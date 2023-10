Rogers souhaite la bienvenue sur le réseau 5G à l’ensemble des usagers et usagères de la TTC

Rogers met à l’essai le réseau 5G sur la TTC avec Morgan Rielly, défenseur des Maple Leafs de Toronto



L’entreprise élabore et met en place une solution immédiate afin de connecter la clientèle des principaux fournisseurs de services sans-fil au Canada dans le transport en commun.

TORONTO, 02 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. a annoncé aujourd’hui qu’elle a activé le service 5G pour les usagers et usagères du transport en commun dans les sections les plus achalandées du métro de la TTC.

Afin que le réseau soit prêt pour l’ensemble des usagers et usagères de la TTC le 2 octobre, Rogers a mené des essais approfondis, y compris des appels en direct avec Morgan Rielly, défenseur des Maple Leafs de Toronto, qui a communiqué avec son père par FaceTime pendant qu’il voyageait dans le métro. Visionnez la vidéo ici.

À compter d’aujourd’hui, la clientèle de tous les principaux fournisseurs de services sans-fil au Canada pourra se connecter au service 5G et téléphoner, envoyer des textos et visionner en continu dans les sections suivantes du métro de la TTC :



Ligne 1 : Toutes les stations et tous les tunnels de la partie « U » du centre-ville, ainsi que les stations Spadina et Dupont

Ligne 2 : Treize stations de Keele à Castle Frank, en plus des tunnels entre les stations St. George et Yonge

« Nous sommes très heureux d’offrir la connectivité 5G à l’ensemble des usagers et usagères du métro, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction, Rogers. Notre équipe a travaillé jour et nuit pour mettre en place une solution immédiate afin que l’ensemble des usagers et usagères puissent se connecter dans les sections les plus achalandées du métro de la TTC. Je suis très fier de l’équipe Technologie de Rogers, qui continue de faire preuve d’innovation et d’ingéniosité et d’offrir des solutions de pointe aux Canadiens et Canadiennes. L’annonce d’aujourd’hui est un autre jalon important de notre plan visant à rendre les services sans-fil accessibles dans tout le réseau de métro. »​

« Notre équipe de technologues attitrés a pu présenter une solution immédiate. Celle-ci a accru la capacité et permis à Bell et à Telus de se joindre au réseau, a déclaré Ron McKenzie, chef de la direction de la Technologie et de l’Information, Rogers. Depuis plus de 10 ans, les usagères et usagers du métro sont privés de services de téléphonie mobile, et l’équipe Rogers a le plaisir de faire du service 5G une réalité pour l’ensemble de ces personnes aujourd’hui. »

En avril, Rogers a fait l’acquisition du réseau cellulaire du métro de la TTC auprès de l’ancien opérateur, BAI Canada. Elle s’est engagée à investir des centaines de millions de dollars pour le déploiement du service 5G et un accès plus fiable au service d’urgence 911 dans les 75 stations de métro et sur près de 80 kilomètres de voie ferrée. L’annonce d’aujourd’hui marque la prochaine étape du plan visant à moderniser le réseau. L’ancien réseau ne pouvait pas soutenir l’ensemble des usagers et usagères de la TTC et les zones desservies étaient extrêmement limitées. Depuis l’acquisition du réseau, Rogers a travaillé en étroite collaboration avec la TTC pour accroître la capacité cellulaire de ses réseaux et améliorer la qualité des services afin de soutenir le trafic pour l’ensemble des usagers et usagères.



À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est le chef de file au Canada dans le domaine des services sans-fil, câble et médias et fournit connectivité et services de divertissement au grand public et aux entreprises à l’échelle du Canada. Les actions de Rogers sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’informations, consultez : rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

