世界最盛大的雞尾酒節揭曉 Jacob Martin 成為全球最佳調酒師

巴西,聖保羅, Sept. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 來自加拿大的 Jacob Martin 被業界傳奇人物認定為 2023 年 World Class 全球調酒師年度冠軍。在今年頂級調酒師大賽中,他擊敗 1 萬多名精英調酒師參賽對手。

比賽期間,Jacob 參加了為期四天的一系列挑戰。首先,製作經典雞尾酒,然後用調酒師最愛的 Tanqueray No. TEN 將這些經典雞尾酒的品質和味道提升到「TEN」級,Jacob 還嘗試製作了 Johnnie Walker Black Label 的多種口味。此外,他還製作了一款名「Ketel One Garnished with Good」的雞尾酒,這款酒不僅以其獨特的口感創新給評審留下深刻印象,同時也對其在加拿大的當地社群產生了積極的影響。

獲勝後,Jacob 說:「贏得 World Class 比賽是一份難以置信的榮譽。不僅僅因為這個比賽是行業的巔峰,更是因為我有幸與這個星期的競爭對手們同台競技。調酒師社群是個非常棒的群體,這個星期的經歷不斷讓我意識到這一點。在這裏我們相互激勵,相互學習,從這個美妙城市中汲取無盡的動力和靈感。比賽的水平超凡脫俗,但現在我只想享受別人調製的雞尾酒!」

作為比賽的一部分,聖保羅迎來了包括 Monica Berg(來自倫敦的 Tayer + Elementary)、Giacomo Giannotti(來自巴塞隆那的世界最佳酒吧 Paradiso)和 Ago Perrone(來自倫敦的 The Connaught Bar)在內的國際著名調酒師,他們將在該市一些最具標誌性的夜生活場所評判比賽並主持與眾不同的「World Class」體驗。

今次比賽還標誌着 World Class 雞尾酒節的開始,其中整個城市的許多酒吧,如 Bar Dos Arcos、Tan Tan 和 Guilhotina Bar 聯合舉辦了一些精彩的活動。

總體而言,World Class 雞尾酒節將在巴西的 1,000 多個場館舉行,為成千上萬的雞尾酒愛好者提供來自 Johnnie Walker、Tanqueray No. TEN 和 Don Julio 等品牌的獨特體驗。

今年的 World Class 比賽還包括了行業論壇,這是一個讓調酒師社群參與、教育和激發靈感的機會,世界級評委和嘉賓進行了研討會和小組討論,其中的亮點包括:「從 Insta 到 IRL:趨勢及如何掌握它們」,特邀 2017 年世界級冠軍 Kaitlyn Stewart 和 Diageo Global Reserve Culture 的經理 Giuliana Pe Benito;酒吧老闆 Monica Berg、Thiago Benares 和 Benjamin Padron 的「世界最佳酒吧行業幕後展示」。

Diageo World Class 全球負責人 Marissa Johnston 表示:「去年在悉尼舉辦的 World Class 比賽之後,今年的比賽肯定會有很大的壓力,但全球各地的 World Class 團隊、巴西團隊以及我們出色的 54 名選手都齊頭並進,取得了驕人的成績。現場高漲的氣氛令人難以忘懷,經過這麼多個月的籌劃,看到這一切如此完美地結合在一起真是令人興奮。看到一個城市因為美酒和美好的體驗而煥發生機真是令人激動。」

「Jacob 已經把這個比賽推到了一個新的高度,他在各個方面都表現出色,評委們給出了很高的評價。Jacob 獲勝實至名歸,我迫不及待地想在接下來的 12 個月裏與他一起工作,他會取得很大的成功。」

自 2009 年推出以來,Diageo World Class 比賽在激發更好的飲酒方式和改變全球雞尾酒文化方面發揮了重要作用,透過培訓和教育球為全球 450,000 多名調酒師提供支援。

欲了解更多關於 World Class 的資訊,以及獲取最新飲品、潮流和培訓動態,請瀏覽 www.diageobaracademy.com/en_zz/world-class-/ 並在 Instagram 上關注 @WorldClass 。

聯絡方式:

Sarah Deller

Worldclass@smarts.agency

新聞稿隨附圖片可在以下網址查看

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/77f78a75-50a6-4616-a676-43fa1257b526

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/56d1fd1e-04e1-4884-b53a-414e4ae79329