Futurpreneur et Objectif avenir RBC encouragent les jeunes entrepreneur.e.s en leur décernant des prix d’une valeur de 80 000 $

TORONTO, 03 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Futurpreneur et Objectif avenir RBC ont de nouveau annoncé leur collaboration dans le cadre de la troisième édition annuelle des Prix Cap sur ma nouvelle entreprise RBC, permettant à huit entrepreneur.e.s émergent.e.s du Canada de se prévaloir chacun.e de 10 000 $ pour soutenir le développement de leur entreprise. Ces prix, destinés à aider les lauréat.e.s à transformer leurs idées novatrices en entreprises durables, sont conçus pour encourager et récompenser la participation au programme Cap sur mes affaires de Futurpreneur. Ce programme propose une série d’ateliers numériques gratuits divisés en trois parties, qui reflètent les éléments essentiels de toute entreprise prospère : une idée viable, un plan d’affaires solide et une bonne gestion du flux de trésorerie.



« Quand les jeunes réussissent, tout le monde réussit », a affirmé Mark Beckles, vice-président, Innovation et impact sociaux, chez RBC. « Grâce à notre partenariat avec Futurpreneur, nous voyons le meilleur de l’esprit entrepreneurial prendre vie lorsque ces jeunes personnes du Canada se font les championnes d’un avenir plus radieux et plus inclusif au sein de leurs communautés. Félicitations aux lauréat.e.s de 2023! »

Les lauréat.e.s ont été sélectionné.e.s pour quatre différentes catégories de prix dans le cadre de l’engagement de Futurpreneur à rendre l’entrepreneuriat accessible aux gens de tous les horizons, partout au Canada. C’est l’un de ses principes directeurs en tant que seul organisme national à but non lucratif fournissant un financement et un mentorat aux jeunes aspirant.e.s entrepreneur.e.s. Dans le but de favoriser un environnement entrepreneurial diversifié à l’échelle nationale, les huit prix suivants, d’une valeur de 10 000 $ chacun, ont été attribués aux participant.e.s admissibles.

Cinq Prix Jeune entrepreneur.e, pour les entrepreneur.e.s âgé.e.s de 18 à 29 ans

Un Prix de l’entrepreneur.e noir.e de demain, pour un.e entrepreneur.e de la communauté noire âgé.e de 18 à 39 ans

Un Prix de l’entrepreneur.e autochtone de demain, pour un.e entrepreneur.e autochtone âgé.e de 18 à 39 ans

Un Prix de l’entrepreneur.e de demain, pour un.e entrepreneur.e âgé.e de 30 à 39 ans

« Il est merveilleux de constater la croissance et la popularité du programme Cap sur mes affaires parmi les jeunes entrepreneur.e.s du Canada qui ont à cœur de changer leur communauté et leur pays », a déclaré Janis Nixon, vice-présidente, Programmes et partenariats de Futurpreneur. « Le renforcement de notre partenariat avec Objectif avenir RBC nous permet de continuellement élargir et repenser le programme, en veillant à ce que chaque jeune visionnaire au Canada ait accès aux ressources dont il.elle a besoin pour surmonter les obstacles qui l’empêchent de laisser sa marque. Nous espérons que davantage d’aspirant.e.s entrepreneur.e.s saisiront cette occasion, car nous essayons d’étendre notre portée et d’améliorer l’accessibilité aux communautés en quête d’équité au pays. »

La série d’ateliers Cap sur mes affaires complète les efforts déployés par Futurpreneur pour diversifier les sources de soutien financier et professionnel offertes aux jeunes entrepreneur.e.s aux premiers stades de leur parcours. S’ajoutant à la vaste gamme d’offres de l’organisme, le programme propose un accompagnement des entreprises par des entrepreneur.e.s en résidence et présente le processus permettant d’atteindre la viabilité entrepreneuriale et de créer un plan d’affaires fiable et des projections de flux de trésorerie.

À ce jour, la série d’ateliers Cap sur mes affaires a mobilisé plus de 9 000 jeunes entrepreneur.e.s dans tout le Canada. Cette série d’ateliers gratuits en ligne a lieu tous les deux mois. Les personnes intéressées peuvent visiter la page Cap sur mes affaires pour s’inscrire aux prochains ateliers. Les participant.e.s aux ateliers Cap sur mon plan d’affaires et Cap sur mon flux de trésorerie pourraient être admissibles à la prochaine série de Prix Cap sur ma nouvelle entreprise RBC de Futurpreneur.

Découvrez les lauréat.e.s des Prix Cap sur ma nouvelle entreprise RBC 2023 ci-dessous.

Tommy Aird : Prix de l’entrepreneur.e de demain

Tommy’s Whole Grain

Emplacement : Vancouver (Colombie-Britannique)

La mission de Tommys’ Whole Grain est de susciter l’enthousiasme pour les produits de grains entiers. L’entreprise vise à mettre sur le marché des pains et des pâtisseries d’une saveur exceptionnelle, à forte teneur en nutriments et ayant un effet positif sur les collectivités et l’environnement. Elle est fermement convaincue de l’importance des grains entiers pour un avenir plus sain.

Corine Sobela : Prix de l’entrepreneur.e noir.e de demain

AFI Épicerie

Emplacement : Longueuil (Québec)

AFI Épicerie est une épicerie située à Longueuil spécialisée dans la vente de produits alimentaires de l’Afrique et des îles. Sa mission est de devenir une référence en matière d’épicerie exotique de qualité, en proposant des produits authentiques, un service à la clientèle exceptionnel et une expérience d’achat gratifiante dans un environnement moderne et chaleureux. Son objectif est d’inspirer et de satisfaire sa clientèle en lui offrant un voyage culinaire unique grâce à des délices d’ici et d’ailleurs.

Vanessa Gillespie : Prix de l’entrepreneure autochtone de demain

Stellar Contours par Nurse V

Emplacement : Saint-Albert (Alberta)

La mission de Stellar Contours est de permettre aux personnes d’embrasser leur beauté unique en mettant en valeur leurs caractéristiques naturelles. L’entreprise vise à fournir des solutions cosmétiques innovantes et de la plus haute qualité qui inspirent la confiance en soi, l’expression de soi et l’amour de soi. Grâce à ses techniques expertes de remodelage et à son approche personnalisée, Stellar Contours célèbre l’individualité et aide sa clientèle à se sentir à son meilleur. Elle s’engage à fournir des résultats exceptionnels, à offrir des expériences positives et à établir des relations durables avec sa clientèle.

Oluwaseyi Adaghe : Prix Jeune entrepreneur.e

RÓUN Beauty Inc.

Emplacement : Kitchener (Ontario)

RÓUN Beauty Inc. est une entreprise d’écotechnologie biologique en phase de démarrage qui crée les premières rallonges de cheveux tressés à base de plantes au Canada pour les femmes aux cheveux noirs à la texture crépue. Fondée en janvier 2023, RÓUN Beauty est née d’une frustration face aux coûts cachés des cheveux synthétiques tressés, en particulier l’irritation du cuir chevelu due à l’exposition à des produits chimiques agressifs et les déchets plastiques, car ces produits finissent dans les décharges après utilisation. L’entreprise s’est donnée pour mission d’offrir aux femmes le cadeau qu’elles méritent : des rallonges de cheveux biodégradables, confortables et non toxiques qui leur permettent de paraître à leur avantage sans nuire à l’environnement.

Camren Chamberlain : Prix Jeune entrepreneur.e

The House Fairy Cleaning Services

Emplacement : Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

The House Fairy Cleaning Services propose des services de nettoyage pour installations résidentielles, commerciales et touristiques à l’Île-du-Prince-Édouard. Le propriétaire, Camren, est un homme ouvertement transgenre qui souhaite être visible dans le monde des affaires afin de représenter la communauté transgenre. En tant que membre de la communauté 2ELGBTQIA+ et propriétaire d’une entreprise, Camren sait à quel point il est important de créer un espace inclusif et accueillant pour les autres membres de la communauté 2ELGBTQIA+, tant pour sa clientèle que pour son personnel.

Timothy Cho : Prix Jeune entrepreneur.e

Oven Theory

Emplacement : Mississauga (Ontario)

Oven Theory est une pâtisserie à la cuisine fantôme spécialisée dans les petits gâteaux d’inspiration asiatique légers, moelleux et légèrement sucrés. Les produits de l’entreprise se démarquent des produits traditionnels trop riches, car un effort conscient est déployé pour préserver la douceur subtile qui vient souvent avec les pâtisseries asiatiques. Sa mission consiste à créer des petits gâteaux de qualité supérieure parfaits pour être partagés, permettant ainsi aux gens de se réunir pour célébrer les nombreuses réussites et célébrations de la vie.

Wendy Parng : Prix Jeune entrepreneur.e

Double Wishes

Emplacement : Vancouver (Colombie-Britannique)

Double Wishes est une marque de bien-être spécialisée dans les tisanes, les soupes et les boissons végétaliennes de qualité supérieure. En collaboration avec des expert.e.s en bien-être, la marque élabore méticuleusement ses collections en veillant à ce que les produits soient entièrement naturels, authentiques et exempts d’additifs. S’inspirant de l’art de la thérapie alimentaire, Double Wishes élève la recherche du bien-être en la rendant agréable et pratique. Chaque collection incarne l’engagement de la marque à enrichir les rituels quotidiens de bienfaits naturels, faisant de chaque jour un pas vers une meilleure santé.

Célia Talbot : Prix Jeune entrepreneur.e

Citron par Célia

Emplacement : Québec (Québec)

Citron par Célia est une entreprise créative qui propose des services de chef à domicile, cocktails et gâteaux pour les petits et grands événements dans la région de Québec. La compagnie a pour valeurs la consommation responsable, les produits locaux et saisonniers, et l’utilisation de vaisselle de qualité afin de réduire les déchets pendant les événements. L’unicité de chaque personne est au cœur des créations de Citron. L’idéation culinaire permet de raconter une histoire, de communiquer des émotions et de créer des moments mémorables autour de la nourriture. Qu’il s’agisse d’un gâteau inspiré d’un voyage marquant, d’une bouchée aux saveurs nostalgiques de l’enfance ou d’un cocktail festif qui donne le coup d’envoi d’une fête d’anniversaire, Citron s’inspire de sa clientèle pour lui offrir une célébration unique.

À PROPOS DE CAP SUR MES AFFAIRES

Futurpreneur et Objectif avenir RBC, sont fiers de soutenir Cap sur mes affaires , une série d’ateliers virtuels et gratuits en trois parties qui vous aideront à développer votre idée, à commencer votre plan d’affaires et à créer un flux de trésorerie viable pour votre entreprise, tout en établissant des liens avec des entrepreneur.e.s aux vues similaires dans votre communauté et dans tout le Canada. Si vous avez besoin d’aide pour développer votre idée d’entreprise, si vous avez une idée d’entreprise solide ou si vous avez récemment lancé une petite entreprise que vous souhaitez développer, inscrivez-vous dès aujourd’hui à notre prochaine série d’ateliers. Les participant.e.s qui suivent au moins deux des ateliers peuvent bénéficier gratuitement d’un accompagnement individuel de la part de nos entrepreneur.e.s en résidence, afin de les aider à renforcer leur idée et leur plan.

À PROPOS DE FUTURPRENEUR

Futurpreneur est un organisme national à but non lucratif qui offre un financement sans garantie, un mentorat et des ressources aux jeunes entrepreneur.e.s âgé.e.s de 18 à 39 ans qui souhaitent créer ou développer leur entreprise au Canada. L’organisme, qui a pour mandat d’aider les jeunes entrepreneur.e.s à concrétiser leurs idées d’entreprise, offre un soutien et des ressources bilingues (anglais et français) pour aider les propriétaires d’entreprises à se lancer et à réussir.

Fondé en 1996, l’organisme a été créé pour promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes au Canada en tant que pilier essentiel de la diversification de l’économie, de la création d’emplois et de la promotion d’un avenir durable. Depuis, Futurpreneur a aidé plus de 17 700 jeunes entrepreneur.e.s à lancer ou à acquérir de petites entreprises en croissance dans tout le Canada. Futurpreneur est un membre fondateur de l’ Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20 , le représentant canadien du réseau Youth Business International et l’hôte canadien de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat .

