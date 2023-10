SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.10.2023 klo 12.05

Muutoksia Sammon johtoryhmään ja hallitukseen

Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon seurauksena sekä Sampo-konsernin entisen sijoitusjohtajan Patrick Lapveteläisen että Mandatumin toimitusjohtajan Petri Niemisvirran jäsenyys Sammon johtoryhmässä on päättynyt. Samalla uudesta sijoitusjohtajasta Ville Talasmäestä on tullut johtoryhmän jäsen tästä päivästä alkaen. Lapveteläinen ja Niemisvirta ovat siirtyneet jakautumisen yhteydessä perustetun uuden yhtiön Mandatum Oyj:n palvelukseen, Lapveteläinen yhtiön päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi ja Niemisvirta sen toimitusjohtajaksi. Lapveteläinen ja Niemisvirta toimivat Sammon johtoryhmässä vuodesta 2001 alkaen. Muutosten myötä Sammon johtoryhmän jäsenmäärä on laskenut seitsemästä kuuteen jäseneen.

Sammon hallituksen jäsenmäärä on samalla laskenut aiemmin ilmoitetun mukaisesti kymmenestä jäsenestä yhdeksään Johanna Lammisen luopuessa hallituksen jäsenyydestä. Sammon hallituksessa vuodesta 2019 lähtien toimineesta Lammisesta on tullut Mandatum Oyj:n hallituksen jäsen.



