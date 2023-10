eXpリアルティ (eXp Realty)、EXPCON 2023でトップエージェントにスポットライトを当てる

ワシントン州ベリンガム発, Oct. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「地球上で最もエージェント中心の不動産取引業者 (the most agent-centric real estate brokerage on the planet™)」であり、eXpワールド・ホールディングス (eXp World Holdings, Inc.) (NASDAQ: EXPI) の主要子会社である eXpリアルティ (eXp Realty ®) は、同社の年次EXPCON 2023で39のトップエージェントとチームを表彰した。



ラスベガスで10月2日から5日まで開催されているEXPCON 2023は、世界トップクラスの不動産プロフェッショナルが集う同社独自のイベントである。今年のイベントでは、イノベーションと人工知能を活用した事業推進に焦点を当てた。

eXpリアルティの創設者兼CEOであるグレン・サンフォード (Glenn Sanford) は、チーフ・グロース・オフィサーであるマイケル・バルデス (Michael Valdes)、チーフ・ストラテジー・オフィサーのレオ・パレハ (Leo Pareja) と共に、eXpリアルティの39のエージェントとチームが2022年に達成した卓越した業績と貢献を誇りをもって賞賛した。これらの卓越したエージェントは、米国、カナダ、および国際的なサイド、GCI、取扱高に基づくトップの個人およびチームを含めた様々なカテゴリーで表彰された。

サンフォードは次のように述べている。「成功とは、一個人や一企業だけのことではなく、互いに力を与え合い、潜在能力を最大限に発揮できるようなコミュニティを作ることなのです。」「昨年に卓越した業績を達成したエージェントたちを表彰できることを誇りに思います。地球上で最もエージェント中心のブローカーとして、私たちはエージェントのサポートに鋭くフォーカスしています。私はeXpコミュニティ全体を代表して、彼らの素晴らしい功績と貢献に感謝し、賞賛します。」

受賞者は次のとおり。

サイド部門トップ個人、米国 #1 – ジョン・スカリア (John Scalia)、フロリダ #2 – チャールズ "チャック" ウィリアムソン (Charles “Chuck” Williamson), ノースカロライナ州ウィルソン #3 – シェリル・フック (Sheryl Houck)、フロリダ

サイド部門トップ個人、カナダ #1 – マーク・バージル (Mark Verzyl)、アルバータ #2 – シャノン・ランシー (Shannon Runcie)、サスカチュワン #3 – レイチェル・バンデルビーン (Rachel Vanderveen)、アルバータ

サイド部門トップ個人、国際 #1 – クリストファー・エイブラハム (Christopher Abraham)、英国、グレートブリテン #2 – クレア・ビルトン (Claire Bilton)、英国、グレートブリテン #3 – マーク・ブカナン (Mark Buchanan)、英国、グレートブリテン

GCI部門トップ個人、米国 #1 – ジョン・スカリア (John Scalia)、フロリダ #2 – スーミン・キム (Soomin Kim)、テキサス州オースティン #3 – チャールズ "チャック" ウィリアムソン (Charles “Chuck” Williamson), ノースカロライナ州ウィルソン

GCI部門トップ個人、カナダ #1 – レイチェル・バンデルビーン (Rachel Vanderveen)、アルバータ #2 – ゼ・ゲング (Zhe Geng)、ブリティッシュコロンビア #3 – マーク・バージル (Mark Verzyl)、アルバータ

GCI部門トップ個人、国際 #1 – リー・マルティナッツィ (Leigh Martinuzzi)、オーストラリア #2 – クリストファー・エイブラハム (Christopher Abraham)、英国、グレートブリテン #3 – ビョルン・クンツェル (Bjorn Kunzel)、オーストラリア

GCI部門トップ個人、eXp商業用不動産 ヨシミ・アサノ (Yoshimi Asano)、テキサス

取扱高部門トップ個人、米国 #1 – ジョン・スカリア (John Scalia)、フロリダ #2 – チャンドラ・カラダー・レディ・ベナプサ (Chandra Kaladhar Reddy Vennapusa)、ワシントン州ボセル #3 – チャッド・ヘザーマン (Chad Hetherman)、ノースカロライナ州ハンタースヴィル

取扱高部門トップ個人、カナダ #1 – レイチェル・バンデルビーン (Rachel Vanderveen)、アルバータ #2 – ゼ・ゲング (Zhe Geng)、ブリティッシュコロンビア #3 – マーク・バージル (Mark Verzyl)、アルバータ

取扱高部門トップ個人、国際 #1 – クリストファー・エイブラハム (Christopher Abraham)、英国、グレートブリテン #2 – トーマス・ハウ (Thomas Howe)、英国、グレートブリテン #3 – クレア・ビルトン (Claire Bilton)、英国、グレートブリテン

取扱高部門トップチーム、米国 #1 – ザ・ショート・ターム・ショップ (The Short Term Shop)、15市場 #2 – #チームファスト (#TEAMFAST)、カリフォルニア州ベイエリア #3 – ビア・ホーム・チーム (Beer Home Team)、カリフォルニア州南部

取扱高部門トップチーム、カナダ #1 – アフィニティ・リアル・エステート (Affinity Real Estate)、オンタリオ #2 – ザ・ジェニファー・ジョーンズ・チーム (The Jennifer Jones Team)、オンタリオ #3 – インフィル・ハブ・グループ (Infill Hub Group)、アルバータ

取扱高部門トップチーム、国際 #1 – コンサルタン (Consultan)、ポルトガル #2 – ワン・シックスティーン・グループ (One Sixteen Group)、プエルトリコ #3 – ヌノ・ベンセスラウ - ラクジュアリー・リアル・エステート (Nuno Venceslau - Luxury Real Estate)、ポルトガル

サイド部門トップチーム、米国 #1 – ザ・ショート・ターム・ショップ (The Short Term Shop)、15市場 #2 – #チームファスト (#TEAMFAST)、カリフォルニア州ベイエリア #3 –マークZホーム・セリング・チーム (Mark Z Home Selling Team)、ミシガン州デトロイト都市部

サイド部門トップチーム、カナダ #1 – アトキンソン・チーム (Atkinson Team)、アルバータ #2 – インフィル・ハブ・グループ (Infill Hub Group)、アルバータ #3 – アフィニティ・リアル・エステート (Affinity Real Estate)、オンタリオ

サイド部門トップチーム、国際 #1 – ジェームズ・コンヤーズ・チーム (James Conyers Team)、南アフリカ #2 – コンサルタン (Consultan)、ポルトガル #3 – ワン・シックスティーン・グループ (One Sixteen Group)、プエルトリコ

GCI部門トップチーム、米国 #1 – ザ・ショート・ターム・ショップ (The Short Term Shop)、15市場 #2 – #チームファスト (#TEAMFAST)、カリフォルニア州ベイエリア #3 – ビア・ホーム・チーム (Beer Home Team)、カリフォルニア州南部

GCI部門トップチーム、カナダ #1 – アフィニティ・リアル・エステート (Affinity Real Estate)、オンタリオ #2 – ザ・ジェニファー・ジョーンズ・チーム (The Jennifer Jones Team)、オンタリオ #3 – アトキンソン・チーム (Atkinson Team)、アルバータ

GCI部門トップチーム、国際 #1 – ワン・シックスティーン・グループ (One Sixteen Group)、プエルトリコ #2 – チーム・アーノー・イモビリエ (Team Arnaud Motreff Immobilier)、フランス #3 – コンサルタン (Consultan)、ポルトガル

年間新人賞 (Rookies of the Year) eXpリアルティ: チャンドラ・カラダー・レディ・ベナプサ (Chandra Kaladhar Reddy Vennapusa)、ワシントン 国際: モニカ・ロドリゲス・ガルシア (Monica Rodriguez Garcia)、プエルトリコ eXpカナダ (eXp Canada): ジェイク・ニコル (Jake Nicolle)、オンタリオ州アンカスター eXp商業用不動産 (eXp Commercial): セーラ・クーリー (Sarah Cooley)、ノースカロライナ・サウスカロライナ

年間メンター賞 (Mentor of the Year) ブレット・ボナー (Brett Bonner)、ワシントン

年間ICON (ICON of Year) マイケル・ワイズマン (Michael Weisman)、メイン州ポートランドのeXpリアルティ不動産チームの創設者兼チームリーダー

ジェフリー・ブエトナー慈善家賞 (Jeffrey Buettner Philanthropist Award) ルナ・マライア・ディーツ (Luna Mariah Dietz)、オレゴン

年間人道活動賞 (Humanitarian of the Year) ジョン・ピュー (Jon Pugh)、カリフォルニア

影響力の高い女性賞 (Woman of Influence) ヴェロニカ・フィゲロア (Veronica Figueroa)、フロリダ







eXpワールド・ホールディングスについて

eXpワールド・ホールディングス (NASDAQ: EXPI) は、eXpリアルティ (eXp Realty®)、ビルベラ (Virbela®)、サクセス・エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) の持ち株会社である。

eXpリアルティは、米国、カナダ、英国、オーストラリア、南アフリカ、インド、メキシコ、ポルトガル、フランス、プエルトリコ、ブラジル、イタリア、香港、コロンビア、スペイン、イスラエル、パナマ、ドイツ、ドミニカ共和国、ギリシャ、ニュージーランド、チリ、ポーランド、ドバイに89,000人以上のエージェントを擁する世界最大の独立系不動産会社で、国際的な規模拡大を継続している。eXpワールド・ホールディングスは上場企業として、不動産プロフェッショナルに、生産目標や会社全体の成長への貢献に応じて株式報酬を得るユニークな機会を提供している。eXpワールド・ホールディングスとその事業は、革新的な住宅・商業仲介モデル、プロフェッショナルサービス、コラボレーションツール、自己啓発など、仲介と不動産テックのソリューションを各種提供している。このクラウドベースのブローカーは、ビルベラという没入型3Dプラットフォームを採用している。ビルベラはソーシャルでコラボレーティブなプラットフォームであり、エージェントのよりコネクテッドで生産的な仕事を可能にしている。サクセス (SUCCESS®) 誌とその関連メディアを中核とするサクセス・エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) は、1897年に設立され、パーソナルディベロップメントおよび職業能力開発のトップブランド・刊行物である。

詳しくは、 https://expworldholdings.com を閲覧されたい。

免責条項に関する記述

本書に記載されている記述には、経営陣の現在の見解および仮定に基づく将来の予想に関する記述やその他の将来の見通しに関する記述が含まれている場合があり、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれ、実際の結果、業績、または事象は、これらの記述で明示または黙示されているものとは大きく異なる可能性がある。このような将来の見通しに関する記述は、本書の日付時点のものであり、当社はこれを修正または更新する義務を負うものではない。これらの記述は将来の業績を保証するものではない。実際の業績が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性のある重要な要因には、事業またはその他の市場環境の変化、収益を増加させながら経費の増加を小幅な水準に抑えることの難しさ、および直近に提出されたフォーム10-Q四半期報告書およびフォーム10-K年次報告書を含むがこれに限定されない、当社の証券取引委員会 (Securities and Exchange Commission) 提出書類に随時詳述されているその他のリスクが含まれる。

報道関係者向け問い合わせ先:

eXpワールド・ホールディングス

mediarelations@expworldholdings.com

投資家向けの問い合わせ先:

デニース・ガルシア (Denise Garcia)

investors@expworldholdings.com