Aktia nimittää Mia Smedsin uudeksi viestintäjohtajaksi

Aktia Pankki Oyj

Lehdistötiedote

3.10.2023 klo 17.00

Mia Smeds on nimitetty Aktian uudeksi viestintäjohtajaksi. Smeds on työskennellyt Aktiassa ulkoisen viestinnän päällikkönä vuodesta 2022, ja hänellä on lähes 20 vuoden kokemus viestinnän ja toimittajan tehtävistä suomalaisissa ja pohjoismaisissa organisaatioissa.

Mia Smeds raportoi Aktian konsernipalveluista vastaavalle johtajalle ja johtoryhmän jäsenelle Sini Kivekkäälle.

”Olen hyvin iloinen siitä, että Mia Smeds siirtyy Aktian viestintäjohtajaksi. Mia on ollut mukana kehittämässä Aktian viestintäosastoa viimeisen vuoden aikana, ja on jatkossakin avainasemassa viestintätyömme vahvistamisessa ja johtamisessa. Laajan viestintätaustansa ansiosta Mia tuo arvokasta kokemusta ja näkemystä, ja odotan tiiviin yhteistyön jatkuvan”, Sini Kivekäs sanoo.

Mia Smeds seuraa tehtävässä Lotta Borgströmiä, joka toimittuaan viisi vuotta Aktian sijoittajasuhde- ja viestintäjohtajana siirtyy uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle.

”Haluamme kiittää Lotta Borgströmiä hänen merkittävästä panoksestaan näiden vuosien aikana ja toivottamme hänelle kaikkea hyvää jatkossa”, Aktian toimitusjohtaja Juha Hammarén sanoo.

Mia Smeds aloitti Aktian viestintäjohtajana 1. lokakuuta 2023.

Lisätietoja:

Sini Kivekäs, Aktian konsernipalveluista vastaava johtaja, puh. 050 3043 165, sini.kivekas(a)aktia.fi

Mia Smeds, Aktian viestintäjohtaja, puh. 044 5460 379, mia.smeds(a)aktia.fi

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.06.2023 olivat 13,8 miljardia euroa ja taseen arvo 12,3 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.