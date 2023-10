Riigihankel edukaks tunnistamine (Loodusmaja ehitamine)

Loodusmaja ehitamise riigihankel tunnistati edukaks Nordecon ASi pakkumus. Riigi Kinnisvara AS ja Nordecon saavad hankelepingu sõlmida peale seaduses ettenähtud 14-päevase vaidlustusaja möödumist.

Nordeconi pakkumuse maksumus on 54,3 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks ning ehitise valmimiseks on aega kaks ja pool aastat. Loodusmaja suletud netopind on planeeritud 24 660 m2 ja selle asukoht on Vesilennuki 12, Tallinn. Tegemist saab olema Eesti suurima avalikus kasutuses puithoonega, mille suurimaks kasutajaks saab Eesti Loodusmuuseum.

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2022. aasta konsolideeritud müügitulu oli 323 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 570 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi

Nordecon AS

Investorsuhete juht

Tel: +372 6272 022

Email: andri.hobemagi@nordecon.com

www.nordecon.com