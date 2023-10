mdf commerce annonce la modification et la prolongation de sa convention de crédit

MONTRÉAL, 02 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (« mdf commerce ») (TSX: MDF), un leader des technologies de commerce électronique de type logiciel-service (« SaaS »), est heureuse d’annoncer la modification et la prolongation de la facilité de crédit renouvelable en vertu de sa convention de crédit entrée en vigueur le 29 septembre 2023. La date d’échéance est reportée du 31 août 2024 au 1er octobre 2025, l’engagement total au titre de la facilité de crédit renouvelable est réduit à 30 millions de dollars, comparativement au montant précédent de 50 millions de dollars, et les taux d’intérêt et autres modalités demeurent essentiellement inchangés.

La décision de la Société de réduire de 20 millions de dollars le montant maximum disponible au titre de la facilité de crédit renouvelable est attribuable à l’amélioration de la situation de trésorerie de la Société. La réduction des frais d’intérêt sur la portion non utilisée de la facilité de crédit renouvelable s’inscrit dans la stratégie de rentabilité et dans les mesures de réduction des coûts annoncées précédemment. « Cette décision démontre notre confiance dans la stabilité de la situation de trésorerie de la Société tout en maintenant notre capacité d’emprunt, qui nous permet de mettre en œuvre notre stratégie d’affaires », a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de mdf commerce.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (« SaaS ») qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde et leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d’approvisionnement électronique, de commerce électronique et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’environ 650 employés basés au Canada, aux États-Unis, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’informations, consultez notre site Web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1 877 677-9088.

Pour plus d’informations

mdf commerce inc.

Luc Filiatreault, président et chef de la direction

Sans frais : 1 877 677-9088, poste 2004

luc.filiatreault@mdfcommerce.com

Deborah Dumoulin, chef des finances

Sans frais : 1 877 677-9088, poste 2134

deborah.dumoulin@mdfcommerce.com