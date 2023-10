Infodis poursuit sa stratégie de croissances externes et renforce sa présence au niveau national et européen avec le rachat de la société QUODAGIS Integration

Infodis, leader dans les services d’intégration, d’infogérance et de soutien aux infrastructures informatiques, annonce l’acquisition de la société QUODAGIS Integration, experte en intégration d'outils de gestion de services et de parcs informatiques (ITSM et ITAM).

Cette acquisition est une nouvelle étape de la stratégie de croissance externe d’Infodis, annoncée plus tôt cette année suite à l’entrée d’HLD au capital de la société et l’acquisition concomitante d’ATEXWEB, expert en ingénierie d’infrastructure.

Fort de vingt consultants spécialisés dans les solutions leaders du marché de l’ITSM et de l’ITAM que sont BMC et Matrix42, QUODAGIS Integration propose des services de conseil et d’intégration à plus de 100 clients. Ce rapprochement permettra à Infodis, qui dispose également de consultants certifiés et du partenariat Platinum EasyVista, de créer un pôle d’excellence Consulting et de proposer à ses clients une offre ITSM/ITAM multi-éditeurs. Infodis se réjouit de cette acquisition stratégique et d’accueillir les collaborateurs de QUODAGIS Integration au sein du groupe.

« Je suis ravi d'annoncer aujourd'hui l'acquisition de QUODAGIS Integration par Infodis. Cette union stratégique représente un tournant majeur, consolidant notre position à l'intersection des métiers d'infrastructures et de support utilisateur. Elle renforce notre expertise en consulting et intégration d'outils d'ITSM et d'ITAM, faisant de notre Groupe élargi un leader français incontesté dans ces domaines. Avec la création simultanée d'Infodis Iberica à Barcelone et l'ouverture de notre nouvelle agence à Toulouse, nous sommes plus que jamais tournés vers l'avenir. C'est une nouvelle page qui s'écrit, et l'enthousiasme est palpable au sein de nos équipes. » Stéphane CLEMENT - Président Infodis

« QUODAGIS a opéré ces dernières années des changements importants qui ont favorisé sa croissance et lui ont permis de se différencier vis-à-vis de la concurrence, en particulier sur le marché de l’ITSM/ITAM. QUODAGIS a ainsi noué des partenariats durables avec des éditeurs majeurs du marché comme BMC Software et Matrix42. Le rapprochement avec Infodis s’inscrit pleinement dans cette logique d’accélération du développement de l'activité et dans son ambition de devenir le leader de son marché en France. L’intégration de QUODAGIS Integration chez Infodis permettra de tirer parti des ressources, des technologies et des présences respectives sur le marché pour mieux servir les clients et élargir notre portée. » Roland MOR - Président Quodagis

« Rejoindre le Groupe Infodis est une véritable opportunité pour nos clients, qui vont bénéficier d'une gamme de services étendue et de véritables synergies entre les offres. Cette opération permettra de leur fournir des solutions d’ITSM et d’ITAM toujours plus puissantes et innovantes, afin de placer la gestion des services au cœur de leur organisation. Parmi les options qui s’offraient à nous, nous avons choisi Infodis car nous partageons les mêmes valeurs humaines et la même culture de la satisfaction client. » Jean-Christophe LOPPIN - Directeur de l’activité QUODAGIS Integration