Sisäpiiritieto: BBS-Bioactive Bone Substitutes nimittää Juliusz Rakowskin uudeksi toimitusjohtajaksi yhtiön valmistautuessa kaupalliseen vaiheeseen

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj ("BBS" tai "Yhtiö"), suomalainen ortobiologian listayhtiö, on nimittänyt Juliusz Rakowskin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 3.11.2023 alkaen yhtiön siirtyessä uuteen strategiseen vaiheeseen. BBS ja yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi ovat sopineet yhteisymmäryksessä, että Kangasniemi jatkaa yhtiön tukemista neuvonantajana.

Nimitys on osa yhtiön meneillään olevaa siirtymistä tutkimus- ja kehitystyöstä kaupalliseen vaiheeseen. Yhtiön ensimmäisen tuotteen (ARTEBONE® Paste) CE-merkinnän hyväksyntä odotetaan saatavan Q2/2024 aikana.

Juliusz Rakowski tuo yhtiöön vahvaa johtajuuskokemusta ja syvää ymmärrystä life science -alan tuotemyyntiprosesseista. Yli 15 vuoden kaupallisella kokemuksella vastaavista tehtävistä toimialalla Juliusz on valmis johtamaan BBS:n seuraavaan vaiheeseen kohti tuotelanseerausta, jakeluverkoston rakentamista ja markkinoiden laajentamista.

Pekka Jalovaara, hallituksen puheenjohtaja kommentoi:

"Juliuszin nimitys ajoittuu tärkeään käänteeseen BBS:n matkalla. Uskomme, että hänen käytännön kokemuksensa ja alan asiantuntemuksensa tukevat yrityksemme ensimmäistä tuotelanseerausta ja vahvistavat yhtiömme brändiä ainutlaatuisen ARTEBONE® Paste -tuotteemme kaupallistamisen aikana ortobiologisten implanttien markkinoilla. Haluan myös antaa tunnustusta Ilkka Kangasniemelle hänen roolistaan BBS:n johtamisessa haastavien kehitys- ja CE-merkintäprosessin aikana."

Julius Rakowski:

"On suuri kunnia aloittaa BBS:n toimitusjohtajana ja olen innoissani tästä mahdollisuudesta. Yhdessä vahvan ja lahjakkaan asiantuntijatiimimme kanssa olen sitoutunut tuomaan ARTEBONE® Pasten potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten saataville ympäri maailmaa. Olen vakuuttunut siitä, että tuotteeseemme liittyy suuria odotuksia jakelijaverkoston piirissä. Jatkaessamme etenemistämme haluan myös kehittää entisestään avointa viestintää ja säännöllistä dialogia niin sijoittajien kuin muiden sidosryhmiemme kanssa."

Ilkka Kangasniemi:

"On ollut etuoikeus toimia BBS:n toimitusjohtajana, ja tuen Juliuszia yhtiön siirtyessä onnistuneesti kohti seuraavaa kaupallista vaihetta."

Lisätietoa:

Pekka Jalovaara, hallituksen puheenjohtaja

+358 50 552 9275

pekka.jalovaara@bbs-artebone.fi

BBS lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Yhtiön pääkonttori on Oulussa ja yhtiö työllistää 20 henkilöä.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa.

Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi