eXp Realty 在 EXPCON 2023 大会上聚焦优秀代理商

华盛顿州,贝灵汉, Oct. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty ® 作为“全球以代理为中心的房地产经纪典范™”(the most agent-centric real estate brokerage on the planet™),也是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心附属公司,在公司年度 EXPCON 2023 大会上表彰了 39 个优秀代理商和团队。



EXPCON 2023 大会于 10 月 2 日至 5 日在拉斯维加斯举行,是该公司全球顶级房地产专业人士的独家聚会。今年的活动聚焦于创新和利用人工智能推动业务发展。

eXp Realty 创始人兼首席执行官 Glenn Sanford,以及首席增长官 Michael Valdes 和首席战略官 Leo Pareja,自豪地表彰了 39 个 eXp Realty 代理商和团队在 2022 年所取得的杰出成就和贡献。这些杰出的代理商获得了不同类别的表彰,其中包括在美国、加拿大和国际市场上根据成交量、总佣金收入 (GCI) 和销售量评选出的优秀个人和团队。

Sanford 表示:“成功不仅仅关乎一个人或一家公司;它关乎创建一个社群,让彼此能够充分发挥潜力。”“我很荣幸能为去年表现出色的这批代理商颁奖。作为全球以代理为中心的经纪典范,我们专注于支持我们的代理商。我谨代表整个 eXp 社群祝贺这些个人所取得的非凡成就,感谢他们做出的杰出贡献。”

获奖者如下:

美国按交易量排名优秀个人 #1 – John Scalia (佛罗里达州) #2 – Charles “Chuck” Williamson (北卡罗来纳州,威尔逊) #3 – Sheryl Houck (佛罗里达州)

加拿大按交易量排名优秀个人 #1 – Mark Verzyl (阿尔伯塔省) #2 – Shannon Runcie (萨斯喀彻温省) #3 – Rachel Vanderveen (阿尔伯塔省)

国际市场按交易量排名优秀个人 #1 – Christopher Abraham - (英国,大不列颠) #2 – Claire Bilton - (英国,大不列颠) #3 – Mark Buchanan - (英国,大不列颠)

美国按 GCI 排名优秀个人 #1 – John Scalia (佛罗里达州) #2 – Soomin Kim (德克萨斯州,奥斯汀) #3 – Charles “Chuck” Williamson (北卡罗来纳州,威尔逊)

加拿大按 GCI 排名优秀个人 #1 – Rachel Vanderveen (阿尔伯塔省) #2 – Zhe Geng (不列颠哥伦比亚省) #3 – Mark Verzyl (阿尔伯塔省)

国际市场按 GCI 排名优秀个人 #1 – Leigh Martinuzzi (澳大利亚) #2 – Christopher Abraham (英国,大不列颠) #3 – Bjorn Kunzel (澳大利亚)

eXp Commercial 按 GCI 排名优秀个人 Yoshimi Asano (德克萨斯州)

美国按销售量排名优秀个人 #1 – John Scalia (佛罗里达州) #2 – Chandra Kaladhar Reddy Vennapusa (华盛顿州,博塞尔) #3 – Chad Hetherman (北卡罗来纳州,亨特斯维尔)

加拿大按销售量排名优秀个人 #1 – Rachel Vanderveen (阿尔伯塔省) #2 – Zhe Geng (不列颠哥伦比亚省) #3 – Mark Verzyl (阿尔伯塔省)

国际市场按销售量排名优秀个人 #1 – Christopher Abraham (英国,大不列颠) #2 – Thomas Howe (英国,大不列颠) #3 – Claire Bilton (英国,大不列颠)

美国按销售量排名优秀团队 #1 – The Short Term Shop (15 个市场) #2 – #TEAMFAST (加州,湾区) #3 – Beer Home Team (南加州)

加拿大按销售量排名优秀团队 #1 –Affinity Real Estate (安大略省) #2 – The Jennifer Jones Team (安大略省) #3 – Infill Hub Group (阿尔伯塔省)

国际市场按销售量排名优秀团队 #1 – Consultan (葡萄牙) #2 – One Sixteen Group (波多黎各) #3 – Nuno Venceslau - Luxury Real Estate (葡萄牙)

美国按交易量排名优秀团队 #1 – The Short Term Shop (15 个市场) #2 – #TEAMFAST (加州,湾区) #3 – Mark Z Home Selling Team (密歇根州,底特律大都会区)

加拿大按交易量排名优秀团队 #1 – Atkinson Team (阿尔伯塔省) #2 – Infill Hub Group (阿尔伯塔省) #3 – Affinity Real Estate (安大略省)

国际市场按交易量排名优秀团队 #1 – James Conyers Team (南非) #2 – Consultan (葡萄牙) #3 – One Sixteen Group (波多黎各)

美国按 GCI 排名优秀团队 #1 – The Short Term Shop (15 个市场) #2 – #TEAMFAST (加州,湾区) #3 – Beer Home Team (南加州)

加拿大按 GCI 排名优秀团队 #1 – Affinity Real Estate (安大略省) #2 – The Jennifer Jones Team (安大略省) #3 – Atkinson Team (阿尔伯塔省)

国际市场按 GCI 排名优秀团队 #1 – One Sixteen Group (波多黎各) #2 – Team Arnaud Motreff Immobilier (法国) #3 – Consultan (葡萄牙)

年度新秀奖 eXp Realty: Chandra Kaladhar Reddy Vennapusa (华盛顿州) 国际市场: Monica Rodriguez Garcia (波多黎各) eXp Canada: Jake Nicolle (安大略省,安卡斯特) eXp Commercial: Sarah Cooley (北卡罗来纳州和南卡罗来纳州)

年度导师奖 Brett Bonner (华盛顿州)

年度偶像奖 Michael Weisman,缅因州波特兰 eXp Realty 房地产团队创始人兼团队负责人

Jeffrey Buettner 慈善家奖 Luna Mariah Dietz (俄勒冈州)

年度人道主义奖 Jon Pugh (加州)

最具影响力女性奖 Veronica Figueroa (佛罗里达州)







关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 是 eXp Realty®、Virbela®、和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是世界上最大的独立地产公司,在美国、加拿大、英国、澳大利亚、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法国、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥伦比亚、西班牙、以色列、巴拿马、德国、多米尼加共和国、希腊、新西兰、智利、波兰和杜拜拥有超过 89,000 名代理,且持续在国际上扩大规模。作为一间公众公司,eXp World Holdings 为地产专业人士提供了获得股权奖励的难得机会,以鼓励其完成产出目标及对公司整体增长作出贡献。eXp World Holdings 及其附属公司提供了全套经纪和地产技术解决方案,包括其创新的住宅和商业经纪模式、专业服务、协作工具和个人发展。这间基于云的经纪公司由 Virbela 提供支持,Virbela 是一个具有深度社交和协作功能的沉浸式 3D 平台,能够让代理更紧密地联系,并提高工作效率。SUCCESS® Enterprises 成立于 1897 年,由 SUCCESS® 杂志及其相关媒体资产支持,是个人和专业发展的领先品牌和出版物。

如欲了解更多信息,请访问 https://expworldholdings.com 。

