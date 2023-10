Groupe Casino : Le Groupement Les Mousquetaires et le groupe Casino annoncent avoir réalisé la cession de la première vague de 61 points de vente et avoir étendu leurs partenariats aux achats et aux approvisionnements

Le Groupement Les Mousquetaires et le groupe Casino annoncent avoir réalisé la cession de la première vague de 61 points de vente et avoir étendu leurs partenariats aux achats et aux approvisionnements

Paris, le 2 octobre 2023,

En application du protocole signé le 26 mai dernier, le Groupement les Mousquetaires et le groupe Casino ont conclu :

La cession d’un groupe de 61 points de vente issus du périmètre Casino France (Hypermarchés, Supermarchés, Franprix, Enseignes de proximité) réalisant un chiffre d’affaires magasins pour l’année 2022 de 563 millions d’euros HT (soit 621 millions d’Euros de CA TTC), sur la base d’une valeur d’entreprise de 209 millions d’euros y compris stations-services ;





L’extension de leur coopération aux achats aux produits alimentaires de marque distributeur. Cette dernière, AUXO Private Label est déjà opérante et lancera ses prochains appels d’offre prochainement. Par ailleurs, la durée des trois alliances aux achats AUXO déjà créées est prolongée de deux ans, soit jusqu’en 2028 ;





La conclusion d’un accord d’approvisionnement auprès des filières Marée et Boucherie du groupement les Mousquetaires, s’appuyant sur le savoir-faire d’Agromousquetaires.





Ces opérations ont été réalisées le 30 septembre 2023. Ainsi, le groupe Casino a encaissé le prix de cession et le groupement les Mousquetaires a d’ores et déjà pris possession de 58 des 61 points de vente cédés.

Le passage sous enseignes Intermarché ou Netto sera effectif courant octobre1, le temps nécessaire aux travaux de changement d’enseigne des magasins cédés.

Par ailleurs, conformément aux accords conclus en mai 2023, le groupe Casino est engagé à céder (promesse de vente) un second périmètre de points de vente représentant 510 millions d’euros de CA HT à horizon maximum de 3 ans.

Le Groupement Les Mousquetaires a acquis une participation non contrôlante de 49% dans ces points de vente et versé à Casino, le 30 septembre 2023, un premier paiement forfaitaire de 140 millions d’euros qui sera déduit du prix définitif calculé sur la base de la valeur de marché des actifs.

Enfin, le Groupement Les Mousquetaires s’est engagé à acquérir (promesse d’achat) auprès du groupe Casino, si celui-ci en fait la demande, un volume complémentaire de magasins représentant 437 millions d’euros de chiffre d’affaires HT pendant une période de trois ans, étant précisé que le Groupement Les Mousquetaires verserait alors à Casino un premier paiement forfaitaire à l’exercice de cette promesse, qui serait déduit du prix définitif calculé sur la base de la valeur de marché des actifs.

Les parties précisent avoir réalisé la consultation de leurs instances représentatives du personnel concernées et satisfait aux obligations en matière de droit de la concurrence.

À propos du groupe Casino

Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la distribution alimentaire, avec plus de 12 000 magasins dans le monde (France et Amérique Latine). Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 200 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 33,6 milliards d’euros en 2022. Porteur d’une vision claire des mutations du secteur, son ambition est d’accélérer la transformation du commerce. C’est pourquoi toutes les activités de distribution du Groupe sont positionnées sur des formats d’avenir : la proximité, le premium et le e-commerce.

À propos du Groupement Les Mousquetaires

À la tête de leurs points de vente indépendants, les 3 000 chefs d’entreprise Mousquetaires forment un collectif d'entrepreneurs engagés dans le tissu socio-économique de leurs territoires. Pour faire face aux besoins de leurs enseignes, Intermarché, Netto (alimentaire) ; Bricomarché, Brico Cash, Bricorama (équipement de la maison) ; Roady et Rapid Pare-Brise (mobilité), les Mousquetaires disposent de leurs propres services d’appui, de leurs bases logistiques et de 56 usines agroalimentaires, toutes situées en France. Créé en 1969, le Groupement Les Mousquetaires emploie 150 000 salarié(e)s au service de la performance de plus de 3 100 points de vente de proximité en France. Les Mousquetaires déploient aussi leurs enseignes en Belgique, Pologne et Portugal. Pour en savoir plus www.mousquetaires.com

1 A l’exception du magasin de Confrançon (01) qui fera l’objet d’un transfert ultérieur – les chiffres précités ne prennent pas en compte ce magasin.

