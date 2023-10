MT Højgaard Holding A/S: Enemærke & Petersen og byggepartnerskabet HØST vinder flerårig rammeaftale med Hørsholm Kommune

MT Højgaard Holdings forretningsenhed Enemærke & Petersen og partnerne i byggepartnerskabet HØST (Hørsholm Kommunes Strategiske Team) har i dag vundet Hørsholm Kommunes udbud af en rammeaftale for bygge- og renoveringsprojekter, der gennemføres i de kommende 4-6 år. Byggepartnerskabet udgøres udover Enemærke & Petersen af arkitektfirmaet Nøhr & Sigsgaard, det rådgivende ingeniørfirma Dominia og landskabsarkitekterne Kragh & Berglund.

Den samlede værdi af rammeaftalen udgør maksimalt 512 mio. kr.

”Vores team kommer med omfattende erfaring fra det strategiske partnerskab TRUST II, som løser byggeprojekter for Københavns Kommune. Her har vi oplevet, at partnerskabet er en af nøglerne til at løse mange af de udfordringer, som findes i byggebranchens klassiske strukturerer. I dag er vi kommet så langt, at vi forstår de processer og mekanismer, der er grundvilkårene for et arbejdsfællesskab, der skaber værdi for alle i partnerskabet. Vi er glade for at få lejlighed til at bære denne erfaring og helt særlige tilgang ind i samarbejdet med Hørsholm Kommune,” siger partnerskabsdirektør i Enemærke & Petersen, Morten Enkebølle.

MT Højgaard Holdings forretningsenheder Enemærke & Petersen og MT Højgaard Danmark har allerede etablerede, flerårige strategiske byggepartnerskaber med Københavns Kommune, Region Hovedstaden samt boligorganisationerne KAB og Civica, og i sidste måned indgik MT Højgaard Danmark og lokale partnere desuden et strategisk partnerskab med Furesø Kommune. Det er et fokusområde for koncernen at indgå flere strategiske partnerskaber og andre nære samarbejder med bygherrer og rådgivere for at sikre effektive byggerier til aftalt tid og aftalt pris, reducere risikoen for konflikter og opnå større forudsigelighed i koncernens aktiviteter.

I 2. kvartal 2023 stod de strategiske byggepartnerskaber og andre samarbejdsprojekter, inkl. projekter med tidlig involvering og faseopdelte udbud, for 24% af koncernens samlede ordreindgang og 37% af den samlede omsætning.

Den nye aftale med Hørsholm Kommune ændrer ikke koncernens forventninger til 2023.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Vedhæftet fil