Mon Commerce en Ligne étend son accompagnement numérique aux entreprises de services

MONTRÉAL, 04 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous sommes heureux d'annoncer la prolongation du programme Mon Commerce en Ligne jusqu'au 31 mars 2025, avec des critères d'admissibilité élargis pour inclure également les entreprises de services. Que vous soyez propriétaire d'un salon de coiffure, d'un restaurant, d'un atelier de réparation mécanique ou que vous fournissiez des services professionnels, le programme vous offre un accompagnement numérique personnalisé pour renforcer votre présence en ligne et stimuler vos ventes.

Depuis son lancement en octobre 2021, le programme a déjà accompagné plus de 2 500 entrepreneur·ses, les aidant à développer la maturité numérique de leur entreprise quels que soient leurs enjeux : acquisition et conversion de la clientèle, développement de site web vitrine ou transactionnel, amélioration de l’expérience client·e, optimisation des processus d’affaires en ligne et hors ligne, stratégie de référencement, et bien plus encore.

Issue de la collaboration entre l'Association québécoise des technologies (AQT) et l'École des entrepreneurs du Québec (EEQ), Mon Commerce en Ligne propose, grâce à l'appui financier du gouvernement du Québec et du Canada, jusqu’à 14 heures d’accompagnement individuel, ainsi qu’une multitude de ressources pour mieux outiller les PME du Québec dans leur progression numérique.

Mon Commerce en Ligne est désormais accessible à toutes les PME qui proposent des produits ou des services aux consommateur·trices, ayant moins de 100 employé·es et moins de 5 succursales. Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez moncommerceenligne.org

« Je suis extrêmement heureuse de prendre part à cette importante annonce qui vise à aider nos entreprises, qu'elles soient du secteur du commerce de détail ou des services, à accélérer leur transformation numérique. Je suis particulièrement fière que les technologies québécoises soient mises à contribution et qu'elles puissent jouer un rôle clé dans l'essor de ce secteur. L'équipe de Mon Commerce en Ligne veillera à ce que les entreprises puissent franchir les étapes de transformation numérique en fonction de leurs ambitions tout en tenant compte de leur réalité. Notre objectif est de leur permettre de gagner en confiance et en autonomie dans l’incontournable réalité du numérique », déclare Nicole Martel, PDG de l’AQT.

« Je suis reconnaissant d’avoir accès à des expert·es qui comprennent notre réalité et notre modèle d’affaires. Les conseils que je reçois répondent à nos valeurs familiales basées sur le service-client. »

Alexandre Dostie

Quincaillerie G.H. Berger

« Mon accompagnateur du programme m’a donné des outils pour augmenter mes ventes. Ensemble, on est revenus à la base de mon site web et on l’a complètement restructuré. »

Étienne Girard

Alimentation Transbec

« J’ai beaucoup apprécié les séances d'accompagnement. Ma conseillère a réussi par son expertise à me partager les outils nécessaires afin que je puisse devenir autonome dans la gestion de mes différentes plateformes numériques. Je possède maintenant toutes les clés pour mettre en place une stratégie numérique efficace pour mon entreprise. »

Martine Grenier

Esthétique Martine Grenier

Mon Commerce en Ligne est une initiative de l’Association québécoise des technologies (AQT) en partenariat avec l’École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) subventionnée par les gouvernements du Québec et du Canada pour soutenir les PME québécoises œuvrent dans les secteurs du commerce et des services dans l'adoption des technologies et des services numériques.

