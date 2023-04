English Finnish

Aspo Oyj

Sisäpiiritieto

17.1.2022, klo 14.00



Sisäpiiritieto: Aspon tytäryhtiö Leipurin myy Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin liiketoimintonsa

Aspo-konserniin kuuluva Leipurin on allekirjoittanut sitovan esisopimuksen, jonka mukaisesti se myy Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin tytäryhtiöidensä osakekannat Timur Akhiyaroville. Venäläissyntyinen Akhiyarov sijoittaa Leipurin idän liiketoimintoihin yksityissijoittajana. Kauppahinta on noin 8,4 miljoonaa euroa. Oikeudet Leipurin nimeen ja tavaramerkkeihin eivät sisälly kauppaan. Kaupan toteutuminen vaatii vielä paikallisten viranomaisten hyväksynnän.

”Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin liiketoimintojen myynnin myötä olemme saavuttamassa tavoitteemme poistua valituilta itämarkkinoilta. Yrityskauppojen seurauksena olemme entistäkin paremmassa asemassa jatkamaan kasvustrategiamme toteuttamista erityisesti länsimarkkinoilla”, sanoo Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Yrityskaupan seurauksena Aspo kirjaa vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä yhteensä noin 5,2 miljoonan euron kuluerän liittyen myytävien yhtiöiden nettovarallisuuden alaskirjauksiin, sisältäen arvioidut myynnin kulut ja osuuden Leipurin-segmentin liikearvosta. Lisäksi kaupan toteutuessa kuluksi kirjattaisiin tämänhetkisten valuuttakurssien mukaisesti noin 3,2 miljoonaa euroa muuntoeron realisoitumisena, mikä ei vaikuta konsernin omaan pääomaan.

Esitetyt luvut ovat alustavia arvioita, joihin vaikuttavat muun muassa ruplan ja euron valuuttakurssimuutokset. Aspon taloudellisessa raportoinnissa Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin liiketoiminnot on luokiteltu myytävänä oleviksi liiketoiminnoiksi 31.12.2022 alkaen.

Aiemmin Aspo on arvioinut Ukrainan sodan aiheuttamien vertailukelpoisuuteen vaikuttavien kulujen ja Telkon sekä Leipurin Venäjä-liiketoimintaa koskevien ratkaisujen ja muiden vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien aiheuttavan yhteensä noin 25 miljoonan euron kuluerät vuonna 2022. Nyt julkistetulla Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin liiketoimintojen myynnillä ei ole vaikutusta aiemmin annettuun arvioon.





Aspo Oyj

Rolf Jansson

Toimitusjohtaja

