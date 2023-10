SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.10.2023 klo 12.00



EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Sammon osittaisjakautuminen toteutui – Mandatum listataan Nasdaqin Helsingin pörssiin

Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpano on tänään rekisteröity kaupparekisteriin ja Mandatum on näin ollen eriytetty Sampo-konsernista Sammon yhtiökokouksen 17.5.2023 tekemän päätöksen mukaisesti. Nasdaq Helsinki on hyväksynyt jakautumisen yhteydessä perustetun yhtiön Mandatum Oyj:n osakkeet pörssikaupankäynnin kohteeksi 2.10.2023.

- Eriyttämällä Mandatumin Sammosta olemme selkiyttäneet konsernin rakennetta ja luoneet kaksi yhtiötä, jotka ovat hyvissä asemissa omistaja-arvon luomiseen. Sammosta on tullut puhtaasti vahinkovakuutukseen keskittyvä konserni, ja Mandatum on vapaa jatkamaan kunnianhimoista kasvusuunnitelmaansa pääomakevyissä tuotteissa, sanoo hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkinen.

Jakautumisessa Mandatum Holding Oy:n osakkeet sekä niihin liittyvät varat ja velat siirtyivät selvitysmenettelyttä Mandatum Oyj:lle. Sammon osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena jokaista omistamaansa Sampo Oyj:n A- tai B-osaketta kohden yhden uuden Mandatum Oyj:n osakkeen. Jakautumisvastike annetaan arvo-osuusjärjestelmän kautta ilman, että Sammon osakkeenomistajilta edellytetään erillisiä toimenpiteitä. Mandatumin osakkeet rekisteröidään osakkeenomistajien arvo-osuustileille ja osakesäästötileille 2.10.2023, eli samana päivänä, kun Mandatum Oyj:n osakkeiden kaupankäynnin on tarkoitus alkaa Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Sammon ruotsalaisten talletustodistuksien (SDR) haltijat saavat jakautumisvastikkeen 9.10.2023 tai sen tienoilla sillä edellytyksellä, että ovat toimittaneet SDR:ien liikkeeseenlaskijalle ja säilyttäjäpankille SEB:lle tarvittavat tiedot 4.10.2023 klo 15.00 (Keski-Euroopan aikaa) mennessä.

Osittaisjakautumisesta ei aiheudu välittömiä veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osakkeenomistajille, sillä osittaisjakautumista kohdellaan veroneutraalina jakautumisena suomalaisessa verotuksessa.

Osittaisjakautumisen täytäntöönpanon seurauksena Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt päivittää pitkäaikaisen kannustinohjelman 2020:1 ehtoja. Päivitetyt ehdot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/kannustinehdot.

