À propos de cegedim.cloud :



cegedim.cloud propose une palette unique de services Cloud pour l’hébergement d’applications critiques et de données sensibles : infogérance (externalisation complète), plateformes « managées » ou PaaS (Platform as a Service), serveurs virtuels à la demande ou IaaS (Infrastructure as a Service), colocation (surface privative au sein des datacenters de Cegedim). Pôle IT du Groupe Cegedim, septième éditeur de logiciel français (Classement Truffle100 2023) et premier éditeur en santé (Classement Truffle100 et Syntec Numérique), cegedim.cloud s’appuie sur quatre datacenters en France, regroupés en 2 campus régionaux, certifiés HDS, ISO 27001 et ISO 20000, sur plus de 300 clouds privatifs et sur l’expertise informatique de 180 collaborateurs, pour assurer à ses clients la disponibilité de leurs applications critiques et à ses 400 000 utilisateurs quotidiens la confidentialité de leurs données sensibles.



Pour en savoir plus : https://cegedim.cloud/ et suivez-nous sur Linkedin







A propos de Cegedim :



Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 555 millions d’euros en 2022.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr



Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.