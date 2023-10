WISeKey, WISeSAT, FOSSA Systems y BA Lab unen fuerzas para revolucionar la industria de la logística con una innovadora solución de seguimiento y localización por satélite

Ginebra, Madrid, Cádiz, 2 de Octubre de 2023 – WISeKey, una empresa líder mundial en ciberseguridad, se enorgullece de anunciar la firma de un Acuerdo de colaboración estratégica con WISeSAT, FOSSA Systems y BA Lab división de Bernardino Abad SL para formar una asociación estratégica destinada a ofrecer una solución innovadora de seguimiento y localización para la industria de la logística. Este esfuerzo de colaboración revolucionará la forma en que se monitorizan los contenedores inteligentes, garantizando la confianza y la seguridad en toda la cadena de suministro.

La industria logística se enfrenta a una creciente demanda de transparencia, eficiencia y seguridad en la gestión de mercancías y transporte. Para abordar estos desafíos, WISeKey, WISeSAT, FOSSA Systems y BA Lab se han unido para ofrecer una propuesta de valor de seguimiento y localización integral satelital, disruptiva, confiable y segura para contenedores inteligentes.

Los aspectos más destacados de la asociación incluyen:

Experiencia en ciberseguridad de WISeKey: WISeKey aporta su amplia experiencia en ciberseguridad a la asociación, garantizando los más altos niveles de protección de datos y comunicación segura entre dispositivos en el ecosistema logístico.

Conectividad satelital de WISeSAT: la tecnología de comunicación satelital de WISeSAT permitirá un seguimiento global y fluido de contenedores inteligentes, incluso en entornos remotos o desafiantes, garantizando una conectividad constante y la integridad de los datos entre satélites, nodos y contenedores inteligentes. Todos cuentan con seguridad de hardware por diseño, incorporando un sistema seguro VaultIC408. elemento, que proporciona certificación FIPS 140-2 nivel 3 y Common Criteria EAL 5+. El elemento seguro, provisto de una identidad confiable utilizando VaultITrust de WISeKey para proteger los servicios de aprovisionamiento, permite la autenticación del sensor y el cifrado de datos, bajo el marco de una arquitectura de seguridad basada en PKI. Además, los servicios de gestión de dispositivos y certificados (INeS) de WISeKey pueden proporcionar la interfaz de usuario y funciones de automatización para gestionar la incorporación, la puesta en servicio y la gestión del ciclo de vida de los dispositivos y sensores. Este conjunto completo de servicios de última generación, del dispositivo a la nube, en arquitectura de seguridad de IoT protegido por nuestra gestión de usuarios WISeID y autenticación multifactor, todo esto solo se puede encontrar actualmente en WISeSAT como una pieza vertical independiente. solución.

FOSSA fabrica y opera constelaciones de satélites WISeSAT Pico que permiten el monitoreo de baja potencia desde esos contenedores inteligentes (IoT), utilizando múltiples protocolos de comunicaciones, incluida la radio de largo alcance (LoRa), un protocolo de red de área amplia de baja potencia idóneo para el Internet de las cosas. (IoT), que aportará conectividad Iot avanzada para la monitorización y seguimiento en zonas de difícil cobertura terrestre o marítima global..

El equipo de BA Lab tiene una base sólida en innovación, ingeniería electrónica, con dispositivos de IoT de diseño ya probados, que son: robustos, confiables y adaptados a las demandas específicas del sector logístico. Su profundo conocimiento en el diseño de dispositivos inteligentes de IoT los posiciona a la vanguardia de la innovación en tecnología logística , especialmente combinándolos con la tecnología más avanzada y la comunicación por satélite.

La sinergia entre estas cuatro empresas creará una solución Global, integrada, única que abordará las necesidades más urgentes de la industria de la logística:

Confianza: al utilizar la experiencia en ciberseguridad de WISeKey, la asociación garantiza la confiabilidad de los datos y las transacciones a lo largo de la cadena de suministro.

Seguridad: Sólidas medidas de seguridad salvaguardarán la información confidencial y protegerán contra amenazas cibernéticas, garantizando la integridad del sistema de seguimiento y localización.

Eficiencia: Asegurar el monitoreo y análisis de datos optimizará las operaciones logísticas, reduciendo costos y mejorando la eficiencia general.

Transparencia: las partes interesadas tendrán acceso a información precisa y confiable sobre la ubicación y el estado de los bienes, lo que mejorará la transparencia y la rendición de cuentas.

Sostenibilidad: la solución contribuirá a los esfuerzos de sostenibilidad al permitir una planificación de rutas y una utilización de recursos eficientes.

En una declaración conjunta, los directores ejecutivos de WISeKey, WISeSAT, FOSSA Systems y Bernardino Abad expresaron su entusiasmo por el potencial de la asociación para transformar la industria de la logística. Destacaron su compromiso de proporcionar una solución de seguimiento y localización integral, disruptiva, confiable y segura que establecerá un nuevo estándar para la industria.

Esta asociación estratégica representa un importante paso adelante para abordar los desafíos cambiantes del sector logístico. WISeKey, WISeSAT, FOSSA Systems y Bernardino Abad ya están colaborando estrechamente para llevar al mercado esta innovadora solución de seguimiento y localización, ya que muy pronto se anunciarán públicamente dos grandes proyectos de contenedores inteligentes para Europa y Asia en los que están involucrados..

Acerca de WISeKey:

WISeKey International Holding Ltd (“WISeKey”, SIX: WIHN; Nasdaq: WKEY) es un líder mundial en ciberseguridad, identidad digital y plataforma de soluciones de IoT. Opera como un holding con sede en Suiza a través de varias subsidiarias operativas, cada una dedicada a aspectos específicos de su cartera de tecnología. Las subsidiarias incluyen (i) SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES), que se enfoca en semiconductores, PKI y productos de tecnología poscuántica, (ii) WISeKey SA que se especializa en soluciones RoT y PKI para autenticación e identificación seguras en IoT, Blockchain, e AI, (iii) WISeSat AG, que se centra en tecnología espacial para comunicaciones satelitales seguras, específicamente para aplicaciones de IoT, y (iv) WISe.ART Corp, que se centra en NFT blockchain confiables y opera el mercado WISe.ART para transacciones NFT seguras.

Cada filial contribuye a la misión de WISeKey de proteger Internet mientras se centra en sus respectivas áreas de investigación y experiencia. Sus tecnologías se integran perfectamente en la plataforma integral WISeKey. WISeKey protege los ecosistemas de identidad digital para personas y objetos utilizando tecnologías Blockchain, AI e IoT. Con más de 1.600 millones de microchips implementados en diversos sectores de IoT, WISeKey desempeña un papel vital a la hora de proteger Internet de todo. Los semiconductores de la empresa generan Big Data valioso que, cuando se analizan con IA, permiten prevenir fallas predictivas en los equipos. Con la confianza de la raíz de confianza criptográfica OISTE/WISeKey, WISeKey proporciona autenticación e identificación seguras para aplicaciones de IoT, Blockchain e IA. WISeKey Root of Trust garantiza la integridad de las transacciones en línea entre objetos y personas. Para obtener más información sobre la dirección estratégica de WISeKey y sus empresas subsidiarias, visite www.wisekey.com.Acerca de WISeSAT: www.wisesat.space

WISeSAT AG, una rama espacial pionera de WISeKey International, líder mundial en ciberseguridad, está a la vanguardia de la creación de soluciones picosatélites ultraseguras en colaboración con su aliado FOSSA Systems. Defiende la causa de la comunicación segura de IoT a través de redes espaciales, aprovechando las últimas innovaciones criptográficas para garantizar intercambios de datos seguros e instantáneos entre diversos sectores, salvaguardando la santidad y privacidad de los datos transmitidos.

Acerca de FOSSA Systems:

FOSSA Systems es una empresa española que ofrece servicios espaciales dedicados y soluciones completas de IoT que permiten la transmisión de información desde dispositivos ubicados en cualquier lugar del planeta a través de conectividad satelital. FOSSA ofrece soluciones llave en mano para empresas de todos los tamaños, desde pequeña explotación ganadera hasta una corporación que opera una red de miles de kilómetros de oleoductos, con IoT satelital como núcleo. FOSSA es pionera en un mercado que actualmente cuenta con 10 mil millones de dispositivos conectados y que espera tener más de 25 mil millones en 2025. Con su constelación de 80 satélites para 2024, podràn conectar millones de dispositivos directamente a su red, ofreciendo una oferta global y real. -Cobertura LPWAN directa al dispositivo en tiempo. FOSSA ha verticalizado el proceso de fabricación de satélites, operaciones espaciales y servicios del segmento terrestre y ha puesto ya en órbita 17 satélites.

Acerca de BA Lab:

BA Lab es una división de Bernardino Abad SL nace a su vez de la unión de un grupo de entidades líderes del sector logístico multimodal, ingeniería electrónica, desarrollo de software, desarrollo de hardware e IoT.

Desarrolladores de software, firmware y hardware desde 1993 con plena especialización en IoT desde 2016. Pioneros a nivel europeo en la implantación de ecosistemas y Soluciones IoT Globales entre otros en el entorno de la movilidad, flotas de todo tipo y el vehicle sharing. Habiendo vendido e instalado más de 500.000 dispositivos de diseño y fabricación propios.

Viene desarrollando tecnología para smart containers desde 2019 para la sensorización de equipos de compañías de logística en trayectos multimodales por tierra y mar con sistemas autónomos no dependientes de infraestructuras de terceros y con conectividad satelital.

Con capacidad para diseñar hardware de manera integral, programar y adaptar firmware a medida de las necesidades de cada cliente, desarrollar dashboards de gestión y aplicaciones de testeo y mantenimiento de flotas y sistemas multidispositivo y siendo además operadores de telecomunicaciones, tienen la capacidad de ofrecer soluciones 360, con alta flexibilidad, al nivel que los proyectos más exigentes requieran.

