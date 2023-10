A eXp Realty coloca os seus melhores agentes em destaque na EXPCON 2023

BELLINGHAM, Oct. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty ®, “a corretagem imobiliária mais centrada nos agentes imobiliários no planeta” (the most agent-centric real estate brokerage on the planet™) e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc.(Nasdaq: EXPI), reconheceu 39 dos melhores agentes e equipes na EXPCON 2023, evento anual da empresa.



A EXPCON 2023, que foi realizada de 2 a 5 de outubro em Las Vegas, é o encontro exclusivo da empresa que reúne os melhores profissionais do setor imobiliário do mundo. O evento deste ano focou na inovação e no aproveitamento da inteligência artificial para impulsionar os negócios.

Glenn Sanford, fundador e CEO da eXp Realty, juntamente com Michael Valdes, Diretor de Crescimento (CGO) e Leo Pareja, Diretor de Estratégia (CSO), reconheceu com orgulho as extraordinárias conquistas e contribuições de 39 agentes e da equipe da eXp Realty em 2022. Esses agentes excepcionais foram reconhecidos em diversas categorias, abrangendo os melhores indivíduos e equipes com base no número de transações, volume de transações e receita bruta de comissões (GCI) nos EUA, Canadá e internacionalmente.

“O sucesso não diz respeito a uma pessoa ou uma empresa apenas; ele consiste em criar uma comunidade em que todos incentivam uns aos outros a atingirem o potencial máximo”, diz Sanford. “Tenho muito orgulho de prestigiar este grupo excepcional de agentes pelo seu excelente trabalho no ano passado. Como a corretagem mais centrada nos agentes imobiliários no planeta, focamos intensamente no apoio aos nossos agentes. Eu falo por toda a comunidade da eXp quando agradeço e parabenizo esses indivíduos por suas conquistas e contribuições incríveis”.

Os vencedores são:

Melhores indivíduos por número de transações, EUA 1º – John Scalia, Flórida 2º – Charles “Chuck” Williamson, Wilson, Carolina do Norte 3º – Sheryl Houck, Flórida

Melhores Indivíduos por número de transações, Canadá 1º – Mark Verzyl, Alberta 2º – Shannon Runcie, Saskatchewan 3º – Rachel Vanderveen, Alberta

Melhores Indivíduos por número de transações, Internacional 1º – Christopher Abraham — Grã-Bretanha, Reino Unido 2º – Claire Bilton — Grã-Bretanha, Reino Unido 3º – Mark Buchanan — Grã-Bretanha, Reino Unido

Melhores indivíduos por GCI, EUA 1º – John Scalia, Flórida 2º – Soomin Kim, Austin, Texas 3º – Charles “Chuck” Williamson, Wilson, Carolina do Norte

Melhores indivíduos por GCI, Canadá 1º – Rachel Vanderveen, Alberta 2º – Zhe Geng, Colúmbia Britânica 3º – Mark Verzyl, Alberta

Melhores indivíduos por GCI, Internacional 1º – Leigh Martinuzzi, Austrália 2º – Christopher Abraham, Grã-Bretanha, Reino Unido 3º – Bjorn Kunzel, Austrália

Melhor indivíduo por GCI, eXp Commercial Yoshimi Asano, Texas

Melhores indivíduos por volume de transações, EUA 1º – John Scalia, Flórida 2º – Chandra Kaladhar Reddy Vennapusa, Bothell, Washington 3º – Chad Hetherman, Huntersville, Carolina do Norte

Melhores indivíduos por volume de transações, Canadá 1º – Rachel Vanderveen, Alberta 2º – Zhe Geng, Colúmbia Britânica 3º – Mark Verzyl, Alberta

Melhores indivíduos por volume de transações, Internacional 1º – Christopher Abraham, Grã-Bretanha, Reino Unido 2º – Thomas Howe, Grã-Bretanha, Reino Unido 3º – Claire Bilton, Grã-Bretanha, Reino Unido

Melhores equipes por volume de transações, EUA 1ª – The Short Term Shop, 15 mercados 2ª – #TEAMFAST, Baía de São Francisco, Califórnia 3ª – Beer Home Team, Sul da Califórnia

Melhores equipes por volume de transações, Canadá 1ª – Affinity Real Estate, Ontário 2ª – The Jennifer Jones Team, Ontário 3ª – Infill Hub Group, Alberta

Melhores equipes por volume de transações, Internacional 1ª – Consultan, Portugal 2ª – One Sixteen Group, Porto Rico 3ª – Nuno Venceslau - Luxury Real Estate, Portugal

Melhores Equipes por número de transações, EUA 1ª – The Short Term Shop, 15 mercados 2ª – #TEAMFAST, Baía de São Francisco, Califórnia 3ª – Mark Z Home Selling Team, Região metropolitana de Detroit, Michigan

Melhores Equipes por número de transações, Canadá 1ª – Atkinson Team, Alberta 2ª – Infill Hub Group, Alberta 3ª – Affinity Real Estate, Ontário

Melhores Equipes por número de transações, Internacional 1ª – James Conyers Team, África do Sul 2ª – Consultan, Portugal 3ª – One Sixteen Group, Porto Rico

Melhores equipes por GCI, EUA 1ª – The Short Term Shop, 15 mercados 2ª – #TEAMFAST, Baía de São Francisco, Califórnia 3ª – Beer Home Team, Sul da Califórnia

Melhores equipes por GCI, Canadá 1ª – Affinity Real Estate, Ontário 2ª – The Jennifer Jones Team, Ontário 3ª – Atkinson Team, Alberta

Melhores equipes por GCI, Internacional 1ª – One Sixteen Group, Porto Rico 2ª – Team Arnaud Motreff Immobilier, França 3ª – Consultan, Portugal

Estreantes do ano eXp Realty: Chandra Kaladhar Reddy Vennapusa, Washington Internacional: Monica Rodriguez Garcia, Porto Rico eXp Canada: Jake Nicolle, Ancaster, Ontário eXp Commercial: Sarah Cooley, Carolina do Sul e do Norte

Mentor do ano Brett Bonner, Washington

ÍCONE do ano Michael Weisman, Fundador e Team Leader da Real Property Team na eXp Realty em Portland, Maine

Prêmio Jeffrey Buettner de Filantropia Luna Mariah Dietz, Óregon

Humanitário do ano Jon Pugh, Califórnia

Mulher de influência Veronica Figueroa, Flórida







Sobre a eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) é a empresa controladora para eXp Realty®, Virbela® e SUCESS® Enterprises.

A eXp Realty é a maior empresa imobiliária independente do mundo, com mais de 89.000 agentes nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, África do Sul, Índia, México, Portugal, França, Porto Rico, Brasil, Itália, Hong Kong, Colômbia, Espanha, Israel, Panamá, Alemanha, República Dominicana, Grécia, Nova Zelândia, Chile, Polônia e Dubai e continua crescendo internacionalmente. Como uma empresa de capital aberto, a eXp World Holdings oferece aos profissionais do setor imobiliário a oportunidade única de ganhar prêmios em ações pelas metas de produção e contribuições para o crescimento geral da empresa. A eXp World Holdings e suas empresas oferecem um conjunto completo de soluções tecnológicas de corretagem e imóveis, incluindo o seu modelo inovador de corretagem residencial e comercial, serviços profissionais, ferramentas colaborativas e desenvolvimento pessoal. A corretagem baseada na nuvem é realizada pela Virbela, uma plataforma 3D imersiva profundamente social e colaborativa, permitindo que os agentes sejam mais conectados e produtivos. A SUCCESS® Enterprises, ancorada pela revista SUCCESS® e suas propriedades de mídia associadas, foi fundada em 1897 e é uma marca e publicação líder em desenvolvimento pessoal e profissional.

Para mais informações, acesse https://expworldholdings.com .

