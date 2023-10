GUERBET : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 septembre au 3 octobre 2023

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 septembre au 3 octobre 2023

Villepinte, le 3 octobre 2023

Conformément à la règlementation applicable relative aux rachats d’actions, Guerbet déclare ci-après les rachats d’actions propres réalisés au cours de la période dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale le 26 mai 2023 (cliquez ici pour le lien vers la résolution d’AG).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché GUERBET 969500WV1U1WQ059L135 27/09/2023 FR0000032526 50 000 16,34 XPAR







A propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’Etre. Nous sommes un leader de l’imagerie médicale au niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de solutions digitales et IA, pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionnier depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 600 collaborateurs dans le monde, nous innovons en continu et consacrons 10% de nos ventes à la Recherche & Développement dans quatre centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 753 millions d’euros. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.





Contacts :

Guerbet

Jérôme Estampes, Directeur Administratif et Financier + 33 (0)1 45 91 50 00 / jerome.estampes@guerbet.com

Claire Lauvernier, Directrice de la Communication +33 (0)6 79 52 11 88 / claire.lauvernier@guerbet.com





