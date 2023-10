Entrepreneur Mikhail Peleg plaide en faveur de l'éducation et de l'alphabétisation lors de l'événement de la Journée internationale de l'alphabétisation de l'UNESCO

Paris, 04 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seen & Heard Media a aujourd'hui publié les points saillants du discours de l'entrepreneur Mikhail Peleg qui a récemment assisté à l'événement de la Journée Internationale de l'Alphabétisation (JIA), qui s'est tenu au siège de l'UNESCO à Paris, France, le 8 septembre 2023.

Dans son discours, Mikhail Peleg a attiré l'attention sur les statistiques alarmantes concernant les disparités mondiales en matière d'éducation. Environ 244 millions d'enfants et de jeunes dans le monde sont exclus de l'école, tandis que 763 millions d'adultes souffrent de lacunes en matière de compétences de base en lecture et écriture. Selon les données de l' UNESCO , il faudra environ 69 millions d'enseignants pour parvenir à une éducation primaire et secondaire universelle d'ici 2030.

En tant qu'entrepreneur accompli et profondément passionné par l'éducation, Mikhail Peleg consacre de plus en plus ses efforts philanthropiques à la lutte contre l'analphabétisme à l'échelle mondiale. Son engagement envers l'éducation et son potentiel de transformation l'ont amené à lancer sa propre initiative à but non lucratif axée sur l'autonomisation des communautés défavorisées grâce à l'accès à l'éducation.

Lors de l'événement de la JIA, Mikhail Peleg a exprimé son intention de collaborer avec des organismes de bienfaisance renommés, tels que la Fondation Clinton ou l'Association internationale de l'alphabétisation. En s'associant à des organisations établies, Peleg vise à faciliter l'accès à l'éducation, aux opportunités et aux ressources qui favoriseront le développement de compétences essentielles en lecture, écriture, communication et pensée critique chez les enfants du monde entier.

Peleg a souligné l'importance primordiale de l'éducation, en particulier dans les régions du monde touchées par des crises. L'éducation représente un phare d'espoir, offrant la meilleure voie vers la construction de sociétés pacifiques. Dans les régions touchées par des crises, où les conflits et l'instabilité perturbent les vies et perpétuent les cycles de pauvreté, l'éducation revêt une importance encore plus cruciale.

L'alphabétisation, en particulier, joue un rôle essentiel dans la promotion de la paix, de la stabilité, de la reconstruction sociale et économique, ainsi que du développement global dans les régions confrontées à des crises. Fournir une éducation accessible et de qualité dans ces zones est non seulement une question d'autonomisation des individus, mais aussi une étape cruciale pour favoriser le développement de communautés résilientes capables de surmonter les défis et d'embrasser le progrès.

Mikhail Peleg a partagé sa perspective sur l'importance du développement de l'alphabétisation dans les régions affectées par les conflits. En donnant aux individus les moyens de lire, écrire et accéder aux connaissances, l'alphabétisation ouvre non seulement des portes à des opportunités économiques, mais favorise également la compréhension, la tolérance et l'empathie au sein de communautés diverses. Elle agit comme un catalyseur de changement positif et facilite la cohésion sociale en période de turbulences.

La participation de Peleg à l'événement de la JIA a démontré son engagement inébranlable à faire de l'éducation un droit fondamental accessible à tous. Alors qu'il continue de plaider en faveur d'initiatives d'alphabétisation à l'échelle mondiale, ses efforts s'alignent sur la mission de l'UNESCO visant à bâtir un monde où l'éducation devient la pierre angulaire d'une société durable et harmonieuse.