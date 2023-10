La haine est une proposition perdante

WINNIPEG, Manitoba, 04 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, a publié la déclaration suivante en réaction au résultat de l’élection au Manitoba.



« Nous félicitons Wab Kinew, premier ministre nouvellement élu, et le NPD du Manitoba de la victoire remarquable historique remportée hier soir. Wab et le NPD ont offert le changement positif que les Manitobains et Manitobaines cherchaient—de meilleurs soins de santé, des coûts plus bas et de bons emplois. »

« L’électorat du Manitoba a montré que le recours à des tactiques de haine et de division pendant une campagne électorale est une proposition perdante. Dans l’intimité de l’isoloir, les Manitobains et Manitobaines ont montré le meilleur de leur nature, plutôt que le pire comme les y incitait le PC du Manitoba. »

« Il était répréhensible de voir les progressistes-conservateurs du Manitoba mettre fin à leur campagne en tentant d’exploiter le racisme à l’égard des personnes autochtones et le sentiment anti-2SLGBTQI+ à des fins électorales. Ce fut très encourageant de voir les Manitobains et Manitobaines rejeter carrément leurs messages d’intolérance. »

« J’ai été fière de voir les travailleurs et travailleuses s’opposer aux antécédents du PC pour ce qui est d’imposer des lois de restriction des salaires dans le secteur de la santé et de porter atteinte aux droits des travailleurs et travailleuses. Des membres du personnel de la santé, des fonctionnaires provinciaux et municipaux, des membres de syndicats des secteurs privé et public et d’innombrables autres personnes se sont mobilisés pour faire du porte à porte et parler à leurs voisins des enjeux de l’élection. »

« Les travailleurs et travailleuses se sont manifestés parce qu’ils savaient que les conservateurs de Stefanson ne pouvaient pas prétendre se soucier du coût très élevé de la vie après avoir refusé de verser un salaire équitable aux travailleurs et travailleuses et même s’en être pris aux syndicats les représentant. Les progressistes-conservateurs ont pu croire que leur discours antisyndical serait un argument gagnant parce que la campagne avait commencé sur fond de grèves à la Société manitobaine des alcools et des loteries et à la Société d’assurance publique du Manitoba. Mais en fin de compte, les conservateurs n’ont fait qu’attirer plus d’attention sur leur incompétence insensible. »

« La défaite de Stefanson et des conservateurs est un clair avertissement pour les hommes et femmes politiques de tout le pays qui songent à se faire élire par des attaques négatives et des messages d’intolérance. L’appel à l’extrémisme et à l’intolérance peut inciter les membres de la base du parti à se porter volontaires et à verser des dons, mais l’électorat du Manitoba a montré hier au pays entier que c’est une stratégie perdante pour remporter une élection. »

