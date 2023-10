Stonebranch nommée Leader de valeur dans le rapport EMA Radar™ 2023 sur l'automatisation et l'orchestration des workloads

ALPHARETTA, Géorgie, 02 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, un fournisseur de premier plan de solutions d'orchestration et d'automatisation des services, a annoncé aujourd'hui avoir été nommé Leader de valeur dans le rapport EMA Radar 2023 sur l'automatisation et l'orchestration des workloads. Le rapport est publié tous les deux ans et représente une analyse détaillée développée à partir d'entretiens avec les utilisateurs finaux, d'une vaste enquête sur les fournisseurs et de démonstrations de produits en privé.



« Nous sommes honorés d'être reconnus comme Leader de valeur dans le rapport EMA 2023 », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « Cette reconnaissance valide notre focalisation sur la création de solutions d'orchestration et d'automatisation des services innovantes et faciles d'utilisation qui aident nos utilisateurs finaux à atteindre leurs objectifs commerciaux. Nous sommes reconnaissants envers nos clients dédiés et notre équipe visionnaire pour leurs contributions à notre succès. »

Le rapport EMA Radar se concentrait autrefois uniquement sur l'automatisation des workloads. Cette année, EMA a mis à jour le nom du rapport pour inclure également l'orchestration des workloads, reconnaissant le passage du marché à l'orchestration de processus d'automatisation précédemment cloisonnés qui résident à la fois sur site et dans le cloud.

« Les améliorations de la plateforme de Stonebranch en ont fait un Leader de valeur évident dans le rapport EMA 2023 », a commenté Dan Twing, président et directeur des opérations d'Enterprise Management Associates (EMA). « Depuis le rapport Radar 2021, Stonebranch a modernisé l'ensemble de son expérience utilisateur (UX). De plus, la société a fait d'énormes progrès dans les domaines du libre-service, de l'observabilité, du pipeline de données et de l'orchestration de l'apprentissage machine. Sa stratégie d'intégration en fait un orchestrateur de premier choix capable d'offrir des services d'automatisation sur site et dans le cloud. Ce dévouement à améliorer ses produits est indéniable, et en se basant sur les entretiens avec sa base installée, cela porte ses fruits pour ses clients. »

L'Universal Automation Center (UAC) de Stonebranch offre des capacités d' automatisation et d'orchestration des workloads à travers les environnements informatiques hybrides. En centralisant la gestion des workloads dans les microservices sur site, basés sur le cloud et conteneurisés, les entreprises deviennent capables d'adapter leurs programmes d'automatisation. L'UAC permet aux développeurs, équipes chargées des données et groupes d'opérations informatiques de collaborer au sein d'une unique plateforme tout en augmentant les capacités d'observabilité, d'audit et de conformité.

En 2023, EMA est le seul cabinet d'analystes externe objectif à créer un stack-ranking holistique des performances des produits et solutions dans le domaine de l'automatisation des workloads.

Lisez le rapport EMA Radar 2023 sur l'automatisation et l'orchestration des workloads , avec l'aimable accord de Stonebranch.

