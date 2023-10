Communiqué de presse : Sanofi annonce un accord sur un vaccin contre les souches pathogènes extra-intestinales d’E. Coli, potentiel premier de sa classe

Sanofi annonce un accord sur un vaccin contre les souches pathogènes extra-intestinales d’E. Coli, potentiel premier de sa classe

Les souches E. coli responsables d’infections extra-intestinales (ou ExPEC) sont l’une des premières causes de sepsis et à l’origine d’approximativement 10 millions de cas d’infections invasives par an dans le monde 1,2 .

. Un essai clinique de phase III du candidat-vaccin est en cours. Ce nouveau vaccin contre les souches pathogènes extra-intestinales d’E. coli devrait compléter le portefeuille actuel de vaccins Sanofi destinés aux adultes âgés.

Paris, le 3 octobre 2023. Sanofi annonce aujourd’hui avoir conclu un accord avec Janssen Pharmaceuticals, Inc. (Janssen), une entreprise du groupe Johnson & Johnson, en vue du développement et de la commercialisation d’un candidat-vaccin à 9 valences contre les souches pathogènes extra-intestinales d’E. coli développé par Janssen. Ce candidat-vaccin fait actuellement l’objet d’un essai clinique de phase III. Cet accord associe le solide savoir-faire scientifique de Janssen à l’origine de ce produit potentiellement le premier de sa classe pharmacothérapeutique, et l'empreinte industrielle globale et l’expertise mondialement reconnue de Sanofi dans le lancement de vaccins innovants.

“E. coli est une cause importante de sepsis, de mortalité et de résistance aux antibiotiques chez les adultes âgés et le nombre de cas augmente avec le vieillissement de la population. Notre ambition est de concevoir et proposer des médicaments et vaccins qui soient les premiers ou les meilleurs de leur classe pharmacothérapeutique. Cet accord avec Janssen a pour but d’avoir un impact positif sur la santé publique en réduisant les dépenses d’hospitalisation et la charge que les infections causées par souches pathogènes extra-intestinales d’E. coli font peser sur les systèmes de santé, et de permettre aux adultes âgés de vivre plus longtemps et en meilleure santé, partout dans le monde. »

Conformément aux modalités de l’accord, les deux parties co-financeront les dépenses actuelles et futures de recherche et développement. Sanofi versera un paiement initial de 175 millions de dollars américains à Janssen, suivi de paiements d’étape en fonction de la réalisation de certains objectifs de développement et commerciaux. Un accord de partage des bénéfices sera mis en place aux États-Unis, dans quatre pays de l’Union européenne (Allemagne, Espagne, France, Italie), ainsi qu’au Royaume-Uni. Ailleurs dans le monde, Janssen recevra des redevances à taux progressifs et des paiements d’étape en fonction des ventes réalisées. La clôture est soumise aux approbations réglementaires d’usage.

Les souches pathogènes extra-intestinales d’E. coli figurent parmi les principales causes de sepsis, en particulier chez les adultes âgés3. Le sepsis est provoqué par une infection bactérienne qui se propage dans la circulation sanguine et provoque un dérèglement aigu de la réponse de l’organisme, ce qui entraîne la perte de fonction des organes et un risque vital pour le patient. Les principaux facteurs de risque sont l’âge (personnes âgées de 60 ans et plus) et la présence d’une maladie chronique (diabète, cancer ou insuffisance rénale). Les souches d’E. coli résistantes aux antibiotiques sont devenues l’une des principales préoccupations de la médecine aujourd’hui et les souches pathogènes extra-intestinales d’E. coli font partie des bactéries qui contribuent le plus à la menace que la résistance aux antibiotiques fait peser sur la santé mondiale4.

L’essai de phase III E.mbrace en cours est conçu pour évaluer l’efficacité d’un vaccin nonavalent contre les souches pathogènes extra-intestinales d’E. coli (ExPEC9V), comparativement à un placebo, pour la prévention des infections invasives dues E. coli (sérotypes ExPEC9V O). L’étude a été lancée par Janssen en 2021 et le recrutement des patients se poursuit. Pour plus d’informations :

https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04899336

