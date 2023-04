English Finnish

ORION OYJ

LEHDISTÖTIEDOTE

4.1.2023 KLO 16.00

Orion ja Amneal sopivat strategisesta yhteistyöstä – Orionille yksinoikeus Amnealin geneeristen tuotteiden kaupallistamiseen Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannnissa

Orion Oyj ja Amneal Pharmaceuticals, Inc. ovat solmineet pitkäaikaisen lisenssisopimuksen koskien Amnealin geneeristen tuotteiden kaupallistamista Orionin alueilla.

Sopimuksen ehtojen mukaan Orion saa yksinoikeuden Amnealin geneeristen tuotteiden kaupallistamiseen ja myyntiin suurimmassa osassa Eurooppaa sekä Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Tuotteisto koostuu aluksi joukosta geneerisiä lääkkeitä, jotka ovat tällä hetkellä kaupallisesti saatavilla Yhdysvalloissa, sekä valikoiduista kehitysvaiheen lääkkeistä. Ensimmäisten tuotteiden rekisteröinti Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa alkaa vuoden 2023 aikana. Lanseerausten odotetaan tapahtuvan tulevina vuosina.

”Olemme iloisia tästä yhteistyöstä Amnealin kanssa ja odotamme innolla, että pääsemme tekemään töitä yhdessä näiden lääkehoitojen tuomiseksi potilaille”, toteaa Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme. ”Tämä sopimus laajentaa läsnäoloamme geneeristen lääkkeiden markkinalla Euroopassa sekä Aasian-Tyynenmeren alueella. Lisäksi se tukee kasvustrategiaamme ja on jälleen yksi hieno esimerkki siitä, kuinka Orion kasvattaa liiketoimintaansa laadukkaiden strategisten kumppanuuksien avulla.”

Amnealin toimitusjohtajuuden jakavat Chirag Patel ja Chintu Patel toteavat: ”Kansainvälinen laajentuminen on tärkeä strateginen prioriteetti Amnealille, ja tämä sopimus on osoitus sitoutumisestamme kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi. Keskitymme erityisesti löytämään kumppaneita, jotka jakavat arvomme, etiikkamme ja tavoitteemme, emmekä olisi voineet löytää parempaa eurooppalaista kumppania kuin Orion. Olemme innoissamme saadessamme lääkkeemme maailman toiseksi suurimmalle lääkemarkkinalle ja toivomme, että tämä on vasta alku yhteistyöllemme.”

Orion ja Amneal työskentelevät yhdessä tuotteiden kehittämiseksi ja rekisteröimiseksi Orionin alueille.

Amneal

Amneal Pharmaceuticals, Inc. (NYSE: AMRX), jonka pääkonttori sijaitsee Bridgewaterissa, New Jerseyssä, on täysin integroitunut lääkkeiden valmistaja. Teemme terveellisyyden mahdolliseksi kehittämällä, valmistamalla ja jakelemalla geneerisiä lääkkeitä ja erikoislääkkeitä pääasiassa Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on monipuolinen, yli 250 tuotetta käsittävä tuotevalikoima geneeristen lääkkeiden segmentissään, ja se laajentaa toimintaansa monimutkaisiin tuotteisiin sekä terapia-alueisiin, mukaan lukien injektoitavat lääkkeet ja biosimilaarit. Erikoislääkkeet-segmentissään Amnealilla on kasvava valikoima brändättyjä tuotteita, jotka keskittyvät pääasiassa keskushermosto- ja hormonitoiminnan häiriöihin ja joiden tutkimusputki on suunnattu tyydyttämättömiin tarpeisiin. AvKARE-segmentin kautta yhtiö jakelee lääkkeitä ja muita tuotteita Yhdysvaltain liittovaltion viranomaisille, vähittäiskaupalle ja institutionaalisille markkinoille. Lisätietoja on osoitteessa www.amneal.com

Orion

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 350 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.





Yhteyshenkilö:

Tuukka Hirvonen, sijoittajasuhteet, Orion Oyj

p. 010 426 2721