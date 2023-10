Novotech 荣获 2023 年细胞与基因治疗 CRO 卓越奖

新加坡, Oct. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 具有全球执行力的亚太地区领先生物技术 CRO Novotech,刚刚连续第二年在亚太地区细胞与基因治疗大会上荣获 2023 年细胞与基因治疗最佳 CRO 奖。



上周在新加坡举行的第七届细胞与基因治疗世界亚洲大会上,Novotech 临床服务副总裁 Yooni Kim 博士接受了该奖项。

Novotech 还获得了 2022 年细胞与基因治疗最佳 CRO 奖。

在领奖时,Kim 博士对组织者 IMAPAC 表示感谢,并表示:“Novotech 很自豪能够被公认为杰出的细胞与基因治疗 (CGT) CRO 领导者,促进这些新疗法的快速发展。”

“CGT 试验的最大挑战之一是对监管审批的管理,特别是对于多国研究。这就是 Novotech 的优势所在。凭借我们自 1997 年以来在亚太地区以及近年来在美国和欧洲积累的丰富经验,我们能够应对复杂的监管流程,确保客户的顺利进展。”她说道。

Kim 博士还表示,CGT 试验的成功还取决于患者的接受度和对文化差异的理解。“这意味着,以患者为中心的护理方法对成功至关重要。Novotech 致力于在整个临床试验过程中促进这种参与。”

她表示,“根据我们最新的 CGT 临床试验情况报告,全球 CGT 市场预计到 2030 年将达到 937.8 亿美元,FDA 批准的基因治疗在 2022 年下半年超过了前五年的总和。”

“亚太地区在全球 CGT 试验增长中发挥着重要作用,其所占比例从 2018 年的 41% 增加到 2022 年的 48%,这表明了该地区对尖端医学研究的承诺。北美和欧洲在 2018 年的占比合计为 54%,但到 2022 年下降至 47%,”她评论道。

Kim 博士指出,中国大陆和美国是 CGT 试验的领先地区,各有超过 600 项试验,而欧洲国家启动了 450 多项 CGT 试验。

“从 2018 年到 2022 年,亚太地区单一国家和地区 CGT 试验份额为 90%,北美为 69%,欧洲为 35%。”

根据 最近的报告 ,中国在亚太地区发挥着重要作用,约占 75% 的份额。日本、韩国、台湾地区和澳大利亚也是主要贡献者,分别占 9%、8%、3% 和 2%。亚太地区的其他国家和地区,包括印度、新加坡、马来西亚、香港、新西兰和泰国,合计占单一国家和地区 CGT 试验份额的 3%。

Novotech 在全球 25 个地区拥有 3,000 多名员工,设有 34 个办公地点,包括大中华区、韩国、澳大利亚、新西兰、美国和欧洲。

该 CRO 在美国和欧洲为生物技术公司提供一套独特且无与伦比的早期到后期服务,并以亚太地区为基础,该公司在亚太地区因提供高质量的快速临床试验而享有盛誉。

Novotech 因其在行业内的领先贡献而备受赞誉,曾荣获多项殊荣,其中包括2023 年 CRO 领导奖 (CRO Leadership Award 2023)以及2022 年和 2023 年细胞与基因治疗最佳 CRO奖 (Best CRO for Cell & Gene Therapy 2022 and 2023 awards)。此外,该公司还荣获亚太地区合同研究组织公司年度奖 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。在过去三年中,公司签署了 50 份领先研究机构合作协议,这充分体现了公司对合作的承诺。

