MARE NOSTRUM

Résultats semestriels 2023

Chiffre d’affaires de 88,0 M€ Amélioration des résultats attendue au second semestre 2023 Renégociation des principales dettes du Groupe Perspectives 2025 confirmées



« Sur ce semestre, nous avons mis en place les premières mesures de notre plan « Horizon 2025 » qui commenceront à se traduire dans nos comptes à partir du second semestre 2023. Nous avons notamment amélioré nos process, optimisé notre immobilier et augmenté notre efficacité opérationnelle. Toutes les équipes sont pleinement mobilisées et engagées pour améliorer nos performances. Cette nouvelle trajectoire nous permet de confirmer nos perspectives 2025, d’un taux d’EBE de 3% minimum et d’un retour à une marge nette positive. »

Nicolas Cuynat

Président-Directeur Général de Mare Nostrum

En millions d’euros S1 2022 S1 2023 Chiffre d’affaires 84,6 88,0 Autres produits d’exploitation 3,1 3,3 Achats consommés et autres chg ext. - 22,3 - 24,0 Charges de personnel - 62,3 - 65,4 Impôts et taxes - 1,7 - 1,7 Excédent Brut d’Exploitation (EBE) 1,4 0,2 Résultat d’exploitation 0,5 - 0,7 Résultat financier - 0,2 - 0,3 Résultat exceptionnel - 0,3 - 0,3 Impôt sur les résultats - 0,4 - 0,6 Résultat net de l’ens. Consolidé - 0,4 - 1,9 Résultat net part du Groupe - 0,8 - 1,9

Le Conseil d’Administration de Mare Nostrum, réuni le 29 septembre 2023, a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2023. Le rapport d’examen limité des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle a été émis le 2 octobre 2023.

Grenoble, le 2 octobre 2023 – 18h00 – Mare Nostrum , expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a réalisé sur le premier semestre 2023 un chiffre d’affaires de 88,0 M€ en progression de + 4% par rapport à 2022. Sur la période, le Groupe s’est concentré sur la mise en œuvre de son plan stratégique « Horizon 2025 », visant à améliorer ses marges et l’efficience de ses activités.

La progression du chiffre d’affaires s’accompagne d’une hausse des charges d’exploitation principalement liée aux frais de personnel intérimaires (+2,6 M€) et permanents sur différents métiers (+0,7 M€), ainsi qu’à l’augmentation de l’Euribor 3 mois qui pèse sur les services financiers pour plus de 0,2 M€.

La mise en place de process stricts et d’un suivi actif des frais intérimaires, a d’ores et déjà permis de réduire la part des frais non refacturés de 8 points par rapport à l’an dernier. Sur la période, Mare Nostrum a opéré un ajustement de ses effectifs permanents dont les effets devraient être visibles sur le second semestre. Ainsi, l’EBE s’établit à 0,2 M€ sur le S1 2023 contre 1,4 M€ l’an passé.

Le Résultat d’exploitation s’élève à -0,7 M€ à fin juin 2023, principalement sous l’effet de dotations aux amortissements sur immobilisations (-0,8 M€). Le Résultat net de l’ensemble consolidé s’établit à - 1,9 M€, suite à la comptabilisation d’un résultat exceptionnel de -0,25 M€, intégrant 0,2 M€ d’honoraires de conseils ayant accompagné le Groupe dans ses renégociations, et d’une charge d’IS de 0,6 M€.

Renégociation des dettes avec les principaux créanciers du Groupe

Poursuivant ses démarches annoncées, le Groupe a finalisé ses discussions avec ses principaux créanciers avec notamment l’obtention de franchises d’amortissements et la mise en place de nouveaux échéanciers. L’ensemble de ces renégociations permettent au Groupe de mettre en cohérence les modalités d’amortissement de ses dettes avec son plan « Horizon 2025 ».

Au 30 juin 2023, les disponibilités du Groupe s’élevaient à 17,6 M€ et l’endettement financier net à 14,8 M€ pour 8,1 M€ de capitaux propres.

Amélioration des résultats attendue au second semestre 2023

Le Groupe va poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique qui devrait se traduire par une amélioration progressive des résultats à partir du second semestre 2023 et sur les années suivantes. Ainsi, le regroupement d’agences et l’arrêt progressif d’une quinzaine de baux commerciaux devraient notamment permettre au Groupe de réaliser, à partir de juin 2024, près de 0,24 M€ d’économies annuelles. De même, l’optimisation juridique/comptables du Groupe, la mise en place d’une nouvelle Car Policy1 et la digitalisation des métiers contribueront à une meilleure gestion et un pilotage fin des coûts d’exploitation du Groupe.

Bénéficiant d’une offre de services RH globale, bien positionnée et orientée vers plus de valeur ajoutée, Mare Nostrum confirme son ambition de restaurer à fin 2025 sa profitabilité nette avec un chiffre d’affaires cible de 190 M€ et un taux d’EBE plancher de 3%.

