ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.10.2023 klo 13.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

Elecster Oyj on vastaanottanut 1.10.2023 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen Elecster Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen, jonka mukaan Sampo Oyj:n omistusosuus Elecster Oyj:n äänimäärästä ja osakkeiden kokonaismäärästä alitti 5 prosentin liputusrajan 1.10.2023. Ilmoituksen mukaan Sampo Oyj omisti 1.10.202 yhteensä 0 Elecster Oyj:n osaketta, joka vastaa 0 prosenttia Elecster Oyj:n osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisuuden alaisten osakkeiden määräysvalta on vaihtunut Sampo Oyj:stä Mandatum Oyj:hin samalla päivämäärällä 1.10.2023. Ilmoituksen mukaan Mandatum Oyj ylitti 5 prosentin liputusrajan 1.10.2023 ja omisti 1.10.2023 217 000 A-osaketta, joka vastaa 5,79 % osakkeista ja 1,03 % äänistä.





Ilmoituksessa annetut lisätiedot:

Liputusvelvollisuuden alaisten osakkeiden ylintä määräysvaltaa käyttävä oikeushenkilö on vaihtunut Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä Sampo Oyj:stä Mandatum Oyj:hin 1.10.2023.

Elecster Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 3 748 116 osakkeesta, ääniä osakkeilla on yhteensä 21 100 116 kappaletta. A-sarjan osakkeita on 1 820 116 kpl ja K-sarjan osakkeita 1 928 000 kpl. A-osakkeilla on yhteensä 1 ääni/osake ja K-osakkeilla 10 ääntä/osake.





Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

