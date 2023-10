Head Office : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France

Disclosure of trading in own shares

From September 27, 2023 to September 29, 2023

Issuer : Nexans

Category : treasury shares

Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from September 27, 2023 to September 29, 2023

The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on March 17, 2023, on the Company's website ( www.nexans.com ) by an investment firm pursuant to a mandate.

Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 2023-09-27 FR0000044448 15000 73.176230 XPAR

Nexans 96950015FU78G84UIV14 2023-09-28 FR0000044448 15000 74.688207 XPAR

Nexans 96950015FU78G84UIV14 2023-09-29 FR0000044448 15000 77.621487 XPAR

TOTAL 45,000

Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T07:00:15Z FR0000044448 71.600000 EUR 1201 XPAR OD_7d9a52w-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T07:01:02Z FR0000044448 71.600000 EUR 37 XPAR OD_7d9aHBl-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T07:01:02Z FR0000044448 71.600000 EUR 29 XPAR OD_7d9aHBm-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T07:03:04Z FR0000044448 71.550000 EUR 212 XPAR OD_7d9amok-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T07:05:46Z FR0000044448 71.450000 EUR 227 XPAR OD_7d9bSzZ-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T07:06:54Z FR0000044448 71.450000 EUR 110 XPAR OD_7d9bkpT-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T07:08:18Z FR0000044448 71.450000 EUR 103 XPAR OD_7d9c6fD-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T07:24:05Z FR0000044448 71.750000 EUR 100 XPAR OD_7d9g4zi-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T07:24:05Z FR0000044448 71.750000 EUR 250 XPAR OD_7d9g4zj-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T07:24:05Z FR0000044448 71.750000 EUR 100 XPAR OD_7d9g4zj-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T07:26:42Z FR0000044448 71.750000 EUR 15 XPAR OD_7d9gjno-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T07:31:05Z FR0000044448 71.950000 EUR 652 XPAR OD_7d9hqAw-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T07:38:54Z FR0000044448 72.100000 EUR 270 XPAR OD_7d9joFU-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T07:38:54Z FR0000044448 72.100000 EUR 57 XPAR OD_7d9joFU-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T08:01:56Z FR0000044448 72.700000 EUR 166 XPAR OD_7d9pbgJ-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T08:01:56Z FR0000044448 72.700000 EUR 89 XPAR OD_7d9pbgK-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T08:01:56Z FR0000044448 72.700000 EUR 309 XPAR OD_7d9pbgK-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T08:13:11Z FR0000044448 73.200000 EUR 33 XPAR OD_7d9sRQW-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T08:13:11Z FR0000044448 73.200000 EUR 91 XPAR OD_7d9sRQX-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T08:16:08Z FR0000044448 73.100000 EUR 327 XPAR OD_7d9tBY5-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T08:25:46Z FR0000044448 73.250000 EUR 74 XPAR OD_7d9vbi2-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T08:25:46Z FR0000044448 73.250000 EUR 206 XPAR OD_7d9vbi3-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T08:27:02Z FR0000044448 73.200000 EUR 46 XPAR OD_7d9vvTb-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T08:42:55Z FR0000044448 73.400000 EUR 150 XPAR OD_7d9zvag-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T08:42:55Z FR0000044448 73.450000 EUR 258 XPAR OD_7d9zvW9-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T08:51:51Z FR0000044448 73.350000 EUR 58 XPAR OD_7dA2B1t-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T08:51:51Z FR0000044448 73.400000 EUR 50 XPAR OD_7dA2B1k-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T08:51:51Z FR0000044448 73.400000 EUR 112 XPAR OD_7dA2B1k-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T08:53:16Z FR0000044448 73.300000 EUR 49 XPAR OD_7dA2X8Q-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T08:54:04Z FR0000044448 73.250000 EUR 43 XPAR OD_7dA2jQp-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T09:06:02Z FR0000044448 73.200000 EUR 101 XPAR OD_7dA5kB8-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T09:06:02Z FR0000044448 73.200000 EUR 196 XPAR OD_7dA5kB9-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T09:22:27Z FR0000044448 73.550000 EUR 150 XPAR OD_7dA9sb2-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T09:22:27Z FR0000044448 73.600000 EUR 84 XPAR OD_7dA9sb3-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T09:22:27Z FR0000044448 73.650000 EUR 50 XPAR OD_7dA9saj-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T09:22:27Z FR0000044448 73.650000 EUR 70 XPAR OD_7dA9saj-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T09:24:07Z FR0000044448 73.600000 EUR 25 XPAR OD_7dAAIga-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T09:24:38Z FR0000044448 73.600000 EUR 41 XPAR OD_7dAAQZi-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T09:30:10Z FR0000044448 73.700000 EUR 166 XPAR OD_7dABp3a-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T09:32:38Z FR0000044448 73.600000 EUR 59 XPAR OD_7dACRVi-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T09:54:03Z FR0000044448 73.600000 EUR 116 XPAR OD_7dAHpjn-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T09:54:32Z FR0000044448 73.550000 EUR 307 XPAR OD_7dAHxHd-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T10:10:30Z FR0000044448 73.550000 EUR 43 XPAR OD_7dALyR4-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T10:10:30Z FR0000044448 73.550000 EUR 81 XPAR OD_7dALyR5-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T10:10:30Z FR0000044448 73.550000 EUR 153 XPAR OD_7dALyR6-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T10:43:45Z FR0000044448 73.450000 EUR 70 XPAR OD_7dAULX4-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T10:43:45Z FR0000044448 73.450000 EUR 219 XPAR OD_7dAULX4-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T11:14:54Z FR0000044448 73.750000 EUR 39 XPAR OD_7dAcBnH-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T11:14:54Z FR0000044448 73.750000 EUR 28 XPAR OD_7dAcBnH-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T11:22:55Z FR0000044448 73.750000 EUR 39 XPAR OD_7dAeCvR-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T11:22:55Z FR0000044448 73.750000 EUR 20 XPAR OD_7dAeCvS-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T11:36:26Z FR0000044448 73.650000 EUR 143 XPAR OD_7dAhby2-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T11:36:26Z FR0000044448 73.650000 EUR 220 XPAR OD_7dAhby3-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T11:59:53Z FR0000044448 73.750000 EUR 236 XPAR OD_7dAnW0a-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T11:59:53Z FR0000044448 73.750000 EUR 25 XPAR OD_7dAnW0b-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T12:04:27Z FR0000044448 73.650000 EUR 10 XPAR OD_7dAof8s-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T12:04:27Z FR0000044448 73.650000 EUR 32 XPAR OD_7dAof8t-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T12:12:47Z FR0000044448 73.550000 EUR 41 XPAR OD_7dAqlLV-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T12:12:47Z FR0000044448 73.550000 EUR 60 XPAR OD_7dAqlLW-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T12:13:34Z FR0000044448 73.400000 EUR 45 XPAR OD_7dAqxW7-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T12:13:40Z FR0000044448 73.400000 EUR 4 XPAR OD_7dAqz83-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T12:35:51Z FR0000044448 73.750000 EUR 34 XPAR OD_7dAwZBz-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T12:35:51Z FR0000044448 73.750000 EUR 420 XPAR OD_7dAwZC0-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T12:47:55Z FR0000044448 73.700000 EUR 223 XPAR OD_7dAzbfy-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T12:57:28Z FR0000044448 73.600000 EUR 27 XPAR OD_7dB20a1-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T13:06:37Z FR0000044448 73.750000 EUR 66 XPAR OD_7dB4JYJ-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T13:06:37Z FR0000044448 73.750000 EUR 42 XPAR OD_7dB4JYJ-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T13:15:46Z FR0000044448 73.900000 EUR 149 XPAR OD_7dB6cI4-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T13:15:47Z FR0000044448 73.850000 EUR 30 XPAR OD_7dB6cVE-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T13:15:47Z FR0000044448 73.850000 EUR 301 XPAR OD_7dB6cVF-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T13:16:23Z FR0000044448 73.750000 EUR 34 XPAR OD_7dB6luw-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T13:16:31Z FR0000044448 73.750000 EUR 19 XPAR OD_7dB6nwD-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T13:20:06Z FR0000044448 73.700000 EUR 46 XPAR OD_7dB7hsk-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T13:34:44Z FR0000044448 73.700000 EUR 162 XPAR OD_7dBBOEy-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T13:34:44Z FR0000044448 73.700000 EUR 218 XPAR OD_7dBBOEz-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T13:34:44Z FR0000044448 73.750000 EUR 89 XPAR OD_7dBBOEy-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T13:40:10Z FR0000044448 73.650000 EUR 125 XPAR OD_7dBCl3k-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T13:40:10Z FR0000044448 73.650000 EUR 48 XPAR OD_7dBCl3l-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T13:40:10Z FR0000044448 73.650000 EUR 100 XPAR OD_7dBCl3l-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T13:40:10Z FR0000044448 73.650000 EUR 100 XPAR OD_7dBCl3m-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T13:40:10Z FR0000044448 73.650000 EUR 14 XPAR OD_7dBCl3z-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T13:41:14Z FR0000044448 73.600000 EUR 45 XPAR OD_7dBD1sF-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T13:45:17Z FR0000044448 73.850000 EUR 95 XPAR OD_7dBE32g-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T13:45:17Z FR0000044448 73.850000 EUR 76 XPAR OD_7dBE32g-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T14:02:19Z FR0000044448 73.700000 EUR 137 XPAR OD_7dBIL1h-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T14:02:19Z FR0000044448 73.700000 EUR 28 XPAR OD_7dBIL1i-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T14:02:20Z FR0000044448 73.650000 EUR 268 XPAR OD_7dBIL2i-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T14:02:20Z FR0000044448 73.650000 EUR 122 XPAR OD_7dBIL2j-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T14:11:36Z FR0000044448 73.550000 EUR 216 XPAR OD_7dBKfmh-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T14:11:36Z FR0000044448 73.550000 EUR 125 XPAR OD_7dBKfmi-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T14:11:36Z FR0000044448 73.550000 EUR 113 XPAR OD_7dBKfmi-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T14:11:46Z FR0000044448 73.450000 EUR 10 XPAR OD_7dBKiNS-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T14:12:00Z FR0000044448 73.450000 EUR 33 XPAR OD_7dBKlzZ-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T14:12:00Z FR0000044448 73.450000 EUR 6 XPAR OD_7dBKlzZ-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T14:21:44Z FR0000044448 73.600000 EUR 51 XPAR OD_7dBNE1r-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T14:41:45Z FR0000044448 73.650000 EUR 69 XPAR OD_7dBSGSl-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T14:45:29Z FR0000044448 73.550000 EUR 117 XPAR OD_7dBTChQ-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T14:45:29Z FR0000044448 73.550000 EUR 261 XPAR OD_7dBTChQ-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T14:45:29Z FR0000044448 73.600000 EUR 97 XPAR OD_7dBTCh3-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T14:45:29Z FR0000044448 73.600000 EUR 631 XPAR OD_7dBTCh4-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T14:51:33Z FR0000044448 73.850000 EUR 329 XPAR OD_7dBUjQR-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T14:56:02Z FR0000044448 73.750000 EUR 61 XPAR OD_7dBVrMt-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T14:56:06Z FR0000044448 73.750000 EUR 249 XPAR OD_7dBVsIB-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T15:09:20Z FR0000044448 74.100000 EUR 50 XPAR OD_7dBZD0I-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T15:09:20Z FR0000044448 74.100000 EUR 5 XPAR OD_7dBZD0J-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T15:13:23Z FR0000044448 74.100000 EUR 69 XPAR OD_7dBaEDg-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T15:15:03Z FR0000044448 74.150000 EUR 26 XPAR OD_7dBaeEc-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T15:15:03Z FR0000044448 74.150000 EUR 29 XPAR OD_7dBaeEc-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T15:15:11Z FR0000044448 74.150000 EUR 189 XPAR OD_7dBag8f-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T15:15:20Z FR0000044448 74.100000 EUR 413 XPAR OD_7dBaiXt-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T15:16:10Z FR0000044448 74.050000 EUR 44 XPAR OD_7dBavUV-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T15:19:49Z FR0000044448 73.950000 EUR 45 XPAR OD_7dBbqZ2-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T15:20:33Z FR0000044448 73.900000 EUR 165 XPAR OD_7dBc1zT-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T15:25:07Z FR0000044448 74.000000 EUR 1 XPAR OD_7dBdBJa-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T15:25:07Z FR0000044448 74.000000 EUR 262 XPAR OD_7dBdBJa-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-27T15:25:07Z FR0000044448 74.000000 EUR 19 XPAR OD_7dBdBJb-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T09:03:53Z FR0000044448 74.450000 EUR 45 XPAR OD_7dFvjNZ-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T09:04:59Z FR0000044448 74.450000 EUR 125 XPAR OD_7dFw0bq-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T09:04:59Z FR0000044448 74.450000 EUR 68 XPAR OD_7dFw0br-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T09:05:07Z FR0000044448 74.350000 EUR 22 XPAR OD_7dFw2We-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T09:11:32Z FR0000044448 74.300000 EUR 291 XPAR OD_7dFxeej-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T09:12:50Z FR0000044448 74.200000 EUR 81 XPAR OD_7dFxz3K-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T09:12:50Z FR0000044448 74.200000 EUR 15 XPAR OD_7dFxz3L-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T09:27:37Z FR0000044448 74.200000 EUR 21 XPAR OD_7dG1hpJ-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T09:27:37Z FR0000044448 74.200000 EUR 232 XPAR OD_7dG1hpJ-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T09:27:37Z FR0000044448 74.200000 EUR 236 XPAR OD_7dG1hpK-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T09:27:37Z FR0000044448 74.200000 EUR 29 XPAR OD_7dG1hpL-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T09:33:05Z FR0000044448 74.200000 EUR 125 XPAR OD_7dG35C1-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T09:48:21Z FR0000044448 74.300000 EUR 12 XPAR OD_7dG6vWS-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T09:59:15Z FR0000044448 74.550000 EUR 15 XPAR OD_7dG9fTl-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T10:09:29Z FR0000044448 74.500000 EUR 600 XPAR OD_7dGCFFI-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T10:09:29Z FR0000044448 74.500000 EUR 278 XPAR OD_7dGCFFJ-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T10:09:29Z FR0000044448 74.500000 EUR 205 XPAR OD_7dGCFFK-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T10:17:54Z FR0000044448 74.500000 EUR 55 XPAR OD_7dGEMkI-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T10:26:28Z FR0000044448 74.450000 EUR 125 XPAR OD_7dGGWFK-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T10:26:28Z FR0000044448 74.450000 EUR 83 XPAR OD_7dGGWFL-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T10:26:28Z FR0000044448 74.450000 EUR 112 XPAR OD_7dGGWFL-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T10:45:57Z FR0000044448 74.500000 EUR 76 XPAR OD_7dGLQR6-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T10:50:02Z FR0000044448 74.450000 EUR 107 XPAR OD_7dGMS7e-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T10:50:02Z FR0000044448 74.450000 EUR 36 XPAR OD_7dGMS7f-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T10:50:02Z FR0000044448 74.450000 EUR 138 XPAR OD_7dGMS7f-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T11:08:37Z FR0000044448 74.450000 EUR 275 XPAR OD_7dGR8LR-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T11:14:19Z FR0000044448 74.400000 EUR 44 XPAR OD_7dGSZHF-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T11:26:23Z FR0000044448 74.350000 EUR 12 XPAR OD_7dGVbTM-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T11:33:02Z FR0000044448 74.300000 EUR 52 XPAR OD_7dGXHKG-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T11:33:02Z FR0000044448 74.350000 EUR 85 XPAR OD_7dGXHIz-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T11:33:02Z FR0000044448 74.350000 EUR 7 XPAR OD_7dGXHJ0-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T11:33:02Z FR0000044448 74.350000 EUR 134 XPAR OD_7dGXHJ1-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T11:39:00Z FR0000044448 74.250000 EUR 41 XPAR OD_7dGYmav-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T11:39:32Z FR0000044448 74.150000 EUR 58 XPAR OD_7dGYuol-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T12:10:02Z FR0000044448 74.550000 EUR 92 XPAR OD_7dGgaqM-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T12:10:02Z FR0000044448 74.550000 EUR 125 XPAR OD_7dGgaqN-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T12:10:02Z FR0000044448 74.550000 EUR 250 XPAR OD_7dGgaqN-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T12:10:02Z FR0000044448 74.550000 EUR 31 XPAR OD_7dGgaqO-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T12:13:24Z FR0000044448 74.450000 EUR 91 XPAR OD_7dGhRJV-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T12:30:06Z FR0000044448 74.400000 EUR 112 XPAR OD_7dGle8B-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T12:30:06Z FR0000044448 74.400000 EUR 396 XPAR OD_7dGle8C-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T12:35:18Z FR0000044448 74.500000 EUR 269 XPAR OD_7dGmxJS-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T12:45:51Z FR0000044448 74.450000 EUR 148 XPAR OD_7dGpbzS-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T12:45:51Z FR0000044448 74.450000 EUR 157 XPAR OD_7dGpbzS-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T12:51:00Z FR0000044448 74.350000 EUR 53 XPAR OD_7dGquNN-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T12:51:00Z FR0000044448 74.350000 EUR 112 XPAR OD_7dGquNO-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:11:03Z FR0000044448 74.650000 EUR 77 XPAR OD_7dGvxCf-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:11:03Z FR0000044448 74.650000 EUR 70 XPAR OD_7dGvxCg-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:11:03Z FR0000044448 74.650000 EUR 386 XPAR OD_7dGvxCh-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:19:10Z FR0000044448 74.600000 EUR 208 XPAR OD_7dGxzvZ-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:27:12Z FR0000044448 74.700000 EUR 59 XPAR OD_7dH01K0-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:34:07Z FR0000044448 74.700000 EUR 45 XPAR OD_7dH1lKJ-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:34:37Z FR0000044448 74.700000 EUR 221 XPAR OD_7dH1t31-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:34:37Z FR0000044448 74.700000 EUR 239 XPAR OD_7dH1t32-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:34:37Z FR0000044448 74.700000 EUR 570 XPAR OD_7dH1t32-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:34:42Z FR0000044448 74.650000 EUR 115 XPAR OD_7dH1uLg-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:36:40Z FR0000044448 74.650000 EUR 85 XPAR OD_7dH2PBH-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:39:06Z FR0000044448 74.500000 EUR 40 XPAR OD_7dH31Cu-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:40:22Z FR0000044448 74.600000 EUR 10 XPAR OD_7dH3Kwe-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:40:35Z FR0000044448 74.600000 EUR 44 XPAR OD_7dH3OMq-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:40:35Z FR0000044448 74.600000 EUR 24 XPAR OD_7dH3OMr-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:40:35Z FR0000044448 74.600000 EUR 148 XPAR OD_7dH3OMs-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:40:35Z FR0000044448 74.600000 EUR 77 XPAR OD_7dH3OMs-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:40:35Z FR0000044448 74.600000 EUR 26 XPAR OD_7dH3OMt-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:41:59Z FR0000044448 74.500000 EUR 40 XPAR OD_7dH3k1i-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:43:26Z FR0000044448 74.500000 EUR 24 XPAR OD_7dH46g7-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:50:46Z FR0000044448 74.400000 EUR 126 XPAR OD_7dH5xAe-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:50:46Z FR0000044448 74.400000 EUR 53 XPAR OD_7dH5xAf-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:50:46Z FR0000044448 74.400000 EUR 308 XPAR OD_7dH5xAf-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:57:13Z FR0000044448 74.450000 EUR 1 XPAR OD_7dH7ZqD-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T13:57:13Z FR0000044448 74.450000 EUR 4 XPAR OD_7dH7ZqE-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T14:06:06Z FR0000044448 74.600000 EUR 212 XPAR OD_7dH9ob1-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T14:06:06Z FR0000044448 74.600000 EUR 125 XPAR OD_7dH9ob1-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T14:06:06Z FR0000044448 74.600000 EUR 125 XPAR OD_7dH9ob2-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T14:06:06Z FR0000044448 74.600000 EUR 490 XPAR OD_7dH9ob3-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T14:24:13Z FR0000044448 74.850000 EUR 12 XPAR OD_7dHENH7-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T14:24:13Z FR0000044448 74.850000 EUR 34 XPAR OD_7dHENH8-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T14:24:14Z FR0000044448 74.950000 EUR 91 XPAR OD_7dHENXE-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T14:24:14Z FR0000044448 74.950000 EUR 250 XPAR OD_7dHENXF-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T14:24:21Z FR0000044448 74.850000 EUR 250 XPAR OD_7dHEPXO-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T14:24:21Z FR0000044448 74.850000 EUR 375 XPAR OD_7dHEPXP-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T14:24:21Z FR0000044448 74.850000 EUR 125 XPAR OD_7dHEPXP-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T14:24:21Z FR0000044448 74.850000 EUR 324 XPAR OD_7dHEPXQ-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T14:24:21Z FR0000044448 74.850000 EUR 4 XPAR OD_7dHEPXQ-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T14:31:56Z FR0000044448 74.750000 EUR 46 XPAR OD_7dHGJjc-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T14:31:56Z FR0000044448 74.750000 EUR 36 XPAR OD_7dHGJjd-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T14:31:56Z FR0000044448 74.750000 EUR 212 XPAR OD_7dHGJjd-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T14:48:29Z FR0000044448 74.800000 EUR 901 XPAR OD_7dHKUDL-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T15:01:10Z FR0000044448 74.950000 EUR 51 XPAR OD_7dHNg1F-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T15:01:10Z FR0000044448 74.950000 EUR 103 XPAR OD_7dHNg1F-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T15:15:00Z FR0000044448 75.250000 EUR 20 XPAR OD_7dHRA6e-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T15:15:00Z FR0000044448 75.250000 EUR 95 XPAR OD_7dHRA6N-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T15:15:00Z FR0000044448 75.250000 EUR 289 XPAR OD_7dHRA6O-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T15:15:00Z FR0000044448 75.250000 EUR 115 XPAR OD_7dHRA6P-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T15:15:00Z FR0000044448 75.250000 EUR 289 XPAR OD_7dHRA6P-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T15:15:00Z FR0000044448 75.250000 EUR 424 XPAR OD_7dHRA6Q-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T15:15:00Z FR0000044448 75.250000 EUR 75 XPAR OD_7dHRA6R-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T15:15:00Z FR0000044448 75.250000 EUR 60 XPAR OD_7dHRA6R-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T15:15:00Z FR0000044448 75.250000 EUR 75 XPAR OD_7dHRA6S-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T15:15:00Z FR0000044448 75.250000 EUR 75 XPAR OD_7dHRA6T-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T15:15:00Z FR0000044448 75.250000 EUR 203 XPAR OD_7dHRA6T-03 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T15:15:00Z FR0000044448 75.250000 EUR 75 XPAR OD_7dHRA6U-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T15:15:00Z FR0000044448 75.250000 EUR 71 XPAR OD_7dHRA6V-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T15:15:00Z FR0000044448 75.250000 EUR 4 XPAR OD_7dHRA6V-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T15:15:00Z FR0000044448 75.250000 EUR 43 XPAR OD_7dHRA6W-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T15:15:00Z FR0000044448 75.250000 EUR 456 XPAR OD_7dHRA6X-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T15:15:00Z FR0000044448 75.250000 EUR 43 XPAR OD_7dHRA6X-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-28T15:15:00Z FR0000044448 75.250000 EUR 146 XPAR OD_7dHRA6Y-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T08:33:14Z FR0000044448 77.450000 EUR 226 XPAR OD_7dLeXaB-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T08:37:42Z FR0000044448 77.600000 EUR 95 XPAR OD_7dLffJh-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T08:37:42Z FR0000044448 77.600000 EUR 247 XPAR OD_7dLffJh-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T08:48:26Z FR0000044448 77.600000 EUR 71 XPAR OD_7dLiMhD-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T08:48:30Z FR0000044448 77.600000 EUR 8 XPAR OD_7dLiNuG-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T08:53:02Z FR0000044448 77.600000 EUR 85 XPAR OD_7dLjWZ0-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T08:53:02Z FR0000044448 77.600000 EUR 1 XPAR OD_7dLjWZ1-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T08:53:02Z FR0000044448 77.600000 EUR 1 XPAR OD_7dLjWZ1-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T08:53:02Z FR0000044448 77.600000 EUR 8 XPAR OD_7dLjWZ2-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T08:59:30Z FR0000044448 77.600000 EUR 90 XPAR OD_7dLl9PO-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T08:59:30Z FR0000044448 77.600000 EUR 39 XPAR OD_7dLl9PP-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T09:01:38Z FR0000044448 77.500000 EUR 338 XPAR OD_7dLlgny-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T09:01:38Z FR0000044448 77.500000 EUR 54 XPAR OD_7dLlgo3-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T09:01:38Z FR0000044448 77.500000 EUR 45 XPAR OD_7dLlgo4-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T09:01:38Z FR0000044448 77.550000 EUR 139 XPAR OD_7dLlgnx-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T09:02:14Z FR0000044448 77.350000 EUR 91 XPAR OD_7dLlq54-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T09:09:35Z FR0000044448 77.450000 EUR 284 XPAR OD_7dLngpB-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T09:18:57Z FR0000044448 77.600000 EUR 158 XPAR OD_7dLq38K-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T09:18:57Z FR0000044448 77.600000 EUR 26 XPAR OD_7dLq38L-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T09:25:22Z FR0000044448 77.700000 EUR 198 XPAR OD_7dLrf7g-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T09:32:04Z FR0000044448 77.700000 EUR 125 XPAR OD_7dLtLhj-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T09:32:04Z FR0000044448 77.700000 EUR 63 XPAR OD_7dLtLhk-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T10:03:29Z FR0000044448 77.900000 EUR 23 XPAR OD_7dM1G8L-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T10:06:39Z FR0000044448 77.800000 EUR 369 XPAR OD_7dM23ez-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T10:06:39Z FR0000044448 77.800000 EUR 644 XPAR OD_7dM23f0-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T10:09:52Z FR0000044448 77.650000 EUR 89 XPAR OD_7dM2riM-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T10:18:09Z FR0000044448 77.600000 EUR 95 XPAR OD_7dM4x7H-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T10:18:09Z FR0000044448 77.600000 EUR 21 XPAR OD_7dM4x7H-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T10:18:09Z FR0000044448 77.600000 EUR 54 XPAR OD_7dM4x7I-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T10:44:07Z FR0000044448 77.650000 EUR 75 XPAR OD_7dMBUMB-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T10:44:08Z FR0000044448 77.600000 EUR 27 XPAR OD_7dMBUa8-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T10:44:08Z FR0000044448 77.600000 EUR 99 XPAR OD_7dMBUa9-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T10:44:08Z FR0000044448 77.600000 EUR 174 XPAR OD_7dMBUaA-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T10:58:11Z FR0000044448 77.600000 EUR 38 XPAR OD_7dMF20s-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T10:58:11Z FR0000044448 77.600000 EUR 89 XPAR OD_7dMF20t-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T11:13:58Z FR0000044448 77.450000 EUR 39 XPAR OD_7dMJ0SK-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T11:13:58Z FR0000044448 77.450000 EUR 56 XPAR OD_7dMJ0SL-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T11:13:58Z FR0000044448 77.450000 EUR 7 XPAR OD_7dMJ0SM-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T11:13:58Z FR0000044448 77.450000 EUR 75 XPAR OD_7dMJ0SM-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T11:22:12Z FR0000044448 77.300000 EUR 80 XPAR OD_7dML4p2-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T11:22:12Z FR0000044448 77.300000 EUR 15 XPAR OD_7dML4p3-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T11:32:08Z FR0000044448 77.200000 EUR 42 XPAR OD_7dMNZv0-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T11:32:08Z FR0000044448 77.200000 EUR 56 XPAR OD_7dMNZv0-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T11:32:50Z FR0000044448 77.250000 EUR 38 XPAR OD_7dMNkqM-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T11:53:04Z FR0000044448 77.150000 EUR 203 XPAR OD_7dMSqYu-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T11:53:04Z FR0000044448 77.200000 EUR 61 XPAR OD_7dMSqYt-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T12:13:18Z FR0000044448 77.350000 EUR 1 XPAR OD_7dMXwPP-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T12:13:18Z FR0000044448 77.350000 EUR 61 XPAR OD_7dMXwPQ-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T12:22:15Z FR0000044448 77.450000 EUR 156 XPAR OD_7dMaC37-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T12:22:15Z FR0000044448 77.450000 EUR 379 XPAR OD_7dMaC37-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T12:28:51Z FR0000044448 77.500000 EUR 55 XPAR OD_7dMbrDa-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T12:28:51Z FR0000044448 77.500000 EUR 33 XPAR OD_7dMbrDb-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T12:28:51Z FR0000044448 77.500000 EUR 78 XPAR OD_7dMbrDb-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T12:35:39Z FR0000044448 77.600000 EUR 65 XPAR OD_7dMdZRN-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T12:35:39Z FR0000044448 77.600000 EUR 143 XPAR OD_7dMdZRS-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T12:35:42Z FR0000044448 77.550000 EUR 89 XPAR OD_7dMda24-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T12:48:36Z FR0000044448 78.000000 EUR 314 XPAR OD_7dMgpT4-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T12:51:06Z FR0000044448 77.950000 EUR 62 XPAR OD_7dMhSOl-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T12:59:27Z FR0000044448 77.900000 EUR 58 XPAR OD_7dMjYja-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T12:59:27Z FR0000044448 77.900000 EUR 187 XPAR OD_7dMjYjb-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T12:59:27Z FR0000044448 77.900000 EUR 26 XPAR OD_7dMjYjc-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T12:59:27Z FR0000044448 77.900000 EUR 78 XPAR OD_7dMjYjZ-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T13:22:20Z FR0000044448 78.000000 EUR 223 XPAR OD_7dMpJvr-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T13:22:20Z FR0000044448 78.000000 EUR 27 XPAR OD_7dMpJvs-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T13:22:20Z FR0000044448 78.000000 EUR 120 XPAR OD_7dMpJvs-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T13:22:20Z FR0000044448 78.000000 EUR 32 XPAR OD_7dMpJvt-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T13:22:54Z FR0000044448 77.950000 EUR 150 XPAR OD_7dMpSxD-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T13:25:43Z FR0000044448 77.900000 EUR 114 XPAR OD_7dMqArT-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T13:25:43Z FR0000044448 77.900000 EUR 132 XPAR OD_7dMqArU-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T13:38:54Z FR0000044448 77.950000 EUR 441 XPAR OD_7dMtUSc-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T13:38:54Z FR0000044448 77.950000 EUR 39 XPAR OD_7dMtUSc-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T13:38:54Z FR0000044448 78.000000 EUR 125 XPAR OD_7dMtUSP-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T13:38:54Z FR0000044448 78.000000 EUR 184 XPAR OD_7dMtUSP-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:04:24Z FR0000044448 78.000000 EUR 6 XPAR OD_7dMzuc1-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:04:24Z FR0000044448 78.000000 EUR 160 XPAR OD_7dMzuc9-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:04:24Z FR0000044448 78.000000 EUR 695 XPAR OD_7dMzuc9-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:06:33Z FR0000044448 77.950000 EUR 95 XPAR OD_7dN0S4E-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:06:33Z FR0000044448 77.950000 EUR 491 XPAR OD_7dN0S4F-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:09:03Z FR0000044448 77.750000 EUR 204 XPAR OD_7dN15Gx-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:16:52Z FR0000044448 77.700000 EUR 39 XPAR OD_7dN3394-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:18:24Z FR0000044448 77.650000 EUR 504 XPAR OD_7dN3RD2-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:18:24Z FR0000044448 77.700000 EUR 19 XPAR OD_7dN3RD1-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:25:29Z FR0000044448 77.650000 EUR 107 XPAR OD_7dN5Df0-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:25:29Z FR0000044448 77.650000 EUR 247 XPAR OD_7dN5Df0-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:36:28Z FR0000044448 77.500000 EUR 32 XPAR OD_7dN7yzm-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:36:28Z FR0000044448 77.500000 EUR 167 XPAR OD_7dN7yzn-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:36:28Z FR0000044448 77.500000 EUR 241 XPAR OD_7dN7yzo-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:36:28Z FR0000044448 77.550000 EUR 173 XPAR OD_7dN7yzf-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:36:28Z FR0000044448 77.550000 EUR 43 XPAR OD_7dN7yzg-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:43:11Z FR0000044448 77.250000 EUR 95 XPAR OD_7dN9fu6-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:43:11Z FR0000044448 77.250000 EUR 125 XPAR OD_7dN9fu7-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:43:11Z FR0000044448 77.250000 EUR 48 XPAR OD_7dN9fu7-03 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:43:11Z FR0000044448 77.250000 EUR 125 XPAR OD_7dN9fu8-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:51:00Z FR0000044448 77.300000 EUR 111 XPAR OD_7dNBdzd-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:51:00Z FR0000044448 77.300000 EUR 344 XPAR OD_7dNBdzz-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:51:00Z FR0000044448 77.300000 EUR 25 XPAR OD_7dNBe00-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:51:00Z FR0000044448 77.350000 EUR 47 XPAR OD_7dNBdr2-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:51:00Z FR0000044448 77.350000 EUR 143 XPAR OD_7dNBdr2-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:56:23Z FR0000044448 77.300000 EUR 128 XPAR OD_7dNCzy1-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T14:56:23Z FR0000044448 77.300000 EUR 138 XPAR OD_7dNCzy1-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T15:06:24Z FR0000044448 77.500000 EUR 46 XPAR OD_7dNFWHR-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T15:06:24Z FR0000044448 77.500000 EUR 46 XPAR OD_7dNFWHS-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T15:06:24Z FR0000044448 77.500000 EUR 9 XPAR OD_7dNFWHS-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T15:06:24Z FR0000044448 77.500000 EUR 42 XPAR OD_7dNFWHT-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T15:06:24Z FR0000044448 77.500000 EUR 30 XPAR OD_7dNFWHT-03 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T15:06:34Z FR0000044448 77.350000 EUR 291 XPAR OD_7dNFYtm-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T15:06:34Z FR0000044448 77.350000 EUR 186 XPAR OD_7dNFYtn-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T15:06:34Z FR0000044448 77.400000 EUR 109 XPAR OD_7dNFYpo-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T15:12:59Z FR0000044448 77.500000 EUR 1 XPAR OD_7dNHB2U-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T15:12:59Z FR0000044448 77.500000 EUR 8 XPAR OD_7dNHB2V-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T15:12:59Z FR0000044448 77.500000 EUR 38 XPAR OD_7dNHB2V-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T15:13:00Z FR0000044448 77.500000 EUR 50 XPAR OD_7dNHBIV-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T15:16:33Z FR0000044448 77.400000 EUR 17 XPAR OD_7dNI4mi-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T15:16:33Z FR0000044448 77.400000 EUR 8 XPAR OD_7dNI4mj-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T15:16:33Z FR0000044448 77.400000 EUR 786 XPAR OD_7dNI4mk-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T15:17:53Z FR0000044448 77.400000 EUR 6 XPAR OD_7dNIPhh-01 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T15:17:53Z FR0000044448 77.400000 EUR 28 XPAR OD_7dNIPhi-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T15:17:53Z FR0000044448 77.400000 EUR 22 XPAR OD_7dNIPhv-00 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T15:17:53Z FR0000044448 77.400000 EUR 40 XPAR OD_7dNIPhv-02 MAR Art.5 §2c)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-09-29T15:17:53Z FR0000044448 77.400000 EUR 97 XPAR OD_7dNIPhw-01 MAR Art.5 §2c)