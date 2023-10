Bourse Direct, acteur engagé pour l’éducation financière des investisseurs, s’associe à la 7ème édition de la World Investor Week

Une Semaine mondiale de l’investisseur sous le signe de la finance durable et de la protection des investisseurs particuliers

Chaque année, Bourse Direct a le plaisir de participer activement à la World Investor Week, la Semaine mondiale de l’investisseur. Cet événement international, soutenu en France par l’AMF (l’Autorité des Marchés Financiers), se déroule du 2 au 8 octobre 2023.

La finance durable est à l’honneur cette année. En effet, les français et notamment les plus jeunes montrent un intérêt grandissant pour les placements durables : les moins de 35 ans représentent la moitié des investisseurs ayant souscrit à des fonds durables depuis 2022*.

Bourse Direct, qui compte parmi ses nouveaux clients 60% de moins de 35 ans, accompagne les investisseurs particuliers dans cette évolution à travers une offre large de produits financiers et intègre également ce volet d’investissement responsable au sein de ses formations.

Bourse Direct agit tous les jours pour la formation des investisseurs de demain

Bourse Direct est un acteur actif dans la formation des investisseurs, grâce à un programme complet de webinaires pour leur permettre de comprendre les marchés financiers mais aussi de se tenir informés de l’actualité pour leur épargne.

Les webinaires de Bourse Direct abordent des sujets variés et s’adaptent à tous les niveaux. Ils permettent de sensibiliser les particuliers sur différents thèmes sur la bourse : débuter en bourse, initiation à l’analyse graphique, ou encore comment diversifier son portefeuille avec les ETF… auxquels s’ajoutent des thématiques sur l’épargne dans sa globalité : la retraite, la défiscalisation, la diversification et la transmission de son patrimoine...

« Les investisseurs particuliers doivent être en mesure d’appréhender les marchés financiers de manière éclairée… Investir en bourse ne s’improvise pas. Les formations proposées par Bourse Direct sont un outil d’aide important à l’élaboration de leur stratégie d’investissement. » explique Christian Sanson, responsable des formations Bourse Direct.

Ces webinaires constituent des moments privilégiés pour échanger et interagir avec les experts de

Bourse Direct.

