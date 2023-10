Novotech 榮獲 2023 年細胞與基因治療 CRO 卓越獎

新加坡, Oct. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 具有全球執行力的亞太地區領先生物技術受託研究機構 (CRO) Novotech,剛剛連續第二年在亞太地區細胞與基因治療卓越獎大會上榮獲2023 年細胞與基因治療最佳 CRO 獎。



Novotech 臨床服務副總裁 Yooni Kim 博士上週在新加坡舉行的第七屆細胞與基因治療世界亞洲大會上接受了該獎項。

Novotech 還獲得 2022 年細胞與基因治療最佳 CRO 獎。

Kim 博士在接受該獎項時對組織者 IMAPAC 表示感謝,並表示「Novotech 很自豪被譽為卓越的細胞與基因治療 (CGT) CRO 領導者,促進這些新治療的快速發展。」

「CGT 試驗的最大挑戰之一是管理監管核准,特別是對於多國研究。這就是 Novotech 的優勢所在。自 1997 年以來,我們在亞太地區積累了豐富的經驗,近年來在美國和歐洲也有所涉足。我們能夠應對複雜的監管流程,確保我們的客戶進展順利,」她說。

Kim 博士還表示,CGT 試驗的成功也取決於患者的接受度和對文化差異的理解。「這意味着,以患者為中心的護理方法對成功至關重要。Novotech 致力於在整個臨床試驗過程中促進這種參與。」

她表示,「根據我們最新的 CGT 臨床試驗情況報告,全球 CGT 市場預計到 2030 年將達到 937.8 億美元,FDA 核准的基因治療在 2022 年下半年超過了前五年的總和。」

在此下載最近的 CGT 報告

「亞太地區在全球 CGT 試驗增長中發揮着重要作用,其比例從 2018 年的 41% 增加到 2022 年的 48%,這表明了該地區對尖端醫學研究的承諾。北美和歐洲在 2018 年的佔比合計為 54%,但到 2022 年下降至 47%,」她評論道。

Kim 博士指出,中國大陸和美國是 CGT 試驗的領先地區,各有超過 600 項試驗,而歐洲國家啟動了 450 多項 CGT 試驗。

「從 2018 年至 2022 年,亞太地區單一國家/地區 CGT 試驗份額為 90%,北美為 69%,歐洲為 35%。」

根據 最近的報告 ,中國在亞太地區發揮着重要作用,約佔 75% 的份額。日本、韓國、台灣地區和澳洲也是主要貢獻者,分別佔 9%、8%、3% 和 2%。亞太地區的其國家和地區,包括印度、新加坡、馬來西亞、香港、新西蘭和泰國,合計佔單一國家 CGT 試驗份額的 3%。

Novotech 擁有 3,000 多名員工,在全球 25 個地區設有 34 處辦公地點,遍布大中華、韓國、澳洲、新西蘭、美國和歐洲。

該 CRO 為生物科技公司提供一套獨特且無與倫比的早期到後期服務,業務覆蓋美國和歐洲,聚焦於亞太地區並在該地區以高質量快速臨床試驗而享有盛譽。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽,曾榮膺眾多享有盛譽的獎項,例如 2023 年 CRO 領導力獎 (CRO Leadership Award 2023)以及2022 年和 2023 年細胞與基因治療最佳 CRO 獎 (Best CRO for Cell & Gene Therapy 2022 and 2023)。此外,該公司還榮獲亞太地區受託研究機構公司年度大獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。過去三年,Novotech 簽署了 50 項牽頭研究中心合作伙伴 (Leading Site Partnership) 協議,充分體現其致力於開展合作。

