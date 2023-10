Communiqué de presse – Ivry-sur-Seine, le 4 octobre 2023

Fnac Darty et CEVA Logistics signent un accord

en vue de la création d’une entreprise commune

dédiée à la logistique e-commerce et au SaaS Marketplace

Fnac Darty et CEVA Logistics annoncent aujourd’hui signer un accord en vue d’établir une entreprise commune (joint-venture) dont l’ambition serait de devenir un acteur majeur européen du marché de la logistique e-commerce et du SaaS Marketplace.

Cette entreprise commune, reposant sur les expertises de Fnac Darty et de CEVA Logistics, se nommerait WEAVENN et proposerait une offre unique, totalement intégrée, combinant les meilleures solutions technologiques de marketplace et une logistique performante pour la distribution multicanale. Cette offre inédite sur le marché répondrait à l’ensemble des besoins des acteurs du e-commerce, tels que la gestion complète des marketplaces, les ventes directes aux consommateurs, ou la livraison omnicanale.

L’entreprise commune apporterait à ses clients la puissance et la crédibilité des deux experts : le groupe Fnac Darty, fort d’un réseau de près de 1 000 magasins couplé à un modèle omnicanal éprouvé de 24 millions de visiteurs uniques mensuels sur ses sites internet, et de CEVA Logistics, un leader mondial de la logistique de tierce partie, qui s’appuie sur un réseau couvrant plus de 170 pays et sur une plateforme de fulfillment1 internationalement reconnue, Shipwire. CEVA Logistics est une filiale du Groupe CMA CGM.

“Avec plus d’1 milliard de lignes de commandes en 2022, l’e-commerce est devenu un élément central de notre activité logistique et de notre expertise. En nous associant avec un leader du secteur, reconnu pour sa qualité de service aux consommateurs, tel que Fnac Darty, nous pourrions créer une solution de fulfillment bénéficiant des meilleures solutions technologiques et capable d’accompagner la croissance du marché, en satisfaisant aux exigences d’efficacité, d’accessibilité, de transparence et de visibilité des vendeurs e-commerce", déclare Mathieu Friedberg, PDG de CEVA Logistics.

Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty ajoute : « Plus de 40 millions de Français font aujourd’hui confiance au groupe Fnac Darty, et nos enseignes ont su prendre, depuis plus d’une décennie, le virage du e-commerce pour proposer une expérience client omnicanale reconnue dans le monde de la distribution. La Fnac, pionnière dans ce domaine, a ainsi lancé sa marketplace en s’appuyant sur sa propre solution technologique dès 2009. De son côté, Darty est notamment célèbre pour le savoir-faire unique de son service après-vente ; récemment, l’enseigne s’est distinguée pour la qualité de sa livraison dernier kilomètre et ses offres de reprise de matériel et de produits de seconde vie. Nous associer à CEVA, leader mondial de la logistique, c’est poursuivre la recherche de services à forte valeur ajoutée pour nos clients, au cœur de notre plan stratégique Everyday. Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous définirons de nouveaux standards de qualité et d’efficience pour nos partenaires marchands et nos millions de clients particuliers. »

Ce nouveau projet de partenariat démontre la volonté des deux groupes de se renforcer sur un marché européen adressable évalué à environ 80 milliards d’euros2 et dont la croissance est estimée à plus de 10% par an. A horizon 5 ans, le chiffre d’affaires de l’entreprise commune pourrait s’élever à plus de 200 millions d’euros et afficher une marge opérationnelle à deux chiffres. La coopération envisagée prendrait la forme d'une entreprise commune détenue à 50-50 entre Fnac Darty et CEVA Logistics, opérationnelle dès 2024, sous réserve d'approbation par les autorités compétentes.

À propos de Fnac Darty :

Présent dans 13 pays, Fnac Darty est un leader européen de la vente de produits de divertissement et de loisirs, d'électronique grand public et d'électroménager. Le Groupe, qui compte plus de 25 000 collaborateurs, dispose d'un réseau multiformat de 987 magasins à fin décembre 2022, et se positionne comme un acteur majeur du e-commerce en France (près de 24 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omnicanal de premier plan, Fnac Darty a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros en 2022, dont 22% en ligne. Pour plus d’information : www.fnacdarty.com

À propos de CEVA Logistics :

CEVA Logistics, un leader mondial de la logistique de tierce partie, fournit des solutions globales de chaîne d'approvisionnement pour connecter les personnes, les produits et les fournisseurs dans le monde entier. Basé à Marseille, CEVA Logistics propose une large gamme de solutions personnalisées de bout en bout en logistique contractuelle et transport aérien, maritime, terrestre et de véhicules finis. CEVA Logistics est présent dans 170 pays à travers le monde avec près de 110 000 employés répartis dans plus de 1 300 sites. Avec un chiffre d'affaires pro forma de 18,7 milliards de dollars en 2022, CEVA Logistics fait partie du Groupe CMA CGM, acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques.

Pour de plus amples informations, consulter www.cevalogistics.com

1 Ensemble des processus de traitement, de service d'emballage, de solutions logistiques et de gestion des commandes réalisées sur un site e-commerce, depuis la première étape qu'est la commande d'un article jusqu'à sa livraison chez le client final.

2 Marché logistique e-commerce en Europe selon Global e-commerce Logistics 2023 - Ti Research – Mars 2023

