Volvo Car CANADA annonce le prix du Volvo EX30 2025

RICHMOND HILL, Ontario, 03 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volvo Car Canada ltée annonce aujourd’hui les prix de son premier petit VUS de luxe entièrement électrique, le Volvo EX30. Dévoilé en juin à Milan, en Italie, le EX30 porte la gamme de véhicules entièrement électriques de Volvo Cars à quatre modèles.



Avec un prix de départ attractif de seulement 53 700 $, les clients de Volvo peuvent obtenir un VUS de luxe entièrement électrique à un prix similaire à celui d’un véhicule équivalent doté d’un moteur à combustion.

Le plus petit des grands véhicules

Le Volvo EX30 est à Volvo ce que l’expresso est au café. Il distille nos principes scandinaves en matière de design en une version plus petite et plus concentrée.

Les clients peuvent configurer leur EX30 en choisissant parmi cinq couleurs extérieures – jaune floral, bleu nuage, gris brume, blanc cristal et noir onyx – des couleurs allant d’audacieuse à élégante, en passant par vive et pure.

À l’intérieur, le EX30 invite conducteur et passagers à faire l’expérience du luxe du design scandinave minimaliste, à l’aide d’une combinaison de matériaux naturels et recyclés, sans aucun cuir. Quatre options d’intérieur uniques – brume, pin scandinave, indigo et brise – sont brillamment complémentées par cinq thèmes de lumière d’ambiance, chacun inspiré par des paysages suédois, ce qui facilite la personnalisation de votre EX30.

Équipé en grand

Le Volvo EX30 est équipé de toutes les caractéristiques de sécurité que vous attendez d’un véhicule Volvo. Conçu pour contribuer à protéger les gens tant à l’intérieur qu’autour du véhicule, il fait appel à nos connaissances approfondies des accidents et des blessures répertoriées.

Conçu pour avoir la plus basse empreinte carbone de tous les véhicules Volvo construits à ce jour*, le EX30 protège aussi la planète et représente une étape majeure dans les ambitions de la compagnie à devenir un constructeur de véhicules uniquement électriques d’ici 2030 et carboneutre d’ici 2040.

De série sur tous les Volvo EX30, les services Google intégrés comprennent Google Maps et l’Assistant Google. Également de série, Apple CarPlay sans fil et une gamme de caractéristiques de sécurité de pointe, y compris un système de vigilance du conducteur avec le système d’information sur les angles morts de série, l’alerte ouverture de portière, l’atténuation des collisions avant et arrière.

Dans la version Plus, les propriétaires de EX30 peuvent profiter de l’expérience sonore immersive offerte par le système audio haut de gamme Harman Kardon, d’un toit panoramique, des jantes de 19 po et d’un extérieur deux tons avec toit noir onyx.

La version Ultra comprend quelques points forts comme l’assistance à la conduite de dernière génération avec l’assistance au changement de voie, la caméra à 360o avec vue en 3D ainsi que l’aide active au stationnement.

Pour les hivers canadiens, le EX30 comprendra de série un volant chauffant et des sièges avant chauffants.

De plus amples renseignements sur l’offre complète aux consommateurs seront disponibles dans les prochaines semaines*.

Groupes motopropulseurs puissants

Les deux options de propulsion électrique souples et efficaces font en sorte que le EX30 peut vous accompagner partout, que ce soit pour aller au travail ou faire vos courses ou encore pour vos aventures de fin de semaine.

Avec une autonomie pouvant atteindre 442 kilomètres selon les estimations de l’EPA*, la variante à un seul moteur électrique à autonomie prolongée sera offerte avec un choix de trois versions.

Variante à un seul moteur à autonomie prolongée Version Prix de départ (excluant les frais de livraison et autres frais) Core 53 700 $ Plus 56 900 $ Ultra 59 100 $

Avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes, la variante hautes performances à deux moteurs électriques est le véhicule Volvo ayant la meilleure accélération de tous les temps.

Variante hautes performances à deux moteurs Version Prix de départ (excluant les frais de livraison et autres frais) Plus 59 900 $ Ultra 62 100 $

Les Canadiens pourront configurer et réserver leur EX30 plus tard cet automne et on prévoit que les livraisons commenceront l’été prochain. Le Volvo EX30 deviendra le troisième véhicule vendu au détail dans le cadre du programme de la Promesse de prix unique de Volvo Car Canada, qui offre aux acheteurs une expérience d’achat simple, transparente et sans négociation, que ce soit en ligne ou chez les concessionnaires. Les consommateurs intéressés par le Volvo EX30, ou par n’importe quel autre modèle de la gamme Volvo, devraient communiquer avec le concessionnaire de sa région ou consultez le site volvocars.ca pour en savoir plus.

Les petits caractères

En fonction de l’empreinte carbone du cycle de vie sur plus de 200 000 km de conduite et faisant appel à l’électricité issue de l’ensemble des sources d’électricité des 27 pays de l’Union européenne et en fonction des produits disponibles à l’échelle mondiale.

Google est une marque de commerce de Google S.A.R.L.

Les chiffres sont préliminaires et sont basés sur des estimations et des calculs effectués par Volvo Cars pour le EX30 et ces résultats ne sont pas garantis. L’autonomie, la puissance en chevaux et la consommation d’énergie en conditions réelles peuvent varier en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs externes. Les temps de recharge peuvent varier et dépendent de facteurs comme la température extérieure, la température de la batterie, l’équipement de recharge ainsi que l’état de la batterie et du véhicule.

Certaines versions peuvent être disponibles en quantités limitées. Les prix et les termes de paiements finaux seront disponibles plus près de la date de livraison chez votre concessionnaire Volvo. Le prix chez le concessionnaire peut varier. Une réservation ne garantit pas la disponibilité d’une version sélectionnée.

À propos de Volvo Car Canada ltée

Volvo Car Canada ltée (VCCL) est une filiale de Volvo Car Group de Göteborg en Suède. VCCL fournit un soutien en matière de marketing, de ventes, de pièces, de service, de technologies et de formation aux 37 concessionnaires automobiles Volvo du Canada. Pour en savoir plus, consultez le site Web média de Volvo Cars Canada à l’adresse : www.media.volvocars.com/ca/fr-ca

