Novotech nomme la Dre Judith Ng-Cashin au poste de directrice médicale afin de stimuler ses services médicaux mondiaux

BOSTON, 04 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique avec des capacités d'exécution mondiales, a annoncé aujourd'hui la nomination de la Dre Judith Ng-Cashin au poste de directrice médicale.



Apprenez-en davantage sur la Dre Judith Ng-Cashin ici

La Dre Ng-Cashin, qui apporte 20 années d'expérience internationale dans les domaines pharmaceutique, biotechnologique et des CRO notamment à des postes de directrice médicale, sera basée aux États-Unis et dirigera l'équipe mondiale des services médicaux de Novotech.

D'après le Dr John Moller, PDG de Novotech, la nomination d'une dirigeante médicale d'un calibre tel que celui de la Dre Ng-Cashin représente un avancement significatif pour Novotech et ses clients biotechnologiques.

« La Dre Ng-Cashin dirigera notre stratégie de phase avancée multi-régionale et assurera la prestation de grande qualité de services médicaux à nos clients et patients. Dans le cadre de ses fonctions, elle soutiendra également nos opérations mondiales établies et nos équipes locales dédiées conçues pour faire progresser le développement clinique biotechnologique d'une phase précoce à avancée », a déclaré le Dr Moller

Le Dr Moller a ajouté : « La Dre Ng-Cashin a occupé des postes de directrice médicale au sein de plusieurs entreprises biotechnologiques, ainsi que des postes de haute direction chez GSK, Syneos et IQVIA. Elle sert de conseillère en développement et commercialisation de Duke University New Ventures et a dirigé des équipes dans toutes les étapes du cycle de vie des produits, notamment les aspects précliniques, cliniques, réglementaires, des affaires médicales, de la sécurité et de la qualité, ainsi que dans l'ensemble du domaine thérapeutique et le développement et la gestion de portefeuilles complets d'entreprises. »

Les domaines d'expertise médicale de la Dre Ng-Cashin incluent les maladies infectieuses, l'hématologie, l'oncologie, les maladies rares et la dermatologie. Plus récemment, elle occupait le poste de présidente-directrice générale de JNC Consulting, conseillant des clients biopharmaceutiques et universitaires sur des stratégies cliniques et réglementaires.

La Dre Ng-Cashin a occupé des postes de direction notamment chez Eagle Pharmaceuticals en tant que directrice médicale et directrice de la R&D, chez AOBiome Therapeutics en tant que directrice médicale et chez Syneos Health en tant que directrice scientifique. Chez GSK, elle a occupé les postes de vice-présidente de l'excellence et de la qualité et de vice-présidente et directrice mondiale du centre de développement de médicaments contre les maladies infectieuses. Elle a également supervisé la transition de Stiefel en service de R&D pharmaceutique de GSK en tant que vice-présidente pour la dermatologie.

La Dre Ng-Cashin a récemment terminé son second mandat au sein du conseil d'administration de DIA et siège actuellement au sein du comité consultatif scientifique de Revibe Technologies.

Novotech compte plus de 3 000 employés repartis dans 25 zones géographiques et 34 bureaux, notamment aux États-Unis, en Grande Chine, en Corée du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe.

La CRO propose aux entreprises biotechnologiques une suite unique et inégalée de services de phase précoce à tardive à travers l'Europe et les États-Unis, avec une base en Asie-Pacifique, où la société s'est forgée la réputation de fournir des essais cliniques accélérés de haute qualité.

Reconnue pour ses contributions à la pointe du secteur, Novotech s'est vue décerner de nombreuses récompenses prestigieuses, parmi lesquelles le Prix du leadership d'une CRO 2023 et les prix de Meilleure CRO pour les thérapies cellulaires et géniques 2022 et 2023. De plus, la société a remporté le Prix de la société de recherche contractuelle de l'année en Asie-Pacifique en 2022 et en 2023. Son engagement en matière de collaboration se reflète dans les 50 accords de partenariat d'avant-garde qu'elle a signés au cours des trois dernières années.

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Fondée en 1997, Novotech est reconnue au niveau international en tant que principale organisation de recherche contractuelle (CRO) centrée sur l'Asie-Pacifique avec des capacités d'exécution mondiales. La Société est une CRO clinique dotée de laboratoires, d'installations de phase I, de services de conseils sur le développement de médicaments et d'une expertise réglementaire. Elle a acquis de l'expérience dans plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de la phase I à la phase IV et des études de bioéquivalence. Novotech compte plus de 3 000 employés dans le monde répartis dans 34 bureaux. Novotech est positionnée pour servir de partenaire et d'alliée auprès de sponsors biotechnologiques, biopharmaceutiques et pharmaceutiques qui mènent des essais cliniques en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe.

