Bombardier lance Smart Services Elite, l’option la plus complète de son portefeuille Smart Services

Smart Services Elite est le seul programme facturé à l’heure de vol couvrant les composants des systèmes de cabine, la révision des trains d’atterrissage, les services de maintenance programmée ou non programmée, ainsi que le soutien offert par l’équipe d’intervention mobile .

. Il prévoit un taux fixe d’augmentation annuelle du tarif pour les avions Challenger et Global , neufs ou en service, et s’appuie sur l’expertise de plus de 35 ans de Bombardier en facturation à l’heure de vol, en prévisibilité budgétaire et en couverture des coûts.

À ce jour, plus de 1 600 avions Bombardier, cumulant plus de 10 millions d’heures de vol, sont couverts par un programme Smart Services.

MONTRÉAL, 03 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé qu’elle élargit son offre de programmes facturés à l’heure de vol en lançant le programme Smart Services Elite. Ce nouveau programme, complétant à merveille le portefeuille Smart Services actuel de Bombardier, propose à ses clients d’avions d’affaires le programme facturé à l’heure de vol le plus complet, leur offrant ainsi une tranquillité d’esprit et une prévisibilité budgétaire à l’égard des coûts de maintenance et de pièces d’avion essentiels.



Les clients inscrits au programme Smart Services Elite bénéficient du plus grand avantage offert par l’équipementier d’origine, soit de véritables pièces Bombardier et du soutien offert par son vaste réseau mondial de centres de service que seule Bombardier peut fournir. En fait, plus de 1 600 avions Bombardier, cumulant à ce jour plus de 10 millions d’heures de vol, sont actuellement couverts par un programme Smart Services.

Le plus récent programme Smart Services de Bombardier constitue pour les clients la meilleure option de facturation à l’heure de vol leur permettant de suivre efficacement leurs coûts de maintenance annuels. Les éléments clés de la nouvelle option incluent notamment une couverture des coûts de maintenance (programmée ou non programmée) des principaux composants, comme ceux des systèmes de l’avion, la révision des trains d’atterrissage, la livraison de pièces, de publications techniques, le soutien technique, un montant facturé par heure de vol garanti pour toute la durée de l’entente ainsi que le service offert par l’équipe d’intervention mobile. Certains services de maintenance des programmes facturés à l’heure de vol antérieurs sont également inclus dans l’option Smart Services Elite, faisant de cette dernière l’offre de couverture des coûts de maintenance globale la plus complète de Bombardier.

« Le programme Smart Services Elite de Bombardier est la solution la plus pratique pour nos clients d’avions d’affaires recherchant une prévisibilité budgétaire et une couverture des coûts pour tous leurs besoins de maintenance, a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif, Service après-vente et Stratégie de Bombardier. Avec Smart Services Elite, nos clients ont une plus grande tranquillité d’esprit grâce à l’ajout de services non couverts antérieurement par les programmes de facturés à l’heure de vol déjà existants. Cette option leur procure une solution complète de maintenance, de réparation et de soutien. »

En choisissant Smart Services Elite, les clients d’avions d’affaires peuvent s’attendre à bénéficier du programme de maintenance facturé à l’heure de vol la plus complète et la plus efficace. Par ailleurs, ce programme les protège globalement contre l’inflation. En effet, le taux d’augmentation annuelle du tarif de l’option Smart Services Elite est bloqué à un taux très compétitif. Les clients et les exploitants n’ont ainsi pas à deviner combien leur coûtera leur programme.

De plus, les propriétaires d’un nouvel avion seront heureux d’apprendre que l’option Smart Services Elite est offerte aux nouveaux acheteurs voulant se doter d’un programme de couverture des coûts de maintenance efficace et exhaustif au moment d’acheter leur avion afin de simplifier leur expérience de propriétaire.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation, axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com . Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr . Suivez-nous sur Twitter @Bombardier .

Bombardier, Global, Challenger, Smart Services, Smart Services Elite et Smart Link Plus sont des marques déposées et non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Matthew Nicholls

Bombardier Aviation

+1 514 243-8214

matthew.nicholls@aero.bombardier.com