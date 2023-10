AVIS AUX MÉDIAS : Des dirigeantes et dirigeants élus discuteront de la crise du recrutement et de la rétention du personnel enseignant à l’occasion de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants

OTTAWA, 03 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) accueillera des députées et députés et des intervenantes et intervenants du milieu de l’éducation à son assemblée publique organisée à l’occasion de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, à Ottawa, sur le thème « La classe vide : Défis et solutions face à la crise du recrutement et de la rétention du personnel enseignant ».



Cette célébration de la profession enseignante comprendra un panel animé par la présidente de la CTF/FCE Heidi Yetman. Ce panel offrira aux députées et députés et aux intervenantes et intervenants du milieu de l’éducation une occasion unique d’écouter les membres du corps enseignant, de répondre à leurs questions et d’échanger sur d’éventuelles mesures et stratégies pour améliorer les conditions de travail et résoudre ce faisant les problèmes de recrutement et de rétention auxquels se heurte le milieu de l’éducation du Canada.

Le panel sera suivi d’une période de questions.

Les panélistes seront :

Martin Shields , député de la circonscription de Bow River;

, député de la circonscription de Bow River; Jenica Atwin , députée de la circonscription de Fredericton;

, députée de la circonscription de Fredericton; Niki Ashton , députée de la circonscription de Churchill–Keewatinook Aski;

, députée de la circonscription de Churchill–Keewatinook Aski; Kristina Salciccioli , chef de section à l’école secondaire Cathedral, à Hamilton (Ontario), et chargée de cours et doctorante à la Faculté d’éducation de l’Université Brock.

, chef de section à l’école secondaire Cathedral, à Hamilton (Ontario), et chargée de cours et doctorante à la Faculté d’éducation de l’Université Brock. Carol Sarich, présidente, Association canadienne des directeurs d’école



Date

Le 5 octobre 2023

Heure

17 h 30 HE

Lieu

L’évènement aura lieu en présentiel à La Nouvelle Scène Gilles Desjardins, au 333, avenue King Edward, à Ottawa (Ontario), Canada.

L’assemblée publique sera aussi diffusée en direct sur Zoom (le lien pour se connecter sera envoyé aux personnes participantes deux jours avant l’évènement). Il sera possible d’accéder à un enregistrement de l’évènement par la suite.

Bilinguisme : Cet évènement se déroulera dans les deux langues officielles et des services d’interprétation simultanée seront offerts.

Inscription : Les représentantes et représentants des médias doivent s’inscrire à l’avance à partir de la page Web de l’évènement.

La CTF/FCE

Fondée en 1920, la CTF/FCE est une alliance nationale d’organisations provinciales et territoriales de l’enseignement qui représentent plus de 365 000 membres du corps enseignant et autres travailleurs et travailleuses du secteur de l’éducation au Canada. Elle est également affiliée à l’Internationale de l’Éducation, qui représente plus de 32 millions d’éducateurs et éducatrices.

Contact avec les médias

Nika Quintao, directrice des Affaires publiques

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE)

nquintao@ctf-fce.ca

Cellulaire : 613-606-7809