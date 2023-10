PHAXIAM reçoit un avis de conformité du Nasdaq

Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 4 octobre 2023, 22h05 CEST – PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext : PHXM), annonce aujourd'hui avoir reçu la confirmation du Nasdaq d’être à nouveau en conformité avec la règle de cotation 5550(a)(2).

Avec un cours de clôture des American Depositary Shares (« ADS ») de PHAXIAM supérieur à

1,00 $ par ADS pendant les 10 jours ouvrables consécutifs du 18 septembre au 29 septembre 2023, PHAXIAM est de nouveau en conformité avec la règle de cotation 5550(a)(2).

Le 7 octobre 2022, PHAXIAM, anciennement Erytech Pharma, avait reçu une notification du Nasdaq Stock Market LLC indiquant que, sur la base d'un prix de clôture inférieur à 1,00 $ par ADS au cours des 30 jours ouvrables consécutifs précédents, la Société ne satisfaisait plus à la règle du Nasdaq sur le prix minimum par action.

Le 27 juillet 2023, PHAXIAM annonçait un regroupement de ses actions et ADS à raison de 10 pour 1 afin de remédier à ce défaut de conformité, et le regroupement des actions et ADS a été effectif le 18 septembre 2023.

Le Nasdaq ayant notifié que la Société s'était remise en conformité, ce sujet est désormais clos.

À propos de PHAXIAM Therapeutics

PHAXIAM est une société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société s'appuie sur une approche innovante basée sur l'utilisation de phages, des virus naturels tueurs de bactéries. PHAXIAM développe un portefeuille de phages ciblant 3 des bactéries les plus résistantes et les plus dangereuses, qui représentent à elles seules plus des deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa.

PHAXIAM est cotée sur le Nasdaq Capital Market aux Etats-Unis (ticker : PHXM) et sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135, ticker : PHXM). PHAXIAM fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.phaxiam.com

Contacts

PHAXIAM

Eric Soyer

COO & CFO

Directeur Général Délégué

+33 4 78 74 44 38

investors@phaxiam.com



NewCap

Mathilde Bohin / Dušan Orešanský

Relations investisseurs

Arthur Rouillé

Relations Médias

+33 1 44 71 94 94

phaxiam@newcap.eu

