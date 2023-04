QPR Software laajentaa yhteistyötä monikansallisen lääke- ja bioteknologiayhtiön kanssa SAP S4/HANA Vectorial -ratkaisulla

English Finnish

























QPR SOFTWARE OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 13.1.2023 klo 14.00





















QPR Software Oyj laajentaa yhteistyötä toimittamalla SAP S4/HANA Vectorial -ratkaisun monikansalliselle lääke- ja bioteknologiayritykselle, joka toimii yli 40 maassa maailmanlaajuisesti. Asiakas käyttää ratkaisua osana aiemmin hankkimaansa prosessilouhintaohjelmisto QPR ProcessAnalyzer pilvipalvelua. SAP S/4HANA Vectorial on innovatiivinen prosessilouhintaratkaisu, joka on suunniteltu SAP-asiantuntijoiden ja yritysanalyytikoiden työkaluksi S/4HANA-migraatioprojektien aikana. QPR ja sen kumppani Tietoevry yhdistivät QPR:n markkinoiden johtavan prosessilouhintateknologian huippuasiantuntijoiden SAP-transformaatiokokemukseen tuodakseen markkinaan ratkaisun, joka antaa organisaatioille kaivattua tukea S/4HANA muutosmatkalla.

Asiakkaan päätavoitteena on uudistaa ERP-järjestelmänsä SAP ECC -sukupolven lähestyessä elinkaarensa loppua. Yrityksen on hallittava migraatioprojektin riskejä, mutta he haluavat myös ymmärtää prosessiensa variaatiot ja pullonkaulat voidakseen muuttaa ja hallita niitä, sekä kokonaisuudessaan parantaa liiketoimintaansa. SAP S4/HANA Vectorialin lisäksi yritys osti myös QPR ProcessDesigner prosessien mallinnusohjelmiston, joka tarjoaa organisaatiolle läpinäkyvyyttä visualisoimalla miten se toimii kokonaisuutena.

SAP S/4HANA Vectorialia voidaan käyttää mihin tahansa SAP:n prosessidokumentaatiosta löytyvään prosessiin. Yritys hyödyntää teknologiaa ensisijaisesti Order-to-Cash (OTC), Purchase-to-Pay (P2P), Accounts Receivable (AR), Accounts Payable (AP), sekä tehtaan ylläpito-, tuotanto-, toimitus- ja laadunhallintaprosesseissaan.

Navigointi SAP S/4HANA -migraation läpi on haastava tehtävä, joka vaatii oikeaa tietoa, ymmärrystä ja resursseja. QPR:n konsulteilla on keskeinen rooli tarjota yritykselle erityistä prosessiymmärrystä ja valmiuksia, joiden avulla he voivat tehdä tietoisia päätöksiä migraatioprojektin koko elinkaaren ajan suunnitteluvaiheesta aina valmistumiseen saakka.

QPR Software valittiin toimittajaksi, koska sen innovatiivinen ratkaisu erottui markkinoiden parhaana vaihtoehtona kokonaisuuden ymmärtämisessä, kaikkien toimintojen saamisessa samalle sivulle sekä prosessien hallinnan standardoinnissa toimintojen ja maantieteellisten alueiden välillä.

"ERP-migraatiot ovat monimutkaisia hankkeita, joihin liittyy useita sidosryhmiä, prosesseja ja järjestelmiä ja joiden raportoidaan usein viivästyneen ja ylittäneen budjetin. Ilman ymmärrystä siitä, mitä yrityksen ydinprosesseissa tapahtuu, SAP S/4HANA -migraatioprojekti voi muuttua kalliiksi päänsäryksi. Olemme erittäin iloisia voidessamme auttaa tätä organisaatiota selviytymään näistä haasteista ja tukemaan heidän muutosprojektia realistisella aikataululla, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä. Keskitymme vahvasti siihen, että he voivat kokonaisvaltaisesti parantaa liiketoimintaansa onnistuneen S/4HANA-migraation lisäksi”, sanoo QPR:n Chief Revenue Officer Eric Allart.









Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Jussi Vasama

Toimitusjohtaja

Puh. +358 50 380 9893









QPR Software

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

www.qpr.com/fi