Jyske Invest Fund Management udvider direktionen.

Jyske Invest Fund Management A/S, som Investeringsforeningen Handelsinvest har indgået administrationsaftale med, har informeret foreningens bestyrelse om, at man har udvidet direktionen, så den fremover, udover administrerende direktør Jan Houmann, udgøres af direktør Henrik Kragh.

Henrik Kragh, der er 58 år, har en bred finansiel uddannelse og har siden 2015 været adm. direktør i Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S, der frem til i dag blandt andet har administreret Investeringsforeningen Handelsinvest. Henrik Kragh har frem til 2015 beskæftiget sig med en række finansielle ansvarsområder herunder filialdirektør, pensionschef, chef for private bankning og regnskabsansvarlig. Henrik Kragh kommer dermed med stor erfaring inden for koblingen mellem forretningsudvikling, strategi, medarbejderledelse og finansiel lovgivning og ikke mindst med stort kendskab til driften af et investeringsforvaltningsselskab.

Øvrig information og henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til administrerende direktør i Jyske Invest Fund Management A/S, Jan Houmann, tlf. 89 89 70 50.

Venlig hilsen

Henrik Kragh

Direktør

Investeringsforeningen Handelsinvest