Alvotech og Kashiv Biosciences ganga til samstarfs um þróun og markaðssetningu fyrirhugaðrar líftæknilyfjahliðstæðu við Xolair (omalizumab)

Alvotech (NASDAQ: ALVO) hefur gengið til samstarfs við lyfjafyrirtækið Kashiv Biosciences LLC („Kashiv“) um þróun og markaðssetningu AVT23 (áður nefnt ADL018), sem er fyrirhuguð líftæknilyfjahliðstæða við Xolair (omalizumab). Klínísk rannsókn á AVT23 í sjúklingum stendur nú yfir.

Samningur félaganna nær til 27 ríkja Evrópusambandsins, Bretlands, Ástralíu, Kanada og Nýja Sjálands. Samkvæmt samningnum fær Alvotech einkarétt til markaðssetningar AVT23, sem verður þróað og framleitt af Kashiv. Kashiv á rétt á fyrirframgreiðslu, áfangagreiðslum og hagnaðartengdum greiðslum.

„Það er mikil ánægja að ganga til þessa samstarfs um þróun og markaðssetningu omalizumab. Alvotech hefur byggt upp afburða þekkingu og aðstöðu, en eins og þessi samningur sýnir getum við kosið að sækja aukna markaðshlutdeild með því að þróa og framleiða lyf að öllu leyti innanhúss eða í samstarfi við aðra. Í þessu verkefni nýtum við reynslu Alvotech af því að tryggja markaðsaðgengi og samninga við öfluga söluaðila á öllum helstu mörkuðum,“ sagði Róbert Wessman, stjórnaformaður og forstjóri Alvotech.

„Við fögnum þessum samningi við Alvotech, um markaðssetningu á omalizumab hliðstæðunni. Með þessum samningi um einkarétt á markaðssetningu heldur Kashiv áfram að byggja á reynslu við þróun og framleiðslu hágæða líftæknilyfjahliðstæða fyrir samstarfsaðila um allan heim. Við væntum einnig góðrar þátttöku sjúklinga í klínískri rannsókn sem var nýlega hrundið af stokkunum og að geta senn aukið aðgengi að þessu mikilvæga meðferðarúrræði,“ sagði Dr. Sandeep Gupta, forstjóri Kashiv.

Omalizumab er einstofna mannaaðlagað mótefni sem binst sértækt við ónæmisglóbúlín E (IgE). Xolair, sem inniheldur omalizumab, er gefið við þrálátum ofnæmisastma, langvinnri nef- og skútabólgu með sepageri í nefi (CRSwNP) og langvinnum ofsakláða af óþekktum toga [1]. Tekjur af sölu Xolair á síðustu tólf mánuðum fram til 30. júní sl. nema um 3,7 milljörðum Bandaríkjadala (um 515 milljörðum króna) [2].

Um AVT23

ATV23 er fyrirhuguð líftæknilyfjahliðstæða við Xolair (omalizumab). AVT23 er lyf í þróun og leyfi til markaðssetningar hefur ekki verið veitt í neinu landi. Eiginleikar þess sem líftæknilyfjahliðstæða hafa ekki verið staðfestir af lyfjayfirvöldum.

Um Alvotech

Alvotech, stofnað af Róberti Wessman, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur meðal annars að þróun líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu eða krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku-Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum. Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd (Japan), Advanz Pharma (EES, Bretland, Sviss, Kanada, Ástralía og Nýja Sjáland), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Miðausturlönd og Norður Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA; Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska-Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).

[1] https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/xolair-epar-product-information_is.pdf

[2] Samkvæmt ársfjórðungsuppgjörum F. Hoffmann-La Roche Ltd og Novartis AG.

Xolair er skráð vörumerki í eigu Novartis AG.