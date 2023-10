Sorenson y GlobalVRS se unen para ampliar la accesibilidad a las comunicaciones

SALT LAKE CITY, Oct. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sorenson, el proveedor líder de servicios de comunicación inclusivos para comunidades de personas sordas, con problemas de audición y que hablan diversos idiomas en todo el mundo, anunció hoy que los clientes existentes de GlobalVRS, un proveedor de servicios de retransmisión de video, han sido transferidos a Sorenson a partir del 1 de octubre de 2023. Durante los últimos meses, Sorenson y GlobalVRS han trabajado estrechamente con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para garantizar que los clientes experimenten una transición fluida de servicios y un acceso continuo a los servicios de retransmisión de video (VRS).



La continuación de los servicios de GlobalVRS con Sorenson es un hito importante que ampliará el alcance de la tecnología accesible para las comunidades de personas sordas y sordociegas. Es un testimonio del compromiso de ambas empresas de brindar servicios lingüísticos innovadores e inclusivos para conectar a personas de todo el mundo.

“Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a los clientes de GlobalVRS a la familia Sorenson y ofrecer servicios de accesibilidad aún más completos e innovadores”, dijo Jorge Rodriguez, director ejecutivo de Sorenson. “GlobalVRS y Sorenson están alineados en nuestro compromiso de prestar servicios a las comunidades de personas sordas, sordociegas, con problemas de audición y diversas para conectar a las personas más allá de las palabras. Juntos, seguiremos derribando las barreras de la comunicación”.

Bajo Sorenson, los servicios de GlobalVRS seguirán estando disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con acceso a intérpretes de lengua de signos estadounidense (ASL) que transmiten llamadas nacionales e internacionales entre personas sordas y oyentes en español e inglés, así como un servicio dedicado para personas sordociegas que usan ASL y braille.

Los clientes que hicieron la transición de GlobalVRS y tengan preguntas o inquietudes pueden comunicarse con Sorenson por correo electrónico a support@sorenson.com o por videollamada al 801-386-8500. Cualquier inquietud anterior al 1 de octubre de 2023 aún debe enviarse a GlobalVRS por correo electrónico a help@globalvrs.com o por videollamada al 877-326-5457.

