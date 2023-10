Vertex révèle des améliorations marquées pour les clients utilisant ses solutions de fiscalité indirecte sur Oracle Cloud

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 03 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) (« Vertex » ou la « Société »), un fournisseur mondial de solutions technologiques de fiscalité, et membre d'Oracle PartnerNetwork (OPN), a partagé aujourd'hui les conclusions initiales d'une étude comparative révélant plusieurs améliorations de performance observées par les clients Oracle tirant parti des solutions de fiscalité indirecte Vertex sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI).



Les clients mondiaux de Vertex et d'Oracle traitent des centaines de millions de transactions chaque mois sur OCI. Les clients hébergeant des solutions Vertex sur OCI ont fait état d'une hausse globale des performances de 35 %. Les mêmes clients ont aussi indiqué une augmentation de performance moyenne de 20 % pour le traitement des comptes débiteurs et 14 % pour le traitement des comptes créditeurs. Par ailleurs, les clients utilisant le Vertex Accelerator sur OCI ont indiqué la possibilité d'installer et de configurer leur moteur de fiscalité Vertex O Series et Oracle ERP en seulement quelques minutes, pour une mise en service plus rapide.

« Les conclusions initiales de notre étude comparative mettent en lumière la valeur de nos solutions et plateformes intégrées, ainsi que notre innovation et notre développement continus avec l'équipe d'Oracle », a déclaré Marc A. Duclos, directeur sénior mondial des partenariats stratégiques chez Vertex, Inc. « Notre capacité d'intégration et d'hébergement sur Oracle Cloud Infrastructure rapproche les applications et les données, nous permettant d'offrir des solutions et performances à nos clients communs, peu importe comment et où ils mènent leurs activités. »

Depuis son lancement initial il y a plus de trois ans, le Vertex Accelerator pour l'offre ERP d'Oracle fournit constamment une expérience simplissime à plus de 150 clients mondiaux cherchant à intégrer des solutions de fiscalité Vertex. Les solutions de fiscalité Vertex sont conçues pour s'adapter et gérer les exigences de fiscalité et de conformité complexes, permettant aux clients Oracle de rationaliser la conformité fiscale mondiale au moyen d'une unique plateforme intégrée.

Vertex, partenaire Oracle Cloud Build, a acquis les statuts Integrated with Oracle Cloud et Powered by Oracle Cloud Expertise. Cela veut dire que les solutions mondiales de Vertex sont non seulement conçues spécifiquement pour une intégration et une exécution sur OCI, mais qu'elles ont aussi été validées par Oracle. Ainsi, elles fonctionnent comme prévu avec n'importe quelles applications Oracle et/ou données hébergées sur OCI, et elles satisfont à ses normes de performance et de sécurité.

« Vertex reste l'un des partenaires auxquels nous faisons le plus confiance », explique Mike Cavanagh, vice-président pour le groupe des ventes cloud-native en Amérique du Nord chez Oracle. « Les solutions Vertex hébergées sur Oracle Cloud Infrastructure fournissent non seulement des performances optimales aux clients, mais permettent aussi des mises en service et déploiements rapides. Cela contribue à réduire les difficultés pour les équipes chargées des finances et de la fiscalité, tout en allégeant le fardeau pesant sur les équipes informatiques pour ce qui est de l'onboarding, de la configuration et de la maintenance. »

Vertex et Oracle sont partenaires depuis plus de 30 ans , et ont un objectif commun : aider les entreprises de toutes tailles à développer leurs activités tout en réduisant le risque.

Pour tout complément d'information sur les solutions de fiscalité de Vertex hébergées sur Oracle OCI, cliquez ici .

À propos de Vertex

Vertex est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de solutions de gestion de la fiscalité indirecte. La mission de la société consiste à fournir la technologie fiscale la plus fiable permettant aux entreprises mondiales de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour les principaux systèmes fiscaux indirects, y compris les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 400 professionnels et sert des entreprises dans le monde entier.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

À propos d'Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) est le programme de partenariat d'Oracle conçu pour permettre aux partenaires d'accélérer la transition vers le cloud et de générer de meilleurs résultats commerciaux pour les clients. Le programme OPN permet aux partenaires d'interagir avec Oracle grâce à un ou plusieurs produits alignés sur la manière dont ils interviennent sur le marché : Cloud Build pour les partenaires qui fournissent des produits ou des services basés sur ou intégrés à Oracle Cloud ; Cloud Sell pour les partenaires qui revendent la technologie Oracle Cloud ; Cloud Service pour les partenaires qui mettent en œuvre, déploient et gèrent les services Oracle Cloud ; et la licence et le matériel pour les partenaires qui construisent, entretiennent ou vendent des licences logicielles ou des produits matériels Oracle. Les clients peuvent accélérer leurs objectifs commerciaux avec des partenaires OPN qui sont devenus experts dans une famille de produits ou un service cloud.Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.oracle.com/partnernetwork .

Marques commerciales

Oracle, Java, MySQL et NetSuite sont des marques commerciales déposées d'Oracle Corporation. NetSuite a été la première société cloud, inaugurant la nouvelle ère du cloud-computing.

