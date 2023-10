KH Group Oyj

Pörssitiedote 2.10.2023 klo 10.30

KH Group Oyj – Johdon liiketoimet – Timo Mänty

KH Group Oyj - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Timo Mänty

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: KH Group Oyj

LEI: 743700F6CLX8JMYDEP21

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 39635/6/18

Liiketoimen päivämäärä: 2023-09-28

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008924

Liiketoimen luonne: HANKINTA



Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot



(1): Volyymi: 3748 Yksikköhinta: 0.85 EUR

(2): Volyymi: 1252 Yksikköhinta: 0.849 EUR

(3): Volyymi: 2337 Yksikköhinta: 0.859 EUR

(4): Volyymi: 6065 Yksikköhinta: 0.858 EUR

(5): Volyymi: 252 Yksikköhinta: 0.85 EUR

(6): Volyymi: 1346 Yksikköhinta: 0.849 EUR

(7): Volyymi: 5630 Yksikköhinta: 0.856 EUR

(8): Volyymi: 3370 Yksikköhinta: 0.856 EUR

(9): Volyymi: 1154 Yksikköhinta: 0.859 EUR

(10): Volyymi: 574 Yksikköhinta: 0.857 EUR

(11): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 0.856 EUR

(12): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 0.856 EUR

(13): Volyymi: 977 Yksikköhinta: 0.874 EUR

(14): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 0.874 EUR

(15): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 0.87 EUR

(16): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 0.859 EUR

(17): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 0.856 EUR

(18): Volyymi: 4935 Yksikköhinta: 0.878 EUR

(19): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 0.878 EUR

(20): Volyymi: 4935 Yksikköhinta: 0.869 EUR

(21): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 0.869 EUR

(22): Volyymi: 2500 Yksikköhinta: 0.865 EUR

(23): Volyymi: 5935 Yksikköhinta: 0.875 EUR

(24): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 0.875 EUR

(25): Volyymi: 2500 Yksikköhinta: 0.87 EUR

(26): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.874 EUR



Liiketoimien yhdistetyt tiedot (26):



Volyymi: 55100 Keskihinta: 0.86395 EUR

KH GROUP OYJ

