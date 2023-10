ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 2.10.2023 KLO 11.00

ROBIT OYJ ALOITTAA MUUTOSNEUVOTTELUT OSANA SÄÄSTÖOHJELMAA

Robit Oyj aloittaa yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut toimenpiteistä, joiden tavoitteena on yhtiön toiminnan sopeuttaminen ja kannattavuuden parantaminen.

Muutosneuvottelut koskevat Robit Oyj:n ja Robit Finland Oy:n henkilöstöä Suomessa. Neuvottelut voivat johtaa tehtävänmuutoksiin sekä irtisanomisiin ja lomautuksiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Yhtiö arvioi, että työvoiman pysyvä vähennystarve on enintään 10 henkilöä. Mahdolliset lomautukset ovat osa-aikaisia.

Yhtiössä on käynnissä säästöohjelma, jolla Robit Oyj tavoittelee yhteensä noin 5 miljoonan euron säästöjä vuoden 2022 tasosta. Yhtiö tiedotti säästöohjelmasta 28.4.2023 osavuosikatsauksessaan. Nyt aloitettavat muutosneuvottelut ovat osa Robit Oyj:n säästöohjelmaa, jolla yhtiö pyrkii sopeuttamaan liiketoiminnan kulurakennetta vallitsevaan markkinatilanteeseen lyhyellä aikavälillä sekä turvaamaan yhtiön kannattavuuden ja kasvuedellytykset pitkällä aikavälillä.

ROBIT OYJ

Arto Halonen

Lisätietoja:

Arto Halonen, toimitusjohtaja

+358 40 028 0717

arto.halonen@robitgroup.com

