Novotech reçoit le prix de l'excellence d'une CRO en thérapies cellulaires et géniques 2023

SINGAPOUR, 03 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech , la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique avec des capacités d'exécution mondiales, vient tout juste de recevoir pour la deuxième année consécutive le prix de Meilleure CRO pour les thérapies cellulaires et géniques 2023 lors des Asia Pacific Cell & Gene Therapy Excellence Awards.



La Dre Yooni Kim, vice-présidente des services cliniques de Novotech, a accepté ce prix lors de la 7e conférence Cell & Gene Therapy World Asia qui s'est déroulée la semaine dernière à Singapour.

Novotech avait également reçu le prix de Meilleure CRO pour les thérapies cellulaires et géniques 2022.

En acceptant ce prix, la Dre Kim a remercié les organisateurs d'IMAPAC et a déclaré : « Novotech est fière d'être reconnue comme une CRO exceptionnelle de premier plan en thérapies cellulaires et géniques (TCG) favorisant un avancement rapide de ces nouvelles thérapies. »

« L'une des plus grandes difficultés des essais de TCG consiste à gérer les approbations réglementaires, en particulier pour les études concernant plusieurs pays. C'est dans ce domaine que Novotech excelle. Grâce à notre expérience considérable dans la région Asie-Pacifique depuis 1997, ainsi qu'aux États-Unis et en Europe depuis quelques années, nous surmontons les complexités des processus réglementaires et assurons une progression harmonieuse pour nos clients », a-t-elle remarqué.

La Dre Kim a aussi indiqué que la réussite des essais de TCG dépend également de l'acceptation des patients et de la compréhension des nuances culturelles. « Cela signifie qu'une approche centrée sur le patient dans l'engagement des soignants est cruciale pour réussir. Novotech est déterminée à favoriser cet engagement sur l'ensemble du processus d'essai clinique. »

Et d'ajouter : « Selon notre tout dernier rapport sur le secteur des essais cliniques de TCG, le marché mondial des TCG devrait atteindre 93,78 milliards de dollars d'ici 2030 et les approbations de la FDA en faveur des thérapies géniques au deuxième semestre 2022 ont surpassé le total combiné pour les cinq années précédentes. »

« La région Asie-Pacifique joue un rôle important dans la croissance des essais de TCG à l'échelle mondiale avec une hausse de 41 % en 2018 à 48 % en 2022, démontrant l'engagement de la région vis-à-vis d'une recherche médicale de pointe. L'Amérique du Nord et l'Europe comptabilisaient ensemble une part de 54 % en 2018 mais celle-ci a chuté à 47 % en 2022 », commente-t-elle.

La Dre Kim a indiqué que la Chine continentale et les États-Unis, dans chaque cas avec plus de 600 essais, étaient les principaux sites d'essais de TCG, tandis que plus de 450 essais de TCG étaient initiés dans des pays européens.

« Entre 2018 et 2022, la part des essais de TCG se déroulant dans un seul pays de la région APAC était de 90 %, celle de l'Amérique du Nord était de 69 % et celle de l'Europe de 35 %. »

Selon le récent rapport , la Chine a joué un rôle important dans la région APAC, représentant une part d'environ 75 %. Le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et l'Australie ont également été des contributeurs substantiels, représentant des parts de 9 %, 8 %, 3 % et 2 % respectivement. Les autres sites combinés de la région APAC, comprenant l'Inde, Singapour, la Malaisie, Hong Kong, la Nouvelle-Zélande et Thaïlande, représentaient une part de 3 % des essais de TCG se déroulant dans un seul pays.

Novotech compte plus de 3 000 employés repartis dans 25 zones géographiques et 34 bureaux, notamment en Grande Chine, en Corée du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et en Europe.

La CRO propose aux entreprises biotechnologiques une suite unique et inégalée de services de phase précoce à tardive à travers l'Europe et les États-Unis, avec une base en Asie-Pacifique, où la société s'est forgée la réputation de fournir des essais cliniques accélérés de haute qualité.

Reconnue pour ses contributions à la pointe du secteur, Novotech s'est vue décerner de nombreuses récompenses prestigieuses, parmi lesquelles le Prix du leadership d'une CRO 2023 et les prix de Meilleure CRO pour les thérapies cellulaires et géniques 2022 et 2023. De plus, la société a remporté le Prix de la société de recherche contractuelle de l'année en Asie-Pacifique. Son engagement en matière de collaboration se reflète dans les 50 accords de partenariat d'avant-garde qu'elle a signés au cours des trois dernières années.

À propos de Novotech

Fondée en 1997, Novotech est reconnue au niveau international en tant que principale organisation de recherche contractuelle (CRO) centrée sur l'Asie-Pacifique avec des capacités d'exécution mondiales.

La Société est une CRO clinique dotée de laboratoires, d'installations de phase I, de services de conseils sur le développement de médicaments et d'une expertise réglementaire. Elle a acquis de l'expérience dans plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de la phase I à la phase IV et des études de bioéquivalence. Novotech emploie plus de 3 000 personnes dans le monde réparties dans 34 bureaux.

Novotech est positionnée pour servir de partenaire et d'alliée auprès de sponsors biotechnologiques, biopharmaceutiques et pharmaceutiques qui mènent des essais cliniques en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe.