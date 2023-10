Rush Factory Oyj

04.10.2023 klo 17.00

Sisäpiiritieto: Rush Factory Oyj saama sakkomaksu kiinteistön rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä





Maskun kunta lähettänyt Rush Factory Oyj:lle 2.10.2023 168 640 euron laskun sopimussakkona rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä. Yhtiön omistaman kiinteistön käyttöönottotarkastus olisi pitänyt suorittaa syyskuun aikana.

Yhtiö tulee valittamaan sakkomaksusta. Korkeimman oikeuden päätösten mukaan sakon tulee olla kohtuullinen ja lisäksi kommunikaatio kunnan edustajalta yhtiölle ei antanut odottaa sakkoa tulevaksi hallin ollessa näin lähellä valmistumista. Käyttöönottokatselmus tullaan suorittamaan pian.

Kiinteistön rakentaminen on viivästynyt mm. pandemian ja kaavamuutoksen johdosta ja rakentamisvelvoitteeseen on haettu kaksi kertaa jatkoaikaa. Vastoin joitain uutistietoja yhteydenottoihin on yhtiön toimesta vastattu.







Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.