ARGAN : Chiffre d'affaires du troisième trimestre en hausse de +12 %

Information financière trimestrielle – Neuilly sur Seine, lundi 2 octobre 2023 – 17h45

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023

en hausse de +12 %

Revenus locatifs des neuf premiers mois : 137 M€

Taux d’occupation : 100 %

Objectif s 2023 confirmés Revenus locatifs annuels : 1 83 M€ , en hausse de +10 % Ré sultat net récurrent : 124 M€, en hausse de + 4 % Dividende 2023 : 3,15 € par action , soit une hausse de + 5 %



Revenus locatifs (IFRS) au 30 septembre 2023 (chiffres non audités)

M€ Exercice 2023 Exercice 2022 Évolution 1er trimestre (janv. - mars) 45,2 40,7 + 11% 2ème trimestre (avr. – juin) 45,7 41,0 + 11% 3ème trimestre (juil. - sept) 46,3 41,2 + 12% Total (janv. – sept.) 137,2 122,9 + 12%

Croissance soutenue des revenus locatifs de + 12 % depuis le début de l’année

ARGAN, foncière française spécialisée et leader du développement et de la location d’entrepôts PREMIUM, enregistre des revenus locatifs de 137 M€ sur les neuf premiers mois de l’année, en hausse

de + 12 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette croissance soutenue est essentiellement le résultat de l’effet année pleine des loyers générés par les développements de l’année 2022, des loyers des entrepôts livrés au cours des neuf premiers mois 2023, ainsi qu’à la révision des loyers intervenue au 1er janvier 2023 (+ 4% en moyenne).

Événements significatifs du 3ème trimestre 2023

Porté par un pipeline record, avec un investissement total de 315 M€ pour près de 270 000 m2 de nouvelles surfaces pour les exercices 2023 et 2024 , ARGAN a poursuivi sa forte dynamique de croissance.

Le Groupe a ainsi livré, au cours du troisième trimestre, deux nouveaux entrepôts sur des emplacements

PRIME à :

Montbartier (82) , près de Toulouse, en accompagnant D ECATHLON avec la livraison d ’ u n 4 ème site labellisé Aut O nom ® , l’entrepôt qui produit sa propre énergie verte, pour une surface totale de 19 000 m 2 ;

, près de Toulouse, en accompagnant , l’entrepôt qui produit sa propre énergie verte, pour une surface totale de 19 000 m ; Mionnay (01), au Nord-Est de Lyon, en livrant une surface totale de 15 000 m2, pour COVERGUARD, leader sur le marché des équipements de protection individuelle (EPI). Également labellisé AutOnom®, cet entrepôt est composé de deux cellules d’environ 6 500 m² chacune, et d’un bloc de bureaux de 1 800 m².

Ces développements livrés s’additionnent à celui réalisé à Janneyrias (38), proche de Lyon également, dans le cadre d’une première opération pour BUT avec une plateforme de 38 000 m2, pour un bail long terme de 9,5 années fermes. Les sites livrés à cette date en 2023 représentent ainsi une surface proche de 72 000 m2.

Deux nouveaux développements seront par ailleurs livrés d’ici la fin de cette année pour un total de près de

28 000 m2, dont l’extension de l’entrepôt logistique réfrigéré d’EURIAL à La Crèche (79) (deux nouvelles cellules à froid négatif d’une surface de 12 400 m²).

L ’ensemble des projets de 2023 cumulent ainsi 100 000 m2 de nouvelles surfaces pour un investissement total de 135 M€, déjà financé par des prêts hypothécaires amortissables, contractés en 2022 avant la montée des taux.

Pour 2024 , la très forte dynamique commerciale a permis de sécuriser un volume de développement de près de 180 M€ et 170 000 m² au total. Ces projets incluent les développements déjà annoncés, dont le démarrage de la construction d’un site AutOnom® d’une surface de 82 000 m2 pour Carrefour, sur une ancienne friche industrielle de PSA à Caen, avec une approche exemplaire d’un point de vue environnemental. ARGAN a également annoncé la construction d’une messagerie de 4 600 m² à Rouen pour DSV, et l’extension de la messagerie de Bruguières (31) louée à GEODIS, qui porte la taille du site à 13 400 m².

La moitié des développements de 2024 est déjà financée par des prêts hypothécaires amortissables, l’autre moitié le sera par le produit de la vente d’entrepôts en 2024 ou début 2025 selon l’évolution des marchés.

L’ensemble des initiatives annoncées ou entreprises sur l’année confirment le leadership d’ARGAN en France, résultat d’une forte capacité à sécuriser des emplacements PRIME, dans un contexte où la disponibilité en foncier se raréfie, et d’un solide positionnement comme partenaire de confiance auprès de nos clients, pour les accompagner lors de projets cruciaux pour leur bon développement.

Confirmation des objectifs 2023 actualisés1 lors des résultats semestriels :

Sur la base des performances des neuf premiers mois 2023, et tenant compte d’un taux d’occupation de 100% dans un marché locatif en situation de sous-offre, ARGAN confirme les objectifs 2023 précédemment actualisés lors des résultats semestriels 2023 :

Indicateurs Objectifs 2023 actualisés1 Objectifs 2023 initiaux1 Exercice 2022 Variation

vs 2022 Revenus locatifs 183 M€ 182 M€ 166 M€ +10% Résultat récurrent net 124 M€ 124 M€ 119 M€ +4% Dividende par action 3,15 €2 Minimum 3 € 3,0 € +5%

Calendrier financier 2024 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d’affaires annuel 2023

18 janvier : Résultats annuels 2023

21 mars : Assemblée Générale annuelle





À propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader de son marché en France. S’appuyant sur une approche unique et centrée sur le client, avec un accompagnement sur mesure et innovant sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative, ARGAN a connu une forte croissance de ses revenus depuis le début de ses activités en 2000, pour enregistrer un revenu locatif annuel de plus de 180 millions d’euros en 2023. Par ailleurs, à date, le patrimoine représente 3,5 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3,6 milliards d’euros.

Prenant en compte l’ensemble de ses parties prenantes, le modèle de développement d’ARGAN vise la poursuite d’une croissance rentable, avec une dette maîtrisée, tout en veillant à réduire au minimum l’impact environnemental et sociétal de ses activités.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





1 Pour davantage d’informations, le lecteur est invité à se référer aux communiqués de presse des 19 juillet et 19 janvier 2023.

2 Sous réserve de l’approbation en Assemblée Générale du 21 mars 2024.

