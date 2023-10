Novotech erhält Auszeichnung als Cell & Gene Therapy CRO 2023

SINGAPUR, Oct. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech , das das führende, auf den asiatisch-pazifischen Raum ausgerichtete Auftragsforschungsinstitut (CRO) für Biotechnologie mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten,, wurde gerade das zweite Jahr in Folge bei den Asia Pacific Cell & Gene Therapy Excellence Awards als Best CRO for Cell & Gene Therapy 2023 ausgezeichnet.



Novotechs Vice President für klinische Dienstleistungen, Dr. Yooni Kim, nahm die Auszeichnung auf der 7. Cell & Gene Therapy World Asia-Konferenz letzte Woche in Singapur entgegen.

Novotech wurde außerdem mit dem Preis Best CRO for Cell & Gene Therapy 2022 ausgezeichnet.

Bei der Entgegennahme des Preises bedankte sich Dr. Kim bei den Organisatoren der IMAPAC und erklärte: „Novotech ist stolz darauf, als außergewöhnlicher CRO-Führer im Bereich Zell- und Gentherapie (CGT) anerkannt zu werden, der den raschen Fortschritt bei diesen neuen Therapien ermöglicht.“

„Eine der größten Herausforderungen bei CGT-Studien ist die Verwaltung der behördlichen Genehmigungen, insbesondere bei Studien in mehreren Ländern. Hier zeichnet sich Novotech aus. Mit unserer beträchtlichen Erfahrung, die wir seit 1997 im asiatisch-pazifischen Raum und in den letzten Jahren auch in den USA und in Europa gesammelt haben, können wir die Komplexität der regulatorischen Prozesse beherrschen und unseren Kunden einen reibungslosen Ablauf garantieren“, sagte sie.

Dr. Kim wies auch darauf hin, dass der Erfolg von CGT-Studien auch von der Akzeptanz der Patienten und dem Verständnis kultureller Nuancen abhängt. „Dies bedeutet, dass ein patientenzentrierter Ansatz für die Einbeziehung von Pflegekräften für den Erfolg entscheidend ist. Novotech ist bestrebt, dieses Engagement während des gesamten Prozesses der klinischen Studie zu fördern“.

Sie bemerkte: „Laut unserem jüngsten Bericht über die Landschaft der klinischen CGT-Studien wird der globale CGT-Markt bis 2030 voraussichtlich 93,78 Milliarden Dollar erreichen, und die FDA-Zulassungen für Gentherapien im zweiten Halbjahr 2022 übertrafen die Gesamtzahl der vorangegangenen fünf Jahre.“

„Der asiatisch-pazifische Raum spielt mit einem Anstieg des prozentualen Anteils von 41 % im Jahr 2018 auf 48 % im Jahr 2022 eine wichtige Rolle beim weltweiten Wachstum der CGT-Studien, was das Engagement der Region für die medizinische Spitzenforschung belegt. Nordamerika und Europa hatten 2018 zusammen einen Anteil von 54 %, der aber bis 2022 auf 47 % sank“, kommentierte sie.

Dr. Kim wies darauf hin, dass China und die Vereinigten Staaten mit jeweils über 600 Studien die führenden Standorte für CGT-Studien sind, während in den europäischen Ländern über 450 CGT-Studien initiiert wurden.

„Von 2018 bis 2022 liegt der Anteil der CGT-Studien in einem einzelnen Land in der APAC-Region bei 90 %, in Nordamerika bei 69 % und in Europa bei 35 %.“

Dem jüngsten Bericht zufolge spielte China mit einem Anteil von rund 75 % eine wichtige Rolle in der APAC-Region. Japan, Südkorea, Taiwan und Australien leisteten mit 9 %, 8 %, 3 % bzw. 2 % ebenfalls einen wesentlichen Beitrag. Andere APAC-Standorte, darunter Indien, Singapur, Malaysia, Hongkong, Neuseeland und Thailand, stellten zusammen 3 % des Anteils der CGT-Studien in einem Land.

Novotech beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter, die in 25 Regionen mit 34 Niederlassungen tätig sind, darunter China, Südkorea, Australien, Neuseeland, die USA und Europa.

Das CRO bietet Biotechnologieunternehmen ein einzigartiges und unvergleichliches Angebot an Auftragsforschungsdienstleistungen für die frühe bis späte Phase in den USA und Europa an, wobei der Schwerpunkt auf dem asiatisch-pazifischen Raum liegt, wo sich das Unternehmen einen guten Ruf in Bezug auf die Durchführung hochwertiger beschleunigter klinischer Studien erworben hat.

Novotech wurde für seine branchenführenden Beiträge mit zahlreichen renommierten Auszeichnungen geehrt, einschließlich des CRO Leadership Award 2023 und des Best CRO Cell & Gene Therapy 2022 und 2023. Außerdem wurde das Unternehmen mit dem Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award ausgezeichnet. Das Engagement zur Zusammenarbeit zeigt sich in den 50 Leading Site Partnership-Vereinbarungen, die das Unternehmen in den letzten drei Jahren unterzeichnet hat.

