全球各地的 World Class 团队、巴西团队以及我们出色的 54 名选手都齐头并进,取得了骄人的成绩。现场高涨的气氛令人难以忘怀,经过这么多个月的筹划,看到这一切如此完美地结合在一起真是令人兴奋。看到一个城市因为美酒和美好的体验而焕发生机真是令人激动。”

“Jacob 已经把这个比赛推到了一个新的高度,他在各个方面都表现出色,评委们给出了很高的评价。Jacob 获胜实至名归,我迫不及待地想在接下来的 12 个月里与他一起工作,他会取得很大的成功。”

自 2009 年推出以来,Diageo World Class 比赛在激发更好的饮酒方式和改变全球鸡尾酒文化方面发挥了重要作用,通过培训和教育球为全球 450,000 多名调酒师提供支持。

欲了解更多关于 World Class 的信息,以及获取最新饮品、潮流和培训动态,请访问 www.diageobaracademy.com/en_zz/world-class-/ 并在 Instagram 上关注 @WorldClass 。

